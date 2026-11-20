Locuitorii Capitalei ar putea scoate mai mulți bani din buzunar în viitorul apropiat pentru transportul public de suprafață, fie că folosesc autobuzul, tramvaiul sau troleibuzul. Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a confirmat că la nivelul Primăriei Capitalei se pregătește un proiect pentru majorarea tarifelor practicate de Societatea de Transport București (STB). Inițiativa vine ca urmare a solicitării făcute de administratorul judiciar al operatorului de transport, companie aflată în prezent în procedură de insolvență, conform news.ro.

Chestionat de jurnaliștii de la București.ro cu privire la intervalul de timp în care călătorii trebuie să se aștepte la o creștere a prețurilor, edilul a oferit un răspuns scurt: „Două săptămâni”. Această afirmație a fost făcută pe data de 12 noiembrie 2026, pe parcursul unui dialog din seria „Interviurile București.ro”. Cu toate acestea, Ciprian Ciucu nu a oferit un calendar exact privind momentul în care noile prețuri se vor aplica efectiv la validatoare și nici nu a validat varianta datei de 1 ianuarie 2027, vehiculată în timpul discuției.

În momentul de față, costul unei călătorii metropolitane valabile timp de 90 de minute este de 3 lei. Propunerea înaintată de administratorul judiciar Remus Borza vizează majorarea acestui tarif la 5 lei, la pachet cu o revizuire a anumitor facilități și gratuități. Primarul general a reamintit că o tentativă similară de creștere a prețului de la 3 la 5 lei a mai fost supusă dezbaterii pe 29 ianuarie 2026, însă proiectul a picat atunci din cauza votului negativ al consilierilor PSD. Hotărârea finală privind noile tarife rămâne în mâinile Consiliului General al Municipiului București.

Conform declarațiilor făcute de Ciprian Ciucu, procesul de reorganizare va debuta prin plecarea a aproximativ o mie de salariați în prima fază. Edilul a punctat totuși că declanșarea insolvenței are drept obiectiv principal protejarea locurilor de muncă pe termen lung. Acesta a fost și motivul principal pentru care administrația locală a respins scenariul transferării activelor către o societate nou-înființată, curățată de datorii.

Primarul Capitalei a detaliat și cauzele care duc la un cost foarte ridicat pe kilometru parcurs de vehiculele STB. Structura de personal a companiei este puternic dezechilibrată, numărând circa 5.000 de angajați în zona de suport administrativ, un număr aproape egal cu cel al șoferilor și vatmanilor care asigură efectiv transportul călătorilor.

Ciprian Ciucu a scos la iveală o situație critică privind angajările pe bază de rudenie din interiorul operatorului de transport. Edilul a menționat descoperirea unui „clan” format din 23 de membri ai aceleiași familii, precizând că nu mai puțin de 4.300 de angajați au legături de rudenie între ei. Datele prezentate ulterior de administratorul judiciar au indicat un număr și mai mare, de aproximativ 4.900 de salariați înrudiți, printre care se numără în jur de 1.400 de cupluri căsătorite.

Totodată, primarul general a atras atenția asupra influențelor politice din companie. El a afirmat că înlăturarea lui Paul Moldovan din Consiliul de Administrație s-a produs deoarece acesta adresa întrebări deranjante pentru conducere. Referitor la actualul director al STB, Dinculescu, susținut de organizația PNL Sector 3, Ciucu a clarificat că numirea acestuia nu îi aparține și că menținerea lui pe post a fost hotărâtă de administratorul judiciar. În plus, edilul a semnalat existența unui blocaj generat de o înțelegere între ADI TPBI și șefii STB, acuzând că proiectele sale au fost amânate nejustificat timp de șase luni.

Pentru a ilustra dimensiunea risipei financiare din cadrul companiei, Ciprian Ciucu a oferit exemplul achizițiilor de papetărie. Anul trecut, STB a cumpărat 40.000 de topuri de hârtie, o cantitate care acoperă necesarul pentru opt ani, în condițiile în care consumul anual al instituției se ridică la circa 5.000 de topuri. De asemenea, compania avea pe statul de plată 26 de curieri, posturi care au intrat acum în proces de desființare.

Din punct de vedere financiar, cheltuielile operaționale ale STB egalează bugetul anual al municipiului Brașov, în timp ce datoriile acumulate sunt echivalente cu bugetele cumulate a două orașe de dimensiunea Brașovului. O altă problemă majoră o reprezintă penalitățile generate de contractul pentru tramvaiele fabricate de VFU Pașcani, sume care ar putea atinge, cumulat, valoarea întregului buget al Bucureștiului, situația contractuală fiind catalogată de edil drept una neclară.

Primarul general a subliniat că intrarea în insolvență, aprobată prin votul Consiliului General, a fost singura soluție pentru a evita falimentul companiei. Strategia vizează restructurarea profundă, revenirea pe profit și achitarea restanțelor financiare. În acest context, Ciucu a apreciat demersurile administratorului judiciar privind renegocierea contractului colectiv de muncă și rezilierea unor contracte păguboase.

Pe termen mediu, obiectivul administrației pe următorii patru ani este diminuarea drastică a dependenței de banii publici. Planul prevede ca subvenția alocată STB să fie redusă la 10% din bugetul Capitalei, iar cea destinată Termoenergetica să coboare la un prag cuprins între 20% și 25%. Prin aceste măsuri, ponderea cumulată a subvențiilor din bugetul total al Bucureștiului, estimat la 6–6,5 miliarde de lei, ar urma să scadă de la aproximativ 70% la 30%.