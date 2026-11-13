Concedieri la STB și în 2027. Cine se află pe lista angajaților vizați

Societatea de Transport București (STB) pregătește un nou val de disponibilizări pentru începutul anului 2027, după ce aproape 800 de salariați au primit deja preavize. Administratorul judiciar Remus Borza a prezentat vineri, 13 noiembrie, la Primăria Capitalei, criteriile care vor fi luate în calcul pentru reducerea personalului și planul de reorganizare a companiei pentru următorii trei ani.

Restructurarea STB va continua în ianuarie și februarie 2027, perioadă în care conducerea intenționează să reducă suplimentar numărul posturilor de conducere. În această toamnă au fost eliminate deja 44 dintre cele 163 de funcții de conducere existente în organigrama societății.

Remus Borza a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că următoarea etapă va viza inclusiv directorii, după eliminarea compartimentului consilierilor generali.

„Am desființat 44 de funcții de conducere din 163, deci au mai rămas 119. Asta e doar prima etapă, primul val. O să mai urmeze o etapă de restructurare, probabil în ianuarie, februarie, când vom înjumătăți numărul boierilor, al directorilor și sigur că am desființat tot compartimentul consilierilor generali”, a declarat Remus Borza.

Planul de reorganizare se întinde pe o perioadă de trei ani și presupune diminuarea treptată a numărului de salariați. Administratorul judiciar estimează că, la finalul acestui interval, societatea va funcționa cu aproximativ 7.000 de angajați.

„În final, STB, peste trei ani de zile, va trebui să fie o societate mult mai suplă și mai eficientă și care să numere undeva la șapte mii de salariați, deci, cu alte cuvinte, vor urma și alte concedieri”, a menționat Borza.

Reducerea cheltuielilor salariale reprezintă unul dintre obiectivele reorganizării. În primele zece luni ale anului 2026, STB a cheltuit 1,01 miliarde de lei cu salariile, echivalentul a 81% din veniturile de 1,2 miliarde de lei înregistrate în aceeași perioadă.

Pierderile companiei au ajuns la 767 de milioane de lei.

Printre criteriile prezentate de Remus Borza pentru selectarea personalului care urmează să fie disponibilizat se află rezultatele evaluărilor profesionale, abaterile disciplinare, cumularea pensiei cu salariul și apropierea de vârsta pensionării.

Administratorul judiciar a indicat și situațiile în care angajații ar fi utilizat nejustificat concediile medicale.

„Pleacă cei cu calificative proaste la evaluările anuale (…), pleacă cei care cumulează pensia cu salariul, pleacă cei care mai au un an până la pensie (…), pleacă cei cu abateri disciplinare”, a declarat Remus Borza.

Potrivit datelor prezentate de acesta, salariații STB au înregistrat anul trecut 176.000 de zile de concediu medical. Costurile suportate de companie pentru aceste absențe au totalizat 55 de milioane de lei. Borza a afirmat că au existat inclusiv cazuri de angajați care desfășurau activități pentru agenții de turism sau companii de transport în perioadele în care figurau în concediu medical.

În timp ce reduce numărul unor posturi, societatea derulează 67 de concursuri pentru angajarea de șoferi și vatmani. Procedurile au ajuns în etapa interviurilor.

Administratorul judiciar a explicat că intenția este de a înlocui salariații care au înregistrat abateri disciplinare și de a reduce media de vârstă a personalului, care este în prezent de 56 de ani.

„Logica este să scăpăm de niște oameni care au călcat pe bec și să aducem alții curați”, a declarat administratorul judiciar.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a susținut, la rândul său, continuarea procesului de reorganizare. Edilul consideră că insolvența reprezintă singura variantă prin care societatea poate evita falimentul și poate păstra locurile de muncă.

Ciucu a afirmat că solicitase anterior conducerii STB și sindicatelor elaborarea unui plan de restructurare, care să includă modificarea contractului colectiv de muncă și digitalizarea activității. Potrivit primarului, documentul nu a fost prezentat în cele șase luni acordate.

„Este singura noastră șansă de a salva STB. Acest proces de insolvență. De a salva locurile de muncă ale oamenilor cinstiți care muncesc în STB”, a declarat primarul general.

Edilul a avertizat că societatea ar putea ajunge în faliment dacă procedura de insolvență nu va fi încheiată în următorii trei-patru ani.

Pe 11 noiembrie, STB a anunțat emiterea a 796 de preavize de concediere, în cadrul primei etape a reorganizării. Totodată, au fost eliminate 919 posturi vacante, iar numărul total al posturilor prevăzute în organigramă a fost redus de la 10.137 la 8.428.

Printre salariații care au primit preavize se află 120 de conducători de autobuze și troleibuze și 50 de vatmani.

Societatea de Transport București se află în insolvență din septembrie 2026. Compania înregistrează datorii de peste trei miliarde de lei, iar procesul de restructurare urmărește reducerea cheltuielilor și reorganizarea activității.