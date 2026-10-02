Liderul AUR, George Simion, le-a cerut susținătorilor lui Călin Georgescu să meargă la Arestul Central pentru a-i transmite sprijin fostului candidat la alegerile prezidențiale, aflat în arest preventiv pentru 30 de zile. Simion i-a felicitat pe cei care s-au adunat deja în fața centrului de reținere și a făcut apel la o mobilizare și în zilele următoare.

„Vreau să-i felicit pe toți cei care în aceste zile, indiferent de opțiunea politică, de apartenența politică, s-au prezentat la Arestul Central și au fost solidari cu un om care este persecutat pe criterii politice, Călin Georgescu. Mergeți cu toții, mai ales la acest sfârșit de săptămână, să-i fiți alături, să vă audă vocea”, a transmis George Simion într-un videoclip publicat pe Facebook.

Mesajul a fost însoțit de descrierea „Mobilizare generală! Libertate pentru Călin Georgescu”.

Liderul AUR a comentat și declarațiile președintelui Nicușor Dan referitoare la participarea formațiunii la guvernare.

Președintele a anunțat că, la consultările cu partidele programate luni, 5 octombrie, va pune condiția ca AUR să nu fie cooptat la guvernare. Consultările de la Palatul Cotroceni au fost convocate pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru.

Nicușor Dan a argumentat că participarea AUR la guvernare ar afecta relația României cu partenerii externi, atât în domeniul securității, cât și în ceea ce privește relația cu Uniunea Europeană.

George Simion a răspuns susținând că declarațiile președintelui confirmă poziția pe care AUR o exprimă de mai mult timp.

„Ceea ce noi spunem de foarte mult timp - faptul că în România dictează alții, suntem conduși de forțe străine - a spus-o în exprimarea lui alambicată domnul care e la Cotroceni. Creditorii străini dictează cine să guverneze în România. A spus-o negru pe alb. Nu uitați, desigur, că alegerile sunt rele”, a afirmat liderul AUR.

Apelul lui George Simion vine după două zile în care susținătorii lui Călin Georgescu s-au adunat în zona Arestului Central.

Jandarmeria Capitalei a anunțat joi că a aplicat marți și miercuri 32 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 37.900 de lei, pentru încălcarea prevederilor legale privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice.

Potrivit Jandarmeriei, prezența persoanelor în zona exterioară a Arestului Central a determinat luarea unor măsuri de ordine și siguranță publică pentru menținerea unui climat de siguranță, gestionarea fluxurilor de persoane și păstrarea liberă a căilor de acces către obiectiv.

Instituția a mai anunțat că, miercuri, a întocmit un act de sesizare a organelor de urmărire penală în legătură cu portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. Jandarmeria a precizat că manifestațiile din 29 și 30 septembrie nu au respectat procedura prevăzută de Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice.

Curtea de Apel București a admis, marți, 29 septembrie, contestația procurorilor DIICOT și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu și a omului de afaceri Ionel Rusen. Decizia este definitivă.

Cei doi sunt cercetați în dosarul în care Georgescu este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Potrivit informațiilor prezentate de procurori, ancheta vizează un prejudiciu de aproximativ 1,1 milioane de euro. În cauză, anchetatorii susțin că un om de afaceri ar fi fost determinat să transfere banii în cadrul unei presupuse scheme legate de obținerea unei finanțări.