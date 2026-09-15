Jandarmeria București a anunțat marți seară că 47 de persoane au fost extrase din mulțime și conduse la secțiile de poliție după violențele produse la protestul din Piața Victoriei. Zece jandarmi au fost răniți, patru dintre ei fiind transportați la spital, iar două autospeciale ale Jandarmeriei au fost avariate. Separat, Poliția Capitalei a reținut un bărbat de 34 de ani asupra căruia a fost găsit un cuțit cu o lungime totală de aproximativ 20 de centimetri.

Autoritățile continuă verificările pentru identificarea tuturor persoanelor care au fost implicate în incidentele de la manifestația din fața Guvernului.

Jandarmeria anunță că imaginile operative, dar și cele apărute în spațiul public, vor fi folosite pentru stabilirea identității celor care au comis fapte ilegale.

Forțele de ordine au scos din zona protestului zeci de persoane despre care susțin că au comis fapte antisociale.

„Până la această oră, 47 de persoane, care au săvârşit fapte antisociale, au fost extrase şi conduse la sediul secţiilor de poliţie, rezultatele urmând a fi comunicate ulterior, după stabilirea întregii situaţii de fapt şi dispunerea măsurilor legale care se impun. În acelaşi timp, în baza filmărilor operative şi a celor din spaţiul public urmează să fie identificate şi probate persoanele care au comis fapte antisociale”, anunţă, marţi seară, Jandarmeria Bucureşti.

Bilanțul incidentelor include și zece jandarmi răniți în diferite forme. Patru dintre aceștia au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare.

În urma evenimentelor, autoritățile au aplicat 15 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 21.500 de lei. Două autospeciale aparținând Jandarmeriei au fost, de asemenea, avariate.

Jandarmeria a transmis că modul în care o parte dintre participanți au ales să își manifeste nemulțumirea este considerat îngrijorător și a condamnat actele de violență produse în timpul protestului.

„Subliniem faptul că este regretabil şi îngrijorător modul în care unele persoane au înţeles să îşi exercite dreptul la liberă exprimare şi au decis să provoace asemenea violenţe, totodată distrugând şi o parte a mediul ambiant din centrul Capitalei. Ministerul Afacerilor Interne condamnă ferm orice formă de violenţă. Forţele de ordine nu au dat curs provocărilor, au avut în permanenţă o atitudine proactivă şi au încercat de fiecare dată să detensioneze situaţia prin mijloace preventive, intervenind punctual doar atunci când situaţia a impus-o”, a mai transmis Jandarmeria – Vocea Unică a forteţor de ordine în contextul protestului.

Instituțiile de forță au mai arătat că dreptul la liberă exprimare trebuie exercitat cu respectarea legislației și a ordinii publice.

Autoritățile cer acum sprijinul presei, al societății civile și al agenților economici din zonă pentru obținerea unor imagini care ar putea ajuta la identificarea persoanelor implicate în incidente.

„Pe această cale, facem apel către reprezentanţii mass-media, ai societăţii civile şi agenţii comerciali din zonă să ne sprijine prin furnizarea de imagini din spaţiul public care să ne ajute la identificarea tuturor persoanelor care au comis acte ilegale. Imaginile pot fi furnizate pe adresa [email protected], pentru a fi analizate de structurile de specialitate din cadrul Jandarmeriei Capitalei în vederea punerii la dispoziţia organelor abilitate”, se mai arată în comunicarea autorităţilor.

Poliția Capitalei a anunțat, separat, reținerea unui bărbat în vârstă de 34 de ani. Acesta este cercetat într-un dosar penal pentru portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. Bărbatul a fost condus la Secția 4 Poliție împreună cu alți doi participanți la protest, în vârstă de 37 și 50 de ani.

„În fapt, echipajele de jandarmi au condus la sediul Secţiei 4 Poliţie trei bărbaţi, cu vârste de 34, 37 şi 50 de ani, participanţi la protestul din Piaţa Victoriei. Persoanele în cauză au fost conduse la sediul subunităţii, întrucât, pe timpul desfăşurării protestului, au manifestat un comportament recalcitrant şi necooperant faţă de forţele de ordine, context în care au fost efectuate verificări pentru stabilirea situaţiei de fapt şi dispunerea măsurilor legale care se impun. Totodată, asupra bărbatului în vârstă de 34 de ani a fost identificat un obiect tăietor-înţepător”, a transmis Poliţia Capitalei.

În urma verificărilor efectuate de anchetatori a rezultat că bărbatul de 34 de ani se afla în Piața Victoriei, marți, în jurul orei 15.40, atunci când a fost depistat de jandarmi. Asupra lui a fost găsit un cuțit cu lungimea totală de aproximativ 20 de centimetri. Cercetările în cazul acestuia sunt continuate de polițiștii Secției 4, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

Dosarul vizează infracțiunea de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. În privința celorlalți doi bărbați, de 37 și 50 de ani, verificările continuă pentru stabilirea situației de fapt.

Protestul neautorizat al fermierilor desfășurat în fața Guvernului a degenerat după ce o parte dintre participanți au forțat dispozitivul format de jandarmi. Manifestanții, nemulțumiți de situația din zootehnie și agricultură, au blocat traficul pe șoseaua Kiseleff.

O parte dintre participanți au aruncat cu obiecte și au intrat în confruntări cu forțele de ordine. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene în timpul intervenției.

Printre persoanele prezente la protest s-au aflat și susținători ai lui Călin Georgescu, unii dintre aceștia purtând tricouri cu imaginea sa. În jurul orei 15.00, un grup numeros de protestatari a rupt cordonul de jandarmi dinspre strada Paris.

Ulterior, forțele de ordine au început extragerea persoanelor pe care le-au considerat implicate în actele de violență, iar verificările au continuat și după încheierea incidentelor.