Update: 22.30. Rapid s-a impus cu scorul de 3-1 pe terenul celor de la Spesi Sfântu Gheorghe în ultima confruntare din runda a 16-a a campionatului intern. Oaspeții au deschis scorul prin Dobre (1), gazdele au egalat datorită lui Cmiljanic (16). Diferența a fost făcută în repriza a doua de golurile lui Petrila (47) și Kamara (90+2).

Rapid e pe locul al 2-lea al clasamentului cu 34 de puncte, cu 4 mai puține decât lidera Universitatea Craiova. Pe 3 e Dinamo cu 33 de puncte.

Meciul Sepsi Sfântu Gheorghe - Rapid închide etapa a 16-a din Superligă, prima rundă a returului, în această seară, de la ora 20:00. Partida poate fi urmărită în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Echipa gazdă vine după patru puncte adunate în precedentele două runde și abordează confruntarea de pe teren propriu cu un moral mai bun.

Formația gazdă caută în continuare să se îndepărteze de zona periculoasă a clasamentului, în timp ce oaspeții din Giulești pot profita de pasul greșit făcut de Dinamo în fața Petrolului pentru a urca pe poziția secundă. Înaintea fluierului de start, Sepsi se află pe locul 11, cu 18 puncte, iar Rapid ocupă locul 3, având 31 de puncte. În meciul tur, bucureștenii s-au impus cu 1-0, printr-o reușită târzie semnată de Alexandru Pașcanu în minutul 88.

Antrenorul covăsnenilor, Ovidiu Burcă, în vârstă de 46 de ani, a susținut o conferință de presă premergătoare partidei și a vorbit despre parcursul echipei în pauza competițională, precum și despre confruntarea cu Daniel Pancu, fostul său coleg de la cursurile pentru Licența PRO.

„A fost o pauză, cred eu, binevenită. Am luat o gură de oxigen importantă la ultimul meci cu Voluntari, aveam nevoie de acea victorie. Am făcut niște analize în aceste două săptămâni cu băieții.

Suntem un grup mult mai bun față de începutul de sezon. A fost o dinamică complicată. Spun asta pentru că pentru noi cel mai important este să avem un grup puternic, care să aibă obiective comune și să știe exact care sunt calitățile și defectele lui.

Cred că această perioadă și analizele făcute ne-au făcut să știm mai bine lucrurile astea și să identificăm cu mai multă claritate care este obiectivul și pentru ce trebuie să luptăm anul ăsta.

A fost o perioadă cu bune și rele, acest tur de campionat. Sperăm că vom arăta că ne-am maturizat ca și grup și că am crescut”, a declarat Ovidiu Burcă la conferința de presă.

Sepsi Sfântu Gheorghe: Lazar - Cascardo, D. Vîrtej, S. Karamoko, Freitas - N. Păun, R. Cîmpean, I. Heras, D. Andrei - Cmiljanic, Oberlin Rezerve: Gyenge, Silaghi, Keita, Mawa, Ghimfuş, Dobrosavlevici, Batzula, Oteliţă, Rose, Gyenge, Aganovic Antrenor: Ovidiu Burcă

Rapid: Aioani - Pașcanu, Kramer, Sinyan - Onea, Bubanja, Grameni, R. Pop - Moruțan, Stojilkovic, Petrila Rezerve: B. Ungureanu, Senciuc, Ciobotariu, Latif, Annan, Doumbia, Șucu, Kamara, Dobre, Celik, Vulturar, Kodor Antrenor: Daniel Pancu

Detalii despre stadion și brigada de arbitri

Stadion: Sepsi Arena, Sfântu Gheorghe / Capacitate: 8.400 locuri Arbitru: Andrei Moroiță (Prahova) / A1: Marius Badea (Vâlcea) / A2: Marius Cristian Marchidanu (Brăila) Rezervă: Ionuț Marius Coza (Ilfov) / Observator arbitri: Teodora Albon (Cluj) Arbitru VAR: Cătălin Popa (Pitești) / Arbitru AVAR: Bogdan Dumitrache (București)