Update. 22.45: Farul a fost învinsă cu scorul de 2-3 de Universitatea Cluj. Alibec (23) și Radaslavescu (68) au punctat pentru gazde, reușitele oaspeților au fost semnate de Lukic (37), Macalou (79) și Poulolo (87).

În clasament, dobrogenii sunt pe 6 cu 24 de puncte, ardelenii se află pe poziția a 4-a cu 29 de puncte.

Farul Constanța și Universitatea Cluj se înfruntă vineri, de la ora 20:30, într-un meci contând pentru etapa a 16-a din Superliga, transmis în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Confruntarea de la malul mării aduce față în față două formații aflate pe locuri de play-off, despărțite de doar două puncte în ierarhia internă.

Formația pregătită de Cristiano Bergodi a strâns 26 de puncte și ocupă poziția a 5-a în clasament, în timp ce gruparea condusă de Ioan Ovidiu Sabău are 24 de puncte și se află pe locul 6. Diferența mică dintre cele două tabere prefațează o dispută strânsă, cu miză importantă în lupta pentru zona superioară a campionatului.

Partida se joacă pe stadionul „Academia Gheorghe Hagi” și va fi condusă la centru de arbitrul Andrei Florin, ajutat la linii de Bîrdeș Romică Ionuț și Neacșu Ionuț-Traian. În camera VAR se vor afla Kovacs Szabolcs și Rusandu Lucian-Claudiu.

Gazdele mizează pe un sistem 3-4-3 și au câțiva jucători indisponibili din cauza problemelor medicale, iar oaspeții se aliniază într-un 4-2-3-1, cu absențe atât prin accidentări, cât și prin suspendare.

Farul (3-4-3): R. Munteanu - Dican, Aberdin, Pellegrini - Vînă, Nijike, Ahlinvi, Cr. Ganea - Radaslavescu, Alibec, Tănasă Rezerve: Buzbuchi, Sîrbu, Bouzamoucha, Larie, Gustavo Marins, Kaminski, Țicu, Traore, N. Popescu, Goncear, Sylvestre, Grigoryan Absenți: Hyseni, Kitala, Cr. Sima (accidentați) Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău

U Cluj (4-2-3-1): Lefter - Mikanovic, Poulolo, I. Cristea, Chipciu - Codrea, Pinho - Macalou, Nistor, M. Ștefănescu - Lukic Rezerve: Michail, D. Moldovan - Chinteș, F. Adams, Techereș, Stanojev, Pall, Gheorghiță, Bodnar Absenți: Ov. Bic (suspendat), Capradossi, Loosli, Szimionaș (accidentați) Antrenor: Cristiano Bergodi

Stadion: „Academia Gheorghe Hagi” Arbitru: Andrei Florin Asistenți: Bîrdeș Romică Ionuț și Neacșu Ionuț-Traian VAR: Kovacs Szabolcs AVAR: Rusandu Lucian-Claudiu