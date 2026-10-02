Update. Rezumatul meciului

Naționala României a fost învinsă cu 6-0 (1-0) de Polonia, vineri seara, pe Stadionul Național din Varșovia, în Grupa B4 a Ligii Națiunilor. Tricolorii au jucat în inferioritate numerică din minutul 22, după eliminarea lui Radu Drăgușin, iar gazdele au înscris de cinci ori după pauză.

Robert Lewandowski a marcat de trei ori, în minutele 24, din penalty, 47 și 86. Celelalte goluri au fost înscrise de Virgil Ghiță, în propria poartă, în minutul 49, Piotr Zielinski, în minutul 62, și Jan Bednarek, în minutul 66.

Tricolorii au început bine partida și și-au creat mai multe situații de gol în primul sfert de oră.

Daniel Bîrligea a șutat din cădere în minutul 3, însă portarul Marcin Bulka a reținut mingea. Șase minute mai târziu, Bulka a intervenit din nou, la reluarea lui Tudor Băluță din aproximativ 7 metri.

Bîrligea a mai încercat o dată în minutul 21, din unghi, dar Bulka a respins. Cu un minut înainte, însă, România a rămas în inferioritate numerică. La un duel între Radu Drăgușin și Robert Lewandowski, arbitrul elvețian Urs Schnyder a dictat penalty și i-a arătat cartonașul roșu fundașului român.

Lewandowski a transformat lovitura de pedeapsă în minutul 24 și a deschis scorul.

După gol, partida s-a desfășurat în mare parte în jumătatea României. Wiktor Nowak a șutat pe lângă poartă în minutul 29, iar Przemyslaw Frankowski a trimis mingea în bară, de la aproximativ 25 de metri, în minutul 32.

Polonia a mai avut o situație importantă în minutul 37, când Karol Swiderski nu a reușit să îi paseze corect lui Lewandowski, rămas liber în marginea careului mic. Zalewski a șutat apoi peste poartă.

România a intrat la pauză cu un deficit de un gol, însă începutul reprizei secunde a fost mult mai dificil pentru echipa lui Gheorghe Hagi.

Polonia a înscris de două ori în primele cinci minute ale reprizei secunde. În minutul 47, Nicola Zalewski a trecut de Andrei Rațiu și i-a centrat lui Lewandowski, care a marcat de la aproximativ 3 metri.

Două minute mai târziu, după o intervenție ratată a lui Rațiu, Frankowski a centrat, iar mingea a fost deviată de Virgil Ghiță în propria poartă.

Gazdele au continuat să atace și au mai avut o bară în minutul 53, la șutul lui Sebastian Szymanski, de la aproximativ 25 de metri. Matty Cash a ratat o ocazie în minutul 61, însă un minut mai târziu Piotr Zielinski a dus scorul la 4-0, după o minge pierdută de Răzvan Marin.

În minutul 66, Jan Bednarek a înscris cu capul, după un corner executat de Szymanski.

Polonia a continuat să aibă ocazii până la final, prin Frankowski, în minutul 70, Zalewski, în minutul 76, și Marcel Regula, în minutele 83 și 90+2. Lewandowski a închis tabela în minutul 86, când a reușit hat-trick-ul după o acțiune personală în care i-a depășit pe Virgil Ghiță și Andrei Borza.

Gheorghe Hagi a început partida cu trei jucători care evoluează sau au evoluat în Polonia: Otto Hindrich, de la Legia Varșovia, Virgil Ghiță, fost jucător al lui KS Cracovia, și Tudor Băluță, fost component al formației Slask Wroclaw.

Pe parcursul partidei a intrat și Bogdan Racovițan, legitimat la Rakow. Pe banca de rezerve s-a aflat și portarul Valentin Cojocaru, de la Pogon Szczecin.

În această fereastră internațională a Ligii Națiunilor, România a pierdut toate cele trei partide disputate până acum. Tricolorii au fost învinși de Suedia cu 2-1, pe 25 septembrie, la Strawberry Arena din Solna, apoi au pierdut cu Bosnia-Herțegovina, scor 4-2, pe 28 septembrie, pe Arena Națională din București.

Vineri, România a pierdut la Varșovia cu 6-0 în fața Poloniei.

Următorul meci al naționalei este programat pe 5 octombrie, la București, pe Arena Națională, împotriva Suediei.

Au marcat: Robert Lewandowski (24 - penalty, 47, 86), Virgil Ghiță (autogol, 49), Piotr Zielinski (62), Jan Bednarek (66).

Stadion: Național, Varșovia Competiție: Liga Națiunilor - Liga B, Grupa B4

Polonia: 1. Marcin Bulka - 2. Matty Cash (3. Norbert Wojtuszek, 63), 5. Jan Bednarek, 14. Jakub Kiwior, 19. Przemyslaw Frankowski - 20. Sebastian Szymanski (18. Marcel Regula, 71), 16. Wiktor Nowak (8. Kacper Urbanski, 63), 10. Piotr Zielinski (6. Bartosz Slisz, 71), 21. Nicola Zalewski (7. Oskar Pietuszewski, 78) - 11. Karol Swiderski, 9. Robert Lewandowski (căpitan). Selecționer: Jan Urban.

Rezerve neutilizate: 12. Mateusz Kochalski, 22. Slawomir Abramowicz, 4. Tomasz Kedziora, 13. Mateusz Zukowski, 15. Tymoteusz Puchacz, 23. Kacper Potulski, 17. Michal Skoras.

România: 12. Otto Hindrich - 2. Andrei Rațiu, 3. Radu Drăgușin, 5. Virgil Ghiță, 11. Nicușor Bancu (15. Andrei Borza, 67) - 18. Răzvan Marin (19. Cătălin Cîrjan, 78), 17. Tudor Băluță - 20. Dennis Man (22. Bogdan Racovițan, 67), 14. Ianis Hagi (căpitan; 6. Marius Marin, 67), 13. Valentin Mihăilă (4. Andrei Coubiș, 27) - 9. Daniel Bîrligea. Selecționer: Gheorghe Hagi.

Rezerve neutilizate: 1. Ionuț Radu, 16. Valentin Cojocaru, 23. Tony Strata, 8. Alexandru Cicâldău, 10. Nicolae Stanciu, 21. Olimpiu Moruțan, 7. Florin Tănase.

Arbitru: Urs Schnyder; arbitri asistenți: Marco Zuercher, Benjamin Zuercher; al patrulea oficial: Sven Wolfensberger (toți din Elveția).

Arbitru video: Fedayi San; arbitru asistent video: Michele Schmoelzer (ambii din Elveția).

Observator UEFA pentru arbitri: Dejan Filipovic (Serbia); delegat UEFA: Nils Fisketjonn (Norvegia).

Cartonașe galbene: Ghiță (35), Băluță (39), Lewandowski (43), Swiderski (57), Borza (73).

Cartonaș roșu: Drăgușin (22).

Polonia și România se întâlnesc azi, la Varșovia, într-un meci din etapa a treia a Ligii B din UEFA Nations League. Partida a început la ora 21:45, pe stadionul PGE Narodowy, și este transmisă în direct pe Antena 1. Tricolorii caută să obțină primele puncte din această campanie după două înfrângeri consecutive, în timp ce reprezentativa Poloniei acumulat un singur punct în primele două runde.

Ambele selecționate vin după o perioadă încărcată, cu două meciuri disputate într-un interval foarte scurt. În acest context, selecționerii Jan Urban și Gheorghe Hagi ar putea efectua mai multe modificări în primul 11 față de formulele utilizate în runda precedentă.

Pentru echipa națională a României, sistemul de rotație a fost vizibil încă din confruntarea cu Bosnia-Herțegovina, când șase dintre jucătorii titulari în partida cu Suedia nu au mai început din primul minut. Federația Română de Fotbal a anunțat un lot extins pentru această fereastră internațională, oferindu-i selecționerului opțiuni multiple pentru acoperirea tuturor posturilor.

Polonia, formație probabilă: Bułka – Wiśniewski, Bednarek, Kiwior – Cash, Zieliński, Slisz/Nowak, Zalewski – Szymański, Skóraś – Lewandowski.

România, formație probabilă: Radu – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu – Răzvan Marin, Screciu – Man, Stanciu, Mihăilă – Bîrligea.

Modulul tactic al Poloniei și opțiunile ofensive ale României

În meciurile anterioare, Polonia a mizat pe o așezare tactică cu trei fundași centrali. În duelul cu Bosnia, Jan Urban i-a trimis pe teren în linia defensivă pe Potulski, Bednarek și Kiwior. Zonele laterale au fost acoperite de Matty Cash și Michał Skóraś, iar Robert Lewandowski a evoluat ca vârf împins.

În schimb, în înfrângerea suferită în Suedia cu scorul de 1-3, Robert Lewandowski a început întâlnirea pe banca de rezerve și a fost introdus pe teren în ultimele minute ale jocului. Singura reușită a polonezilor în acea partidă a fost semnată de Sebastian Szymański.

De cealaltă parte, România se bazează pe o diversitate mai mare de soluții în linia de atac. Lotul convocat de Gheorghe Hagi include jucători ofensivi precum Dennis Man, Ianis Hagi, Valentin Mihăilă, Daniel Bîrligea, Denis Drăguș și Louis Munteanu.