Doi jurnaliști, agresați la protestul din Piața Victoriei

Poliția Capitalei a început marți verificări după apariția unor imagini în care doi jurnaliști de la Realitatea Plus sunt agresați fizic în timpul protestului desfășurat în Piața Victoriei. Polițiștii s-au sesizat din oficiu și încearcă să identifice persoanele bănuite de comiterea faptei, în contextul violențelor care au izbucnit în timpul manifestației.

Imaginile apărute după protest au determinat Poliția Capitalei să înceapă demersurile pentru identificarea celor implicați în agresiune. Persoanele bănuite urmează să fie depistate și conduse la sediul unei subunități de poliție.

„Precizăm faptul că în acest moment se fac demersuri pentru depistarea persoanelor bănuite de comiterea faptei și conducerea acestora la sediul unei subunități de poliție”, a transmis Poliția Capitalei.

Poliția Capitalei a anunțat că forțele de ordine se află în continuare în zona manifestației pentru protejarea persoanelor prezente, inclusiv a reprezentanților mass-media. Intervenția urmărește și menținerea unui climat de siguranță în zona protestului.

În urma incidentelor, peste 30 de persoane au fost conduse la sediile unor subunități de poliție. Acestea urmează să fie verificate, iar autoritățile vor dispune măsurile legale în funcție de situația fiecăreia. Verificările privind agresarea celor doi jurnaliști se desfășoară separat, pe baza imaginilor apărute în spațiul public.

Manifestația fermierilor și crescătorilor de animale desfășurată marți în Piața Victoriei a fost marcată de confruntări între o parte dintre protestatari și forțele de ordine.

O parte dintre manifestanți au încercat să forțeze dispozitivul de ordine și au rupt gardurile de protecție instalate în zonă.

Jandarmii au folosit gaze iritant-lacrimogene pentru a opri înaintarea protestatarilor.

Forțele de ordine au intervenit și pentru scoaterea din mulțime a persoanelor considerate agresive.

Violențele au dus și la intervenția echipajelor medicale. În total, 24 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Patru dintre acestea au fost transportate la spital. Printre persoanele duse la unități medicale s-a aflat și un jandarm. În timpul confruntărilor, manifestanții au aruncat spre forțele de ordine cu pietre, sticle și alte obiecte.

O autospecială a Jandarmeriei a fost, de asemenea, vandalizată în timpul incidentelor. Poliția Capitalei continuă verificările atât în legătură cu persoanele implicate în violențele de la protest, cât și în cazul agresării celor doi jurnaliști surprinsă în imaginile apărute ulterior.