Vremea severă afectează traficul la frontiera cu Bulgaria. Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Giurgiu a anunțat suspendarea curselor de bac pe ruta Turnu Măgurele – Nikopol, începând de sâmbătă, 28 noiembrie, de la ora 10:00. Decizia a fost luată din cauza rafalelor puternice de vânt, care nu mai permit efectuarea traversărilor în condiții de siguranță.

Persoanele care intenționează să ajungă în Bulgaria prin punctul de trecere a frontierei de la Turnu Măgurele nu mai pot utiliza temporar serviciul de transport cu bacul.

Măsura se aplică atât pasagerilor, cât și mijloacelor de transport care tranzitează frontiera dintre cele două state pe această rută.

Decizia de întrerupere a traversărilor pe Dunăre a fost luată în urma unei notificări primite din partea Centrului Comun de Contact Giurgiu, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile.

"Activitatea de traversare a persoanelor şi mijloacelor de transport pe ruta de ferryboat Turnu Măgurele (România) - Nikopol (Bulgaria) a fost suspendată temporar începând din această dimineaţă, de la orele 10:00. Măsura a fost dispusă ca urmare a notificării transmise de Centrul Comun de Contact Giurgiu şi are la bază condiţiile meteorologice nefavorabile, respectiv intensificările puternice ale vântului, care afectează desfăşurarea traficului în condiţii de siguranţă", se arată într-un comunicat de presă transmis de ITPF Giurgiu.

Autoritățile nu au stabilit, până la momentul transmiterii comunicatului, o oră pentru reluarea transportului cu bacul între Turnu Măgurele și Nikopol.

ITPF Giurgiu a anunțat că revenirea la programul de circulație va fi comunicată imediat ce condițiile meteorologice vor permite reluarea curselor în siguranță.

Suspendarea curselor de bac între Turnu Măgurele și Nikopol vine în contextul avertizărilor meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru sudul țării. Județul Teleorman se află sub atenționare cod galben de ninsori abundente și viscol, în intervalul 28 noiembrie, ora 13:00 – 29 noiembrie, ora 10:00.

Potrivit ANM, stratul de zăpadă va avea grosimi cuprinse între 15 și 20 de centimetri, iar izolat va depăși 25 de centimetri. Cantitățile de precipitații vor fi echivalente cu 20-35 de litri de apă pe metru pătrat.

Vântul va avea intensificări temporare, cu viteze la rafală de 55-60 km/h, viscolind ninsoarea și reducând vizibilitatea sub 100 de metri. Intensificările vântului vor continua în cea mai mare parte a Munteniei și în cursul zilei de duminică, între orele 10:00 și 20:00, când rafalele vor atinge 50-70 km/h, spulberând zăpada deja depusă.