Societatea de Transport București (STB) a notificat Inspectoratul Teritorial de Muncă cu privire la intenția de a concedia 880 de salariați. Informația a fost anunțată de Vasile Petrariu, liderul sindicatului reprezentativ din cadrul companiei, care a precizat că administrația a transmis inclusiv lista persoanelor vizate de disponibilizări. Preavizele ar urma să fie înmânate începând de săptămâna viitoare.

„Ni s-a spus că s-a prezentat și lista cu cei care practic vor fi concediați”, a declarat Vasile Petrariu.

Potrivit liderului sindical, angajații incluși pe listă vor fi chemați la locul de muncă, unde vor primi documentele de preaviz și explicații privind motivele care au stat la baza deciziei.

„Salariații care sunt propuși pentru concediere vor primi preavize, vor fi convocați la locul de muncă, unde conducătorul locului de muncă cu un reprezentant al celor de la resurse umane le vor prezenta preavizul cu privire la concediere și probabil vor primi și anumite explicații la motivele care au determinat această decizie”, a explicat Petrariu.

Liderul sindical a mai spus că sindicatul nu a participat la întocmirea listelor cu angajații propuși pentru concediere, responsabilitatea revenind exclusiv conducerii societății: „În ce privește listele, acesta este apanajul strict al administrației. Administrația este cea care a propus și care practic, va răspunde de ceea ce s-a prezentat”.

În luna mai, Consiliul General al Municipiului București a aprobat alocarea a 32 de milioane de lei în bugetul STB pentru plata salariilor compensatorii destinate angajaților care urmează să fie disponibilizați.

Suma acoperă echivalentul a patru salarii medii brute, de aproximativ 9.800 de lei fiecare. Prevederile contractului colectiv de muncă stabilesc însă acordarea a 20 de salarii medii brute în cazul disponibilizărilor. Diferența dintre prevederile contractuale și sumele aprobate ar putea genera litigii.

„Ne așteptăm la destul de multe procese”, a declarat directorul STB.

În primăvară, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a precizat că șoferii și vatmanii nu vor fi afectați de restructurare, disponibilizările urmând să vizeze personalul auxiliar.

STB are aproximativ 9.700 de angajați. Dintre aceștia, 4.540 fac parte din personalul TESA, iar 4.349 sunt conducători de vehicule.

În septembrie, Tribunalul București a admis cererea de intrare în insolvență a Societății de Transport București. Instanța a desemnat ca administrator judiciar provizoriu un consorțiu format din Euro Insol SPRL, Turmac Insolvency SPRL și Ceres Insolv SPRL, potrivit Agerpres.

Judecătorul a stabilit pentru 2 februarie 2027 termenul de analiză a stadiului continuării procedurii.

Dosarul fusese înregistrat la Tribunalul București pe 25 august. Printre creditorii menționați se află Astra Vagoane Călători SA, Tinmar Energy SA, Electroputere VFU Pașcani SA, Romprest Servicii Integrate SRL și Daimler Truck&Bus Romania SRL.

La mijlocul lunii iulie, primarul general Ciprian Ciucu declara că STB avea datorii de peste 1,6 miliarde de lei și aprecia că societatea se afla într-o situație de insolvență nedeclarată.

Edilul a explicat atunci că procedura de insolvență era considerată necesară pentru oprirea acumulării penalităților și evitarea popririi conturilor societății, situație care ar fi putut afecta plata salariilor.

„Cred, am ajuns la concluzia că nu există suficientă capacitate de reformare structurală la nivelul STB și că singura soluție pentru a eficientiza cât de cât compania, de a nu mai acumula penalități și de a nu ne fi poprite conturile, pentru că am fi ajuns oricum în incapacitate de plată, este insolvența”, declara Ciprian Ciucu.

Acesta susținea că procedura ar putea proteja angajații, în special șoferii, vatmanii și muncitorii, astfel încât societatea să poată continua să își plătească salariații.

În paralel cu restructurarea financiară a STB,primarul Ciprian Ciucu a anunțat lansarea procedurii internaționale pentru achiziția a 79 de tramvaie noi destinate Bucureștiului.

Valoarea estimată a contractului este de 1.404.891.774 de lei, fără TVA, iar termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 10 decembrie 2026.

Achiziția face parte din proiectele „Modernizarea sistemului de transport public cu tramvaiul de la nivelul Municipiului București” și „Extinderea rețelei de tramvai pe artera de circulație Prelungirea Ghencea”.

„Da! Continuăm investițiile majore în rețeaua de transport public! Am lansat astăzi procedura internațională pentru achiziționarea a 79 de tramvaie noi pentru București!”, a transmis primarul într-o postare pe Facebook.

Ciprian Ciucu a mai afirmat că obiectivul administrației este ca, până la finalizarea proiectelor, liniile să fie modernizate, depourile reabilitate, iar STB să aibă o situație financiară echilibrată și o administrare mai eficientă în urma procedurii de insolvență.