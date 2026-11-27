Lucrările la Autostrada Sibiu-Făgăraș (A13), care se întinde pe o distanță de 68 de kilometri, înregistrează progrese pe toate cele patru loturi. Stadiul fizic al proiectului diferă de la un tronson la altul, cel mai avansat fiind Lotul 3, unde execuția a ajuns la 56,86%. Datele au fost prezentate de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

Pe Lotul 3 Arpașu de Jos-Sâmbăta de Sus, cu o lungime de 17,61 kilometri, progresul fizic a ajuns la 56,86%. Pe șantier sunt mobilizați 400 de muncitori și 180 de utilaje, care execută lucrări la mai multe obiective, inclusiv la pasajul din zona nodului rutier Sâmbăta de Sus.

Al doilea tronson ca nivel de execuție este Lotul 2 Avrig-Arpașu de Jos, cu o lungime de 19,92 kilometri. Aici, stadiul lucrărilor a ajuns la 56,10%, iar echipele formate din 250 de muncitori folosesc 80 de utilaje pentru intervenții la structuri, terasamente și sistemele de evacuare a apelor pluviale.

Pe Lotul 4 Sâmbăta de Sus-Municipiul Făgăraș, cu o lungime de 16,26 kilometri, lucrările au ajuns la un stadiu fizic de 48,54%.

Contractul prevede și realizarea unui drum de legătură cu DN1, pe o distanță de 5,65 kilometri. În prezent, pe acest tronson lucrează 300 de muncitori, cu ajutorul a 200 de utilaje. Activitățile vizează construirea structurilor, lucrările de terasamente și relocarea utilităților.

Cel mai mic procent de execuție se înregistrează pe Lotul 1 Boița-Avrig, care măsoară 14,25 kilometri. Stadiul fizic a ajuns la 29,46%, iar pe șantier sunt prezenți 323 de muncitori și 56 de utilaje.

Echipele execută lucrări de terasamente și construiesc poduri. Tronsonul va include și un nod rutier la Boița, prin care autostrada A13 va fi conectată cu A1 și DN7.

Potrivit informațiilor transmise de Cristian Pistol, pe mai multe porțiuni ale traseului a fost deja așternut asfalt. Mobilizarea constructorului a fost adaptată în funcție de condițiile meteorologice și de tipurile de lucrări care pot continua în sezonul rece.

Contractele pentru cele patru loturi au o valoare cumulată de 6,4 miliarde de lei, fără TVA. Finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021-2027, iar lucrările sunt executate de compania turcă Makyol.

Termenul de finalizare a proiectului este anul 2028.

Autostrada A13 Sibiu-Făgăraș face parte din planurile de dezvoltare a infrastructurii rutiere de mare viteză, prin care centrul Transilvaniei urmează să fie conectat cu Muntenia și Moldova.