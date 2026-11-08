Restricții de trafic în București. Șoseaua Kiseleff și mai multe artere din centru vor fi închise

Șoferii care circulă duminică, 8 noiembrie, prin centrul Bucureștiului trebuie să țină cont de mai multe restricții de trafic instituite pentru desfășurarea semimaratonului Bucharest 21K. Primele restricții încep la ora 04:00, iar pe anumite porțiuni circulația va reveni la normal abia spre seară. Și transportul public va fi afectat, 17 linii urmând să circule temporar pe trasee modificate.

Cea mai lungă restricție va fi instituită pe Șoseaua Pavel D. Kiseleff, între strada Arhitect Ion Mincu și Piața Victoriei. Circulația va fi oprită pe acest tronson între orele 04:00 și 18:00. Pe segmentul dintre strada Arhitect Ion Mincu și Arcul de Triumf, restricțiile sunt programate între orele 07:00 și 13:30.

În Piața Victoriei, traficul va fi restricționat parțial între orele 07:30 și 12:30, pe sensul de deplasare dinspre Șoseaua Kiseleff către Calea Victoriei.

Alte trei artere importante din centrul Capitalei vor fi afectate între orele 07:00 și 12:30:

Calea Victoriei, între Piața Victoriei și Splaiul Independenței;

Bulevardul Regina Elisabeta, între Calea Victoriei și Bulevardul Schitu Măgureanu;

Bulevardul Mihail Kogălniceanu, între Bulevardul Schitu Măgureanu și strada Vasile Pârvan.

Restricțiile vor fi aplicate progresiv, în funcție de desfășurarea curselor și de măsurile necesare pentru siguranța participanților.

Zona de start și sosire a competiției va fi amenajată în Alveola Kiseleff. Traseul alergătorilor continuă pe Șoseaua Pavel D. Kiseleff, Piața Victoriei, Calea Victoriei, Bulevardul Regina Elisabeta și Bulevardul Mihail Kogălniceanu, până în zona intersecției cu strada Vasile Pârvan.

La întoarcere, participanții vor reveni pe Bulevardul Regina Elisabeta și Calea Victoriei, apoi vor trece din nou prin Piața Victoriei și pe Șoseaua Kiseleff, până în zona Arcului de Triumf și, ulterior, la punctul de sosire.

Cursele de 21 și 10 kilometri sunt programate să înceapă la ora 09:00. În program mai sunt incluse curse de 5 kilometri și 2,5 kilometri, dar și o cursă destinată copiilor.

Restricțiile de trafic vor afecta și transportul public. TPBI a anunțat modificări temporare pentru 17 linii: 61, 66, 69, 85, 86, 90, 97, 100, 122, 137, 168, 203, 205, 226, 311, 368 și 381.

Linia 90 va fi suspendată temporar până la ridicarea restricțiilor, iar pentru preluarea călătorilor vor fi introduse liniile navetă 690 și 691. Totodată, va fi înființată temporar linia 70, care va asigura legătura dintre Bulevardul Basarabia și zona Piața Universității.

Modificări vor exista inclusiv pe linia 100, care asigură legătura dintre centrul Capitalei și Aeroportul Internațional Henri Coandă.

Șoferilor li se recomandă să evite arterele pe care se desfășoară competiția, să aleagă din timp rute alternative și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și semnalizarea temporară. Organizatorii au introdus restricțiile și în aplicația Waze, pentru ca șoferii să își poată adapta traseele.