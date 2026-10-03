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Cristela Georgescu, apel către susținătorii soțului ei. Ce le-a transmis în toiul nopții

Cristela Georgescu, apel către susținătorii soțului ei. Ce le-a transmis în toiul nopțiiCristela Georgescu. Sursa foto: Captură de ecran
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Din cuprinsul articolului

Cristela Georgescu le-a transmis un nou mesaj susținătorilor soțului său, care au rămas peste noapte în fața Arestului Central, unde Călin Georgescu este încarcerat. Aceasta i-a îndemnat pe Facebook să își păstreze credința și să continue să se roage, în contextul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale a ajuns la a patra noapte de detenție.

Cristela Georgescu le-a transmis susținătorilor un mesaj despre credință și rugăciune

Soția lui Călin Georgescu a lansat un mesaj pentru cei care s-au instalat cu corturi și pături în fața Arestului Central. Aceasta le-a mulțumit pentru sprijinul oferit și le-a îndemnat să nu se lase copleșite de neliniște.

„Începe a patra noapte. Împreună.

În aceste zile și nopți am primit mii de mesaje, v-am auzit și v-am simțit dragostea, dar și zbuciumul, neliniștea. Tocmai de aceea vă scriu și vă reamintesc cu toată recunoștința: suntem cu toții într-o Lucrare. Lucrarea lui Dumnezeu, nu a oamenilor! Dacă El ne-a învrednicit de o asemenea cinste, să nu-I zădărnicim nicicum Lucrarea. Nu vă lăsați copleșiți!

Mai puternică decât durerea să ne fie credința. Mai fierbinte decât mâhnirea în fața nedreptății să ne fie rugăciunea. Această etapă are un rost. Dacă nu ne-ar fi fost de folos, Dumnezeu nu ar fi îngăduit-o. Să rămânem tari în credință, căci pe măsura credinței noastre ne va răspunde Dumnezeu!

Familia mea mare, sa stăruim în rugăciune. Împreună.

Asta e tot ce contează.”, a transmis Cristela Georgescu pe pagina sa de Facebook.

Proteste Călin Georgescu

Proteste Călin Georgescu. Sursă foto: captură video

Călin Georgescu se află în arest preventiv pentru 30 de zile

Călin Georgescu se află în arest arest pentru 30 de zile, într-un dosar în care este acuzat, alături de Ionel Rusen, că l-ar fi înșelat pe omul de afaceri Răzvan Leu.

Potrivit acuzațiilor, cei doi ar fi obținut de la acesta 1,1 milioane de euro, în schimbul promisiunii că vor facilita deschiderea unei linii de finanțare la o bancă străină.

Ce urmează

În perioada următoare, fostul candidat la alegerile prezidențiale ar urma să părăsească temporar centrul de detenție pentru a participa la perchezițiile informatice programate în dosar. Ancheta vizează presupuse fapte prin care o persoană ar fi fost prejudiciată cu peste un milion de euro.

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