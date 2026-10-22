Ciorba de perișoare este unul dintre preparatele care amintesc de mesele în familie și de gustul mâncării gătite acasă. Pentru ca perișoarele să rămână întregi în timpul fierberii, să fie fragede și să aibă un gust apropiat de cel al rețetelor tradiționale, contează atât proporțiile ingredientelor, cât și modul de preparare.

Carnea de curcan este o alternativă mai slabă la carnea de porc, iar combinată cu orez, ceapă și verdeață poate oferi perișoare gustoase și consistente. Un truc important este să nu pui perișoarele în apă care clocotește puternic și să lași compoziția să se lege înainte de a forma biluțele.

Rețeta este potrivită pentru aproximativ 6 porții.

Pentru perișoare

500 g carne tocată de curcan

60 g orez

1 ceapă mică, tocată foarte fin

1 ou

2 linguri de pătrunjel proaspăt tocat

Sare și piper, după gust

1 lingură de apă rece, dacă amestecul este prea dens

Pentru ciorbă

2 morcovi

1 ceapă mare

1 rădăcină de pătrunjel

1 felie de țelină

1 ardei gras

2 linguri de ulei

2-2,5 litri de apă

300 ml suc de roșii sau aproximativ 200 ml bulion diluat

300-500 ml borș, în funcție de cât de acră preferi ciorba

Sare și piper, după gust

Leuștean proaspăt

Pătrunjel proaspăt, pentru servire

1. Pregătește legumele pentru ciorbă

Curăță morcovii, ceapa, rădăcina de pătrunjel, țelina și ardeiul. Taie-le în cubulețe mici sau dă morcovii pe răzătoare, în funcție de textura pe care o preferi.

Într-o oală încăpătoare, încălzește uleiul și călește legumele timp de 3-4 minute, la foc mic. Adaugă apa și lasă totul să fiarbă aproximativ 15 minute, până când legumele încep să se înmoaie.

2. Pregătește compoziția pentru perișoare

Spală orezul în câteva ape și lasă-l la scurs. Într-un bol, amestecă bine carnea tocată de curcan cu orezul, oul, ceapa tocată fin, pătrunjelul, sarea și piperul.

Omogenizează compoziția, fără să o frămânți excesiv. Dacă pare prea tare, adaugă o lingură de apă rece.

Lasă amestecul să se odihnească 10-15 minute la frigider. Astfel, ingredientele se distribuie uniform, iar perișoarele vor fi mai ușor de modelat.

3. Formează perișoarele fără să se destrame

Umezește-ți palmele cu puțină apă rece și formează biluțe de dimensiuni apropiate, de aproximativ 3 centimetri.

Secretul este să păstrezi un echilibru între carne și orez și să nu exagerezi cu ingredientele lichide. Prea mult orez, ceapă cu mult suc sau o compoziție prea moale pot face perișoarele fragile.

Nu este nevoie să presezi foarte tare carnea. Modelează biluțele suficient cât să își păstreze forma, fără să le compactezi excesiv.

4. Fierbe perișoarele la foc mic

După ce legumele au fiert, redu focul astfel încât lichidul să nu clocotească puternic. Adaugă perișoarele una câte una, cu grijă, în oală.

În primele minute, evită să amesteci energic. Lasă perișoarele să se întărească la exterior, apoi poți mișca ușor conținutul cu o lingură.

Fierbe ciorba aproximativ 20-25 de minute după adăugarea perișoarelor, în funcție de dimensiunea acestora și de tipul de orez folosit. Verifică o perișoară pentru a te asigura că orezul este fiert, iar carnea este bine pătrunsă. Pentru siguranță, carnea de curcan trebuie să atingă 74°C în interior.

5. Adaugă sucul de roșii și acrește ciorba

Pune sucul de roșii și lasă ciorba să mai fiarbă aproximativ 5-10 minute.

Dacă folosești borș, fierbe-l separat, apoi adaugă-l treptat în oală, până când obții gustul dorit. Mai lasă ciorba să dea câteva clocote și potrivește de sare și piper.

La final, adaugă leușteanul tocat. Oprește focul și lasă ciorba acoperită timp de 5-10 minute, pentru ca aromele să se îmbine.

Pentru un rezultat reușit, câteva detalii fac diferența:

Nu pune prea mult orez. Acesta își mărește volumul la fierbere și poate afecta textura perișoarelor dacă proporțiile nu sunt potrivite.

Toacă ceapa foarte fin. Bucățile mari pot împiedica perișoarele să își păstreze forma.

Lasă compoziția la rece înainte de modelare. Va fi mai ușor de lucrat cu ea.

Nu arunca perișoarele într-un clocot puternic. Fierberea domoală le ajută să se gătească uniform și reduce riscul să se destrame.

Nu amesteca energic după ce le-ai pus în oală. În primele minute, perișoarele sunt mai fragile.

Adaugă verdeața la final. Leușteanul și pătrunjelul își păstrează mai bine aroma când nu sunt fierte mult timp.

Ciorba de perișoare cu carne de curcan se servește caldă, cu pătrunjel proaspăt și, dacă îți place, cu puțin ardei iute. Pentru un gust apropiat de cel al ciorbei pregătite în bucătăria bunicii, las-o să se odihnească câteva minute înainte de servire.