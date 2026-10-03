Șase persoane cu vârste cuprinse între 25 și 50 de ani sunt vizate de cercetări într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și trafic de migranți. Suspecții ar fi pus la punct o rețea de tip piramidal prin care transportau ilegal persoane către state din vestul Europei, ascunzându-le în autotrenuri, potrivit Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).

Sâmbătă, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Caraș-Severin, alături de procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Caraș-Severin, au efectuat șase percheziții domiciliare în județ, în vederea strângerii de probe și a documentării activității infracționale.

Investigația vizează destructurarea unei grupări care s-ar fi ocupat de recrutarea, îndrumarea, găzduirea și transportarea migranților, cu scopul de a-i ajuta să treacă ilegal frontiera de stat.

„Activitatea infracțională vizează destructurarea unei rețele de tip piramidal specializate în racolarea, îndrumarea, călăuzirea, găzduirea și transportul migranților în vederea trecerii frauduloase a frontierei de stat”, se arată într-un comunicat de presă al IGPR.

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi fost activă din 2023, iar membrii acesteia ar fi acționat coordonat, organizând transporturi succesive. Migranții erau ascunși în autotrenuri și transportați prin Ungaria și Austria, cu destinația Germania.

Anchetatorii au stabilit că, în august 2023, autoritățile au descoperit 60 de persoane din Egipt, Pakistan, Bangladesh, India și Ghana, care ar fi fost introduse ilegal în România de membrii rețelei.

„În luna august 2023, au fost depistate 60 de persoane din Egipt, Pakistan, Bangladesh, India și Ghana introduse fraudulos în țară de către această rețea”, precizează IGPR.

Cele șase persoane vizate de anchetă urmează să fie audiate sâmbătă la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Caraș-Severin.

La operațiune au luat parte polițiști din Timișoara, Arad și Caransebeș, precum și polițiști de frontieră de la Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac. Acțiunea a beneficiat și de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Caraș-Severin.