Aproape 800 de angajați ai Societății de Transport București (STB) au primit preavize de concediere pe 11 noiembrie 2026, în cadrul unui amplu proces de reorganizare a companiei. Cei disponibilizați vor primi salarii compensatorii cuprinse între 20.000 și 40.000 de lei, în funcție de vechimea în muncă.

Decizia vizează 796 de salariați și vine într-un moment dificil pentru operatorul de transport public din Capitală, care se confruntă cu datorii de peste 3 miliarde de lei și pierderi de sute de milioane de lei. Conducerea societății susține că reducerea cheltuielilor cu personalul este necesară pentru evitarea falimentului și pentru eficientizarea serviciilor de transport.

Potrivit comunicatului transmis de societate, reorganizarea presupune eliminarea a 796 de posturi ocupate și a altor 919 posturi vacante. După finalizarea procesului, STB va avea 8.428 de posturi în organigramă.

Conducerea companiei justifică măsura prin necesitatea reducerii cheltuielilor și a eliminării unor funcții considerate redundante sau supradimensionate în raport cu activitatea desfășurată.

Printre posturile desființate se numără:

24 de posturi de curier;

17 posturi de statistician;

44 de posturi de operator introducere și validare date;

58 de posturi de casier;

28 de posturi de economist și contabil;

37 de posturi de sudor;

69 de posturi de lăcătuș mecanic;

16 posturi de mecanic auto;

7 posturi de consilier juridic;

30 de posturi de referent de specialitate.

Reorganizarea vizează și alte categorii profesionale, inclusiv personalul de conducere a vehiculelor de transport public.

Printre angajații care au primit preavize se află și 120 de conducători de autobuze și troleibuze, dintr-un total de 3.508 posturi, precum și 50 de vatmani, din cele 850 de posturi existente.

Potrivit conducerii STB, aceste disponibilizări au în vedere inclusiv angajați care ar fi avut abateri disciplinare, persoane cercetate penal în dosare privind furtul de combustibil, salariați declarați inapți pentru muncă sau depistați sub influența alcoolului.

Compania invocă și situații în care unii angajați ar fi utilizat concedii medicale fără justificare medicală reală, desfășurând în același timp activități pentru alte societăți. Aceste aspecte reprezintă explicațiile prezentate de conducerea STB pentru criteriile de reorganizare.

STB susține că reducerea numărului de conducători auto și vatmani nu va afecta programul de transport.

În prezent, societatea pune zilnic în circulație aproximativ 1.250 de autobuze, troleibuze și tramvaie, deservite de 4.358 de conducători auto și vatmani.

Angajații disponibilizați vor primi plăți compensatorii cuprinse între 20.000 și 40.000 de lei. Valoarea acestora va fi stabilită în funcție de vechimea în muncă, potrivit informațiilor comunicate de societate.

Măsurile fac parte din procesul de restructurare a companiei, aflată în procedură de insolvență din septembrie 2026.

Conducerea STB afirmă că sindicatul reprezentativ a fost consultat pe parcursul procesului de reorganizare.

Situația financiară a societății reprezintă principalul argument invocat pentru restructurare. Potrivit datelor prezentate de conducere, STB înregistrează datorii de peste 3 miliarde de lei, pierderi de 765 de milioane de lei în primele zece luni ale anului și o trezorerie netă negativă de 67 de milioane de lei.

Cheltuielile cu personalul ajung la aproximativ 1,2 miliarde de lei anual, reprezentând 70% din totalul veniturilor companiei.

Conducerea avertizează că menținerea actualului nivel al cheltuielilor cu forța de muncă, fără măsuri de eficientizare, ar putea pune în pericol continuarea activității societății și ar putea conduce la faliment.

În comunicatul său, STB susține că reorganizarea și digitalizarea activității vor permite creșterea frecvenței mijloacelor de transport, în special la orele de vârf, reducerea timpilor de așteptare în stații și îmbunătățirea condițiilor de călătorie.

Tribunalul București a deschis procedura generală de insolvență a STB la 8 septembrie 2026. Instanța a desemnat drept administrator judiciar un consorțiu format din Euro Insol SPRL, Turmac Insolvency SPRL și Ceres Insolv SPRL.

Ulterior, Adunarea Generală a Acționarilor l-a desemnat pe Gheorghe Pecingină în funcția de administrator special al societății. Acesta are atribuții privind administrarea companiei și elaborarea unui plan de reorganizare, sub supravegherea administratorului judiciar.

În conducerea executivă, funcția de director general este ocupată de Andrei Dinculescu-Bighea, potrivit informațiilor publicate de STB.

Procedura de insolvență urmărește reorganizarea activității și achitarea datoriilor în condițiile prevăzute de lege. Deschiderea acestei proceduri nu înseamnă automat intrarea în faliment, ci oferă cadrul legal pentru încercarea de redresare a societății.

În concluzie, disponibilizarea celor 796 de angajați reprezintă una dintre principalele măsuri ale restructurării STB. Rămâne de urmărit dacă reducerea cheltuielilor va permite stabilizarea financiară a companiei și menținerea serviciilor de transport public la nivelul necesar pentru București.