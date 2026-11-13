Prețul unei călătorii STB cu autobuzul, tramvaiul sau troleibuzul din București ar putea crește de la 3 la 5 lei, potrivit unei propuneri prezentate vineri, 13 noiembrie 2026, în contextul crizei financiare prin care trece Societatea de Transport București. Totodată, gratuitatea pensionarilor ar putea fi restrânsă în funcție de veniturile acestora.

Măsurile fac parte dintr-un plan de redresare a companiei, aflată în insolvență și cu datorii de peste 3 miliarde de lei. Propunerile nu au intrat însă în vigoare, iar călătorii plătesc în continuare tarifele actuale.

Potrivit informațiilor prezentate de TVR Info pe 13 noiembrie, administratorul judiciar al STB susține majorarea tarifului unei călătorii metropolitane de la 3 la 5 lei.

Dacă propunerea va fi aprobată, diferența va fi de 2 lei pentru fiecare călătorie. Pentru persoanele care folosesc zilnic transportul public, această modificare ar putea însemna cheltuieli lunare mai mari.

În prezent, conform grilei oficiale publicate de STB, tarifele sunt:

3 lei pentru o călătorie metropolitană de 90 de minute;

6 lei pentru două călătorii;

25 de lei pentru 10 călătorii;

80 de lei pentru un abonament metropolitan lunar.

O altă schimbare propusă vizează facilitățile acordate pensionarilor din București. Potrivit variantei prezentate de administratorul judiciar, gratuitatea ar urma să fie păstrată pentru pensionarii cu venituri de cel mult 3.000 de lei.

Cei care depășesc acest prag ar putea fi obligați să plătească pentru călătoriile cu mijloacele de transport în comun.

În prezent, regulile publicate de STB prevăd gratuitate pentru toate categoriile de pensionari cu domiciliul stabil în București, indiferent de valoarea pensiei. Prin urmare, aplicarea propunerii ar modifica sistemul actual de facilități.

Propunerile vin într-o perioadă dificilă pentru Societatea de Transport București, care se află în procedură de insolvență.

Potrivit informațiilor prezentate de TVR Info, compania are datorii de peste 3 miliarde de lei. Planul de reorganizare vizează reducerea cheltuielilor și identificarea unor soluții pentru creșterea veniturilor.

Printre măsurile anunțate se numără și reducerea personalului. La 11 noiembrie 2026, STB a emis 796 de preavize de concediere, conform declarațiilor lui Remus Borza, reprezentantul consorțiului de administratori judiciari.

Compania a anunțat și organizarea unui concurs de recrutare internă pentru 16 posturi vacante, cu prioritate pentru angajații vizați de concedierea colectivă.

Deocamdată, propunerea de majorare a biletelor nu reprezintă o decizie definitivă. Administratorul judiciar poate înainta măsuri pentru redresarea financiară a societății, însă modificarea tarifelor trebuie să parcurgă procedura de aprobare de către autoritățile competente din București și Ilfov.

Consiliul General al Municipiului București va avea un rol în procesul de aprobare a modificărilor tarifare.

Nu a fost anunțată o dată de la care călătorii ar urma să plătească 5 lei pentru un bilet și nici un calendar pentru eventuala modificare a gratuităților acordate pensionarilor.

Până la adoptarea unei hotărâri, rămân valabile tarifele și facilitățile existente.

Pentru moment, o călătorie metropolitană de 90 de minute costă 3 lei, iar abonamentul lunar pentru transportul de suprafață este de 80 de lei. Pensionarii cu domiciliul stabil în București beneficiază în continuare de gratuitate, indiferent de cuantumul pensiei.

Orice modificare va trebui anunțată oficial înainte de aplicare, astfel încât călătorii să poată afla noile condiții de transport.