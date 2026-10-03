Aproximativ 1.000 de persoane s-au adunat sâmbătă seară în fața sediului Arestului Central din București, unde se află Călin Georgescu. Este a cincea zi de manifestații ale susținătorilor fostului candidat la alegerile prezidențiale, iar numărul participanților a ajuns la cel mai ridicat nivel de la începutul protestelor. Oamenii au continuat să scandeze mesaje în sprijinul lui Călin Georgescu, printre care „O dorință sinceră: România liberă” și „Călin Georgescu este președinte”.

Autoritățile iau în calcul mutarea lui Călin Georgescu de la Arestul Central la Penitenciarul Rahova, în contextul manifestațiilor organizate zilnic de susținătorii săi.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale va rămâne în arest preventiv pentru încă 26 de zile, în urma unei decizii luate de o instanță din București, pe durata anchetei desfășurate de procurorii DIICOT.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv într-un dosar în care este vizat de cercetări pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Manifestații în sprijinul fostului candidat la alegerile prezidențiale au avut loc sâmbătă și în alte zone ale țării. Zeci de persoane au ieșit în stradă la Suceava și Baia Mare, unde și-au exprimat susținerea pentru Călin Georgescu.

Jandarmii au aplicat 50 de amenzi, în valoare totală de 51.800 de lei, și au întocmit două dosare penale în urma protestelor organizate în ultimele zile în fața Arestului Central din București, unde se află Călin Georgescu.

Manifestațiile au început după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost arestat preventiv, marți, susținătorii săi adunându-se în mod repetat în apropierea centrului de detenție.

Jandarmeria Capitalei a anunțat sâmbătă că participanții nu au respectat procedurile legale privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice. Forțele de ordine au intervenit pentru menținerea siguranței, gestionarea fluxurilor de persoane și păstrarea liberă a căilor de acces.

„Adunări publice în zona Arestului Central, 29.09 - 03.10.2026/ Având în vedere prezența unor persoane în zona exterioară a sediului Arestului Central, jandarmii au dispus măsuri de ordine și siguranță publică pentru asigurarea unui climat de siguranță, gestionarea fluxurilor de persoane și menținerea liberă a căilor de acces către obiectiv. În acest context, precizăm faptul că aceste manifestații nu au urmat procedura prevăzută de Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice. Jandarmeria Capitalei are la fața locului echipe de dialog care au rolul de asigura dialogul permanent cu participanții la această adunare publică, explicând zilnic importanța declarării și a existenței unui organizator’, informează Jandarmeria într-un comunicat de presă.

Potrivit Jandarmeriei Capitalei, sancțiunile au fost aplicate pentru mai multe încălcări ale legislației privind ordinea și liniștea publică. Autoritățile au avut în vedere și faptul că manifestațiile au loc într-o zonă rezidențială, unde trebuie menținute accesul către locuințe și condițiile normale de circulație.

„Totodată, măsurile dispuse țin cont și de caracterul rezidențial al zonei, în proximitatea obiectivului aflându-se imobile de locuințe, fiind necesară asigurarea permanentă a accesului către acestea, precum și a condițiilor normale de circulație pentru persoanele care locuiesc în zonă. În acest context, pentru mai multe încălcări ale prevederilor legale în vigoare, jandarmii au aplicat 50 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 51.800 de lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 61 din 1991 pentru încălcarea unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice. Totodată, jandarmii au întocmit 2 acte de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile art. 372 și art. 257 din Codul Penal (portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase și ultraj)’, precizează sursa citată.

Cele două dosare penale vizează fapte care ar putea intra sub incidența infracțiunilor de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase și ultraj, urmând ca organele de urmărire penală să stabilească împrejurările în care acestea s-au produs.