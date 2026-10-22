Statistica oficială la nivel european plasează România într-o poziție vulnerabilă din punct de vedere fiscal. Datele publicate recent de Eurostat arată că deficitul bugetar ajustat sezonier al țării noastre a urcat la 9,2% din PIB în cel de-al doilea trimestru din 2026. Avansul este de-a dreptul spectaculos în comparație cu primele trei luni ale anului, când indicatorul se situa la 5,5% din PIB, înregistrând o creștere de 3,7 puncte procentuale de la un trimestru la altul.

Comparația cu aceeași perioadă a anului precedent indică, de asemenea, o adâncire a dezechilibrului financiar. În trimestrul al doilea din 2025, deficitul fusese de 7,7% din PIB, ceea ce înseamnă că nivelul actual este cu 1,5 puncte procentuale mai ridicat.

În trimestrul al doilea din 2026, România a ocupat primul loc în Uniunea Europeană la capitolul celor mai mari deficite bugetare ajustate sezonier, cu un nivel de 9,2% din PIB. În clasamentul celor mai afectate state urmează Ungaria cu 7,2%, Polonia cu 5,9%, precum și Belgia și Bulgaria, fiecare cu 5,3% din PIB, urmate de Franța cu 5,1%.

Pentru a înțelege amploarea diferenței, media înregistrată la nivelul întregii Uniuni Europene a fost de doar 3,5% din PIB, în timp ce în zona euro deficitul s-a oprit la 3,3% din PIB. Astfel, performanța negativă a României depășește media europeană cu 5,7 puncte procentuale și se află cu două puncte procentuale peste nivelul raportat de Ungaria, ocupanta locului secund.

Situația prezentată de Eurostat a provocat reacții rapide în spațiul public, determinând o luare de poziție din partea băncii centrale. Valentin Lazea, economist-șef al Băncii Naționale a României, a adus clarificări în cadrul conferinței "România sub lupă - Economia românească între presiuni globale și decizii interne", punctând modul de calcul folosit de instituția de statistică europeană.

Oficialul BNR a subliniat că cifrele fac trimitere la deficitul realizat strict în interiorul unui singur trimestru raportat la Produsul Intern Brut din intervalul respectiv, fără a reflecta media pe întregul an.

Reprezentantul băncii centrale a explicat mecanismul prin care se produc fluctuațiile mari de la un trimestru la altul:

„Înţeleg că e vorba de un exerciţiu pe care îl face Eurostat trimestrial pentru toate ţările şi e vorba de volatilitatea foarte mare dintre trimestre. Fiecare ţară are o mare volatilitate, deficit mult mai mic într-un trimestru, mult mai mare în altul, de exemplu."

În continuare, economistul-șef al BNR a oferit detalii privind contextul specific din primul semestru:

„Înţeleg că în România, în primul trimestru, deficitul raportat la PIB-ul acelui trimestru, deci nu pe an, ci înăuntrul trimestrului a fost de 5,5, că nu a fost aprobat bugetul, s-au amânat nişte cheltuieli. În trimestrul doi, deficitul acelui trimestru raportat la PIB-ul acelui trimestru a fost 9,2 sau cât s-a spus şi din asta s-a făcut o mare ştire. Rămâne să vedem cât va fi deficitul trimestrului trei raportat la PIB-ul trimestrului trei. Oricum sunt convins că Ministerul de Finanţe va ieşi zilele astea şi va explica situaţia exact."