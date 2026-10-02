Andrei Rațiu a declarat, vineri seară, după înfrângerea României cu 0-6 în fața Poloniei, că inferioritatea numerică a cântărit decisiv în desfășurarea partidei și a spus că „responsabilitatea este toată a noastră”. Fostul internațional Adrian Mutu a avut o reacție critică la adresa jocului naționalei și a spus că lui Gheorghe Hagi i se pot reproșa anumite decizii tactice.

România a evoluat în inferioritate numerică o mare parte a meciului de la Varșovia, iar Polonia s-a impus cu 6-0, în etapa a treia a grupelor Ligii Națiunilor.

Rațiu a considerat că România a avut o primă repriză bună, însă eliminarea a schimbat condițiile în care s-a desfășurat partida.

„Cred că am făcut o primă repriză bună. Să jucăm cu un om în minus nu ne-a ajutat. După, în a doua repriză, s-a văzut, dacă am pierdut şi nu am fost capabili să ţinem scorul. Bineînţeles că responsabilitatea este toată a noastră. Au fost mai buni decât noi”, a declarat fundașul la Antena 1.

El a spus că România nu a reușit să câștige duelurile cu polonezii după ce a rămas în 10 oameni și a subliniat că echipa trebuie să învețe din ceea ce s-a întâmplat la Varșovia.

„Cu jucător în minus nu s-a putut, nu am câştigat duelurile, au fost mai buni. Am făcut o primă repriză bună, putem să rămânem cu asta şi să învăţăm din ce s-a întâmplat”, a mai spus Rațiu.

Adrian Mutu a spus că nu se aștepta la o asemenea diferență de scor și a descris partida drept „un moment foarte greu pentru echipa națională”. Fostul internațional a contestat și modul în care a fost acordat penalty-ul pentru Polonia.

„Penaltiul a fost acordat uşor, un cadou pentru polonezi. Dacă eram o echipă mare, nu s-ar fi dat niciodată!”, a declarat Mutu. El a spus că România a avut o evoluție bună până în minutul 22, când situația s-a schimbat după eliminare.

„E un moment foarte greu pentru echipa naţională! Din păcate rămâne o seară în care am fost umiliţi. Am văzut o echipă resemnată, fără nervi, debusolată. Nişte băieţi care stăteau pe teren. Fără ambiţie. Lucrurile sunt serioase, e reputaţia României în joc”, a afirmat Mutu.

Fostul atacant a apreciat că după eliminare partida a devenit complet diferită.

„A fost un meci până în minutul 22, când România s-a descurcat bine. După eliminare a fost altceva. Nu ne ajută aceste rezultate negative”, a spus Adrian Mutu.

Adrian Mutu a afirmat că există aspecte tactice care i-ar putea fi reproșate lui Gheorghe Hagi. El l-a criticat și pe Rațiu pentru prestația din partida cu Polonia.

„Raţiu a fost depăşit complet, poate cel mai slab meci al lui la echipa naţională. M-a mirat schimbarea lui Bancu şi nu a lui”, a declarat Mutu.