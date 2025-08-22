Social Cele mai spectaculoase formații și aeronave din România, într-un show care nu a mai fost văzut de 10 ani







Spectacol impresionant pe cerul Caransebeșului. Un spectacol cum nu s-a mai văzut de peste un deceniu. Pe 23 august, la Aeroportul Caransebeș,sunt programate zboruri demonstrative și acrobații aeriene. Vedetele evenimentului sunt piloții Forțelor Aeriene Române și acrobații HAWKS of România. Evenimentul are loc în cadrul Serbărilor Cetății Caransebeș2025. Serbările au loc în perioada 22-24 august.

"Un spectacol aviatic cum n-a mai fost de multă vreme în Caransebeș, de mai bine de 10 ani.Avem aeroport aici. E bine că avem unde să facem astfel de evenimente. Măcar odată la 10 ani. Noi o să încercăm să fie mai des mitinguri aviatice. Să vedem cum va fi primit cel de sâmbătă", a anunțat primarul de Caransebeș, Felix Borcean. „Caransebeș Air Show” va aduce pe cerul orașului unele dintre cele mai spectaculoase formații și aeronave din România.

Vor putea fi admirate evoluția The Hawks of România, Șoimii Rpmâniei, atât în formație, cât și solo.Și demonstrațiile formației The Pelicans și ale echipei de parașutiști. Forțele Aeriene Române vor fi prezente cu aeronave de top. Adică cu F16, Spartan și IAR 330, care vor încânta spectatorii cu zboruri demonstrative. Elicopterele Black Hawk S-70 M și EC-135/H ale Inspectoratului General de Aviație al M.A.I. vor fi prezente în spectacolul aviatic. Dacă nu va fi necesară prezența lor în misiuni operative.

The Hawks of Romania este formația națională de acrobație aeriană aparținând Aeroclubului Romaniei. Reprezintă cu succes România la diferite spectacole aeriene nu doar în țară, ci și la evenimente internaționale. Este alcătuită din 11 membri ce încântă publicul prin evoluții spectaculoase în cadrul demonstrațiilor aeriene naționale și internaționale.În prezent, flota este formată din 5 aeronave Extra 300L și 5 Extra 330SC. Este una dintre cele mai mari formații Extra 300/330 din lume.La rândul ei, formația reprezentativă a Aeroclubului României cu aeronave ultraușoare, The Pelicans, s-a înființat în anul 2009, cu ocazia înnoirii flotei cu patru avioane de tip Ikarus C42B.

În primăvara anului 2024, începe pregătirea pentru alcătuirea unei noi formații de trei aeronave ultraușoare, de tip Savannah S. Astfel, trei tineri piloți încep antrenamentele în zbor, sub îndrumarea Andreei Bănesaru, pilot instructor în cadrul Aeroclubului României.Primăria Caransebeș anunță că va asigura transportul la Aeroport prin curse regulate, între orele 8.30-10.00 și 12.30-14.00, pe traseele Pipirig-Centru-Aeroport și Balta Sărată-Centru-Aeroport.