Românii care călătoresc, tranzitează sau se află în Germania trebuie să țină cont de prelungirea controalelor la frontierele terestre. Autoritățile germane au menținut măsura pentru încă șase luni, până la 15 martie 2027, iar Ministerul Afacerilor Externe a transmis o atenționare pentru cetățenii români.

Germania a prelungit pentru încă șase luni controalele la frontierele sale terestre. Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Afacerilor Externe, măsura va rămâne în vigoare până la data de 15 martie 2027.

MAE le recomandă cetățenilor români care urmează să călătorească sau să tranziteze Germania să verifice informațiile publicate de autoritățile germane.

Printre sursele indicate se află informațiile oferite de Ministerul Federal de Interne și de Poliția Federală din Germania.

Românii aflați pe teritoriul german și care au nevoie de sprijin consular se pot adresa Ambasadei României la Berlin sau Consulatelor Generale ale României din Bonn, München și Stuttgart, în funcție de circumscripția consulară în care se află.

În cazul unor situații dificile, speciale sau urgente, cetățenii români pot apela numerele de permanență puse la dispoziție pentru fiecare circumscripție consulară.

Pentru Ambasada României la Berlin este disponibil numărul +49 16 01 579 938, iar pentru Consulatul General al României la Bonn poate fi apelat +49 17 35 757 585.

Cetățenii care se află în circumscripția Consulatului General al României la München pot suna la +49 16 02 087 789, iar cei care aparțin de Consulatul General al României la Stuttgart au la dispoziție numărul +49 17 16 813 450.

MAE a amintit, totodată, că românii care călătoresc în afara țării pot utiliza aplicația „Călătorește informat”, unde sunt disponibile informații și recomandări pentru călătorii.

Germania justifică menținerea controalelor prin nivelul ridicat al migrației neregulate, activitatea rețelelor de trafic de migranți și presiunea exercitată asupra sistemului de primire a solicitanților de azil. Potrivit notificării transmise instituțiilor europene, autoritățile germane consideră că aceste elemente continuă să reprezinte riscuri pentru ordinea și securitatea publică.

În argumentația Germaniei apare și contextul internațional de securitate. Autoritățile au invocat efectele războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, precum și situația din Orientul Mijlociu și Asia Centrală, inclusiv impactul pe care aceste crize îl pot avea asupra fluxurilor migratorii și asupra securității interne.

Controalele nu înseamnă însă revenirea permanentă la frontierele clasice dinaintea spațiului Schengen. Legislația europeană permite statelor membre să reintroducă temporar verificările la frontierele interne atunci când există o amenințare gravă la adresa ordinii publice sau securității interne. Comisia Europeană arată că astfel de măsuri trebuie să rămână excepționale, limitate în timp și proporționale cu riscul invocat.