Șoferii ar putea circula pe noi sectoare din Autostrada Transilvania până la sfârșitul anului 2026. Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat că trei tronsoane de pe A3 se apropie de finalizare, însă deschiderea traficului depinde de condițiile meteo și de ultimele verificări tehnice.

Cristian Pistol a vizitat joi trei șantiere ale Autostrăzii Transilvania și a constatat că lucrările continuă, în ciuda ploilor. Condițiile meteorologice îngreunează însă operațiunile care presupun turnarea asfaltului și aplicarea marcajelor rutiere. Între timp, echipele montează parapeții de protecție.

La viaductele Topa Mică și Nădășelu, asocierea turco-română Özaltin – Ilgaz – Visio Construct execută lucrări la hidroizolație, structura rutieră și parapete. Stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 87,80%.

Finalizarea celor două viaducte este esențială pentru conectarea lotului Nădășelu – Zimbor cu restul autostrăzii.

Pe cei 30,6 kilometri dintre Nădășelu și Zimbor, constructorul român UMB Spedition execută ultimele lucrări. Echipele montează parapeții direcționali, indicatoarele rutiere și bordurile din parcări.

Stadiul fizic al acestui tronson a ajuns la 99,30%. După deschiderea circulației, lotul se va conecta direct cu sectorul Zimbor – Poarta Sălajului, inaugurat pe 11 august.

Un alt tronson care ar putea fi deschis până la sfârșitul anului este Suplacu de Barcău – Chiribiș, cu o lungime de 26,35 kilometri, situat la limita dintre județele Sălaj și Bihor.

Constructorul Construcții Erbașu montează parapeții, după finalizarea terasamentelor. Așternerea stratului de uzură și aplicarea marcajelor rutiere vor avea loc imediat ce vremea va permite continuarea acestor operațiuni.

Stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 95,39%.

Dacă toate cele trei tronsoane vor fi date în trafic, șoferii vor putea circula pe aproximativ 155 de kilometri de autostradă între Poarta Sălajului și Târgu Mureș, precum și pe alți aproximativ 26 de kilometri spre Borș.

Astfel, deschiderea sectoarelor ar aduce un plus de aproximativ 181 de kilometri de autostradă, potrivit estimărilor prezentate de șeful CNAIR.

Calendarul depinde însă de evoluția vremii și de rezultatele ultimelor verificări. Cristian Pistol a subliniat că echipele din teren continuă să lucreze chiar și în condiții dificile. „Dar oamenii pe care i-am văzut astăzi, în ploaie, nu stau”, a adăugat șeful CNAIR.

Chiar dacă cele trei sectoare vor fi deschise circulației până la sfârșitul anului, legătura rutieră dintre Cluj și Oradea nu va fi completă.

Porțiunea Nușfalău – Poarta Sălajului, cu o lungime de aproximativ 40 de kilometri, include tunelul de sub Meseș. Finalizarea acestui sector este estimată pentru anul 2031.

Până atunci, deschiderea noilor tronsoane ar putea îmbunătăți considerabil continuitatea circulației pe Autostrada Transilvania, reducând distanțele care trebuie parcurse pe drumurile naționale.