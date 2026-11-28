Antrenorul Rapidului, Daniel Pancu, a declarat că își dorește mai mult decât calificarea în play-off-ul Superligii. Tehnicianul a analizat prestațiile echipei sale în comparație cu cele ale Universității Craiova și ale lui Dinamo și a vorbit despre importanța ultimelor partide din acest an.

Deși obiectivul contractual stabilit la preluarea formației giuleștene, în vara acestui an, este clasarea în primele șase echipe ale campionatului, Daniel Pancu are așteptări mai mari de la jucătorii săi.

Antrenorul Rapidului a afirmat că rezultatele din următoarele săptămâni vor conta în stabilirea obiectivelor pentru a doua parte a sezonului.

„Să nu uităm că eu am venit în vară și obiectivul meu contractual e să terminăm în primele 6. Mai departe, știți foarte bine că nu pot să fiu mulțumit cu locul 6 sau locul 5. E o combinație, vedem cum terminăm aceste jocuri, cum va fi în iarnă”, a declarat Daniel Pancu, la conferința de presă premergătoare partidei cu FC Botoșani.

Tehnicianul giuleștenilor a apreciat jocul practicat de Dinamo și a evidențiat stabilitatea de care beneficiază Universitatea Craiova, actualul lider al Superligii.

În schimb, Pancu s-a declarat nemulțumit de lipsa de constanță a Rapidului, recunoscând că evoluțiile echipei îi ridică semne de întrebare în privința șanselor la câștigarea campionatului.

„Dinamo joacă un fotbal plăcut ochiului, bine structurat, rămas de la antrenorul din sezoanele trecute, cu mici ajustări cu jucători buni. Craiova e departe rău de tot ca nivel, pentru că e stabilă, are o structură, un sistem, jucători de Europa, jucători de națională. Iar noi avem fluctuații. Avem momente în care mă gândesc la faptul că putem fi campioni, avem și momente în care mă gândesc dacă să pronunț cuvântul «campion» sau nu, până în momentul de față”, a afirmat antrenorul Rapidului.

Formația pregătită de Daniel Pancu mai are programate patru întâlniri în Superligă și una în Cupa României înaintea pauzei de iarnă.

În funcție de rezultatele obținute în aceste confruntări, conducerea clubului și stafful tehnic vor analiza inclusiv necesitatea unor transferuri.

Rapid se află în prezent pe poziția secundă a clasamentului, cu 34 de puncte, la două puncte distanță de Universitatea Craiova.

Giuleștenii vor juca duminică, 29 noiembrie, pe teren propriu, împotriva formației FC Botoșani. Partida este programată de la ora 20:00 și contează pentru etapa a 17-a a Superligii.