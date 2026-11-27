Călătoria cu transportul public din București urmează să se scumpească de la 3 la 5 lei, iar administratorul judiciar care gestionează insolvența STB, Remus Borza, cere și eliminarea gratuităților pentru cei aproximativ 500.000 de pensionari din Capitală, invocând pierderi anuale de 288 de milioane de lei.

În paralel, primarul general Ciprian Ciucu a confirmat intenția de majorare a tarifului și a anunțat concedierea a circa 1.000 de angajați într-o primă etapă, dezvăluind o serie de nereguli din interiorul companiei: aproape jumătate dintre salariați sunt rude între ei, iar anul trecut s-a cumpărat hârtie cât pentru opt ani de consum.

Practicianul în insolvență Remus Borza, care conduce reorganizarea Societății de Transport București, a susținut că tariful actual de 3 lei pentru o călătorie nu mai acoperă costurile reale și a propus creșterea acestuia la 5 lei, măsură pe care a calificat-o drept „rezonabilă și de bun simț” în contextul scumpirilor la energie, combustibil, inflației și creșterii salariului minim. El a comparat tariful din București (echivalentul a 0,6 euro pentru 90 de minute) cu prețurile de 4 lei din Oradea, 5 lei din Brașov și Timișoara sau 7 lei din Cluj-Napoca și Ungaria, menționând și tarifele de 17 lei din Viena ori 23 de lei din țările nordice.

Totodată, Borza a solicitat renunțarea la gratuitățile acordate pensionarilor din București, pe care le-a numit „populism deșănțat” și „pomană”, afirmând că cei aproximativ 500.000 de beneficiari generează un impact de 24 de milioane de lei lunar, respectiv 288 de milioane de lei pe an.

Pe lângă politica tarifară și gratuități, administratorul judiciar a indicat drept cauze ale intrării STB în incapacitate de plată neachitarea integrală și la timp a subvenției de către Primăria Capitalei și nerecunoașterea costurilor reale pe kilometru de către Asociația Intercomunitară de Dezvoltare pentru Transport București-Ilfov (ADI-TPBI).

„Vinovați de incapacitatea de plată: subfinanțarea prin politica tarifară – nu mai putem, domnule primar, supraviețui cu 3 lei titlul de călătorie, subfinanțare prin gratuități – să dăm o dovadă, să terminăm cu populismul ăsta deșănțat, întârzierea plății subvenției”, a declarat Remus Borza.

La rândul său, primarul general Ciprian Ciucu a confirmat că biletele STB se vor scumpi, fără a avansa o dată exactă, decizia finală aparținând Consiliului General al Municipiului București (CGMB). Edilul a reamintit că o propunere de majorare a tarifului de la 3 la 5 lei a mai fost introdusă pe ordinea de zi a CGMB la 29 ianuarie 2026, fiind respinsă atunci prin votul PSD.

Ciprian Ciucu a anunțat că restructurarea STB presupune disponibilizarea a aproximativ 1.000 de salariați într-o primă etapă, dar a susținut că procedura de insolvență a fost declanșată tocmai pentru a salva compania de la faliment și a proteja restul locurilor de muncă, motiv pentru care a evitat varianta mutării activelor pe o societate nouă.

Primarul a explicat că prețul ridicat pe kilometru al transportului public este alimentat de schema supradimensionată a personalului: la circa 5.000 de șoferi și vatmani, STB are alți aproximativ 5.000 de angajați în structurile de suport.

Mai mult, atât edilul, cât și administratorul judiciar au semnalat o rețea extinsă de nepotism în interiorul regiei. Ciprian Ciucu a declarat că a descoperit un „clan” de 23 de rude și un total de 4.300 de angajați înrudiți, în timp ce Remus Borza a indicat o cifră de circa 4.900 de salariați care sunt rude între ei, printre care se numără aproximativ 1.400 de cupluri căsătorite.

Pe plan administrativ, primarul a acuzat politizarea companiei și a susținut că fostul membru al Consiliului de Administrație Paul Moldovan a fost îndepărtat deoarece punea întrebări incomode. Referitor la directorul STB, Dinculescu, susținut de PNL Sector 3, Ciucu a precizat că nu el l-a numit în funcție și că păstrarea acestuia a fost decizia administratorului judiciar, acuzând totodată o înțelegere între ADI-TPBI și conducerea STB care l-ar fi blocat timp de șase luni.

Ca exemple de gestionare defectuoasă a banilor, Ciprian Ciucu a arătat că STB a achiziționat anul trecut 40.000 de topuri de hârtie, în condițiile în care consumul anual al companiei este de aproximativ 5.000 de topuri, și că societatea avea angajați 26 de curieri, care au intrat acum pe lista disponibilizărilor.

Edilul a comparat costurile anuale de funcționare ale STB cu bugetul municipiului Brașov, iar datoriile acumulate de companie cu bugetul a două orașe de talia Brașovului. În plus, primarul a atras atenția asupra penalităților cumulate din contractul pentru tramvaiele produse de VFU Pașcani, pe care l-a descris drept neclar și ale cărui penalități ar ajunge la nivelul întregului buget al Capitalei.

Ciprian Ciucu l-a lăudat pe administratorul judiciar pentru renegocierea contractului colectiv de muncă și pentru rezilierea contractelor neperformante, subliniind că obiectivele insolvenței votate de Consiliul General sunt restructurarea, readucerea companiei pe profit și achitarea datoriilor.

Pe termen mediu, ținta Primăriei Capitalei pe următorii patru ani este reducerea ponderii subvențiilor în bugetul orașului — estimat la circa 6–6,5 miliarde de lei — de la aproximativ 70% în prezent la 30%. Concret, subvenția alocată pentru STB urmează să coboare la 10% din bugetul Capitalei, iar cea destinată Termoenergetica la 20–25%.