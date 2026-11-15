Nava Starship a companiei SpaceX a marcat un nou punct de cotitură în explorarea spațială, după ce s-a întors triumfătoare pe Pământ sâmbătă, fiind prinsă în aer de braţe mecanice gigantice, exact în locul din care îşi începuse călătoria cu 22 de ore mai devreme, potrivit The Associated Press.

Acesta a fost momentul mult așteptat de Elon Musk şi echipa sa, marcând prima captare dinistorie a unei nave Starship întoarse din spaţiu. Totuși, obiectivul ambițios al unei duble capturi nu a putut fi atins complet, deoarece racheta de primă treaptă a explodat la scurt timp după decolarea de vineri din Texas. O astfel de realizare dublă rămâne crucială pentru accelerarea viitoarelor călătorii comerciale și științifice către Lună şi Marte.

Resturile rachetei de susţinere au rămas în Golful Mexic, fiind delimitate de balize, în timp ce corpul din oţel inoxidabil al navei spațiale, cu o formă specifică de glonţ, a coborât controlat în poziţie verticală la rampa de lansare.

Această manevră spectaculoasă, desprinsă parcă din filmele științifico-fantastice, a reușit să estompeze impactul eșecului suferit de prima treaptă. Imaginile surprinse de camere au arătat nava spațială cum plutea la înălţime deasupra solului, susţinută în siguranţă de braţele masive ale turnului de lansare.

Entuziasmul general a fost rezumat perfect de comentatorul SpaceX, Dan Huot, care a exclamat vizibil emoționat: ”Îţi vine să crezi?”, adăugând cu emfază: ”Uită-te la ea! Iubito, s-s întors!”

La rândul său, Elon Musk a catalogat evenimentul drept o zi epică și a urcat ulterior pe structura turnului de lansare pentru a filma vehiculul de aproape. Într-un gest spontan, el a îmbrăţişat nava spaţială, transmițând publicului prin intermediul rețelei X mesajul scurt: ”Arată grozav”.

Reprezentanții SpaceX au punctat că reuşita de sâmbătă demonstrează viabilitatea reutilizabilităţii complete a sistemului Starship, un element indispensabil pentru o reciclare rapidă și o scădere semnificativă a costurilor operaționale. Chiar dacă recuperarea de vineri a rachetei de susţinere a eșuat, compania demonstrase deja tehnica prin alte trei reuşite anterioare.

Agenţia spaţială americană a salutat imediat reușita. NASA finanțează cu miliarde de dolari dezvoltarea navei Starship pentru a asigura transportul astronauților din cadrul programului Artemis pe Lună în această decadă, contribuind totodată la ridicarea unei baze lunare permanente. În paralel, viziunea lui Elon Musk vizează obiective și mai îndrăznețe, incluzând trimiterea unei flote de nave Starship pentru a pune bazele unui oraş uman pe Marte.

Mesajul oficial al conducerii NASA nu a întârziat să apară. Administratorul NASA, Jared Isaacman, a transmis pe platforma X: ”A fost aproape magic”, adăugând că organizația câștigă tot mai mulți susținători și se află ”cu un pas mai aproape de (emoji-uri cu Luna şi steagul SUA)”.

Cea mai mare şi mai puternică rachetă construită vreodată, un veritabil colos de 124 de metri înălţime, a decolat vineri după-amiază de la baza pe care SpaceX o operează în apropierea graniței dintre Statele Unite și Mexic. După o separare impecabilă de racheta de impuls, nava din etapa superioară a continuat ascensiunea, a intrat pe orbită și a plasat cu succes 26 de sateliţi Starlink avansați.

Starship a menținut o traiectorie în jurul Pământului la o altitudine de 265 de kilometri, transmisiile video în direct oferind imagini spectaculoase cu planeta noastră. Vehiculul a efectuat nu mai puțin de 14 rotații complete în jurul Pământului, depășind considerabil performanța de una sau două ture din misiunile precedente.

Acesta a reprezentat al cincisprezecelea zbor de test la scară reală efectuat de SpaceX începând din 2023 și abia a doua călătorie orbitală a sistemului. Rapoartele preliminare ale companiei indică faptul că toate elementele structurale, inclusiv scutul termic esențial pentru reintrare, au funcționat în parametri optimi.

În ceea ce priveşte prima treaptă a rachetei, reprezentanta SpaceX, Kate Tice, a explicat că motoarele s-au oprit prematur pe parcursul coborârii. Sistemul automat de ghidare a identificat o poziție incorectă și a declanşat procedura de deviere spre apă urmată de autodistrugere, inginerii continuând investigațiile pentru a stabili cauza exactă.

Pentru perioada următoare, SpaceX are în plan să demareze lansările de la Centrul Spațial Kennedy din Florida. Această locație va servi drept punct de plecare pentru următoarea misiune Artemis a NASA, care prevede ca astronauții să ocolească Luna și să testeze manevre de aselenizare pe orbita terestră.

Cei patru membri ai echipajului Artemis III vor încerca ulterior andocarea capsulei atât la sistemul Starship, cât și la modulul Blue Moon dezvoltat de Blue Origin. Ambele companii vor asigura serviciile de transport al echipajelor pe solul lunar, NASA propunându-și ca în anul 2028 să execute prima aselenizare umană de la încheierea programului Apollo, în urmă cu mai bine de o jumătate de secol.