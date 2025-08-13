Social O premieră mondială în aviație: Suvenir digital la Bucharest International Air Show







Pasionaţii de aviaţie vor avea ocazia să achiziționeze un suvenir digital autentic, legat de un eveniment internațional de prestigiu. O colecție specială de NFT-uri va fi pusă în vânzare în curând, oferind participanților o modalitate inedită de a păstra o amintire de la această manifestare.

În perioada 29–31 august, Bucharest International Air Show (BIAS) oferă participanților oportunitatea de a achiziționa un suvenir digital unic, prin lansarea unei colecții exclusive de NFT-uri. Inițiativa este realizată în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, fiind găzduită pe platforma digitală ICI D|SERVICES.

Proiectul marchează o premieră în domeniul aviației, fiind prima inițiativă de acest tip asociată unui eveniment aeronautic de amploare. NFT-urile (Non-Fungible Tokens) sunt active digitale unice, bazate pe tehnologia blockchain, care atestă autenticitatea și unicitatea obiectului digital deținut.

Acestea vor fi disponibile spre vânzare în perioada următoare, oferind nu doar un suvenir simbolic, ci și o formă modernă de conectare cu istoria BIAS, cel mai mare spectacol aviatic din România. Colecția poartă numele „Cloud Chasers” și va fi prezentată oficial în cadrul unei conferințe de presă programate pentru data de 18 august, la Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu”.

Bucharest International Air Show (BIAS) celebrează 15 ani de la prima ediție prin lansarea unei colecții digitale limitate, ce reflectă tranziția evenimentului spre noile tehnologii emergente. Inițiativa marchează o premieră în peisajul aviației din România, propunând o abordare inovatoare a interacțiunii cu publicul.

Colecția va cuprinde 50 de NFT-uri unice, dintre care 15 vor purta eticheta „Stratosphere VIP”. Acestea sunt concepute pentru a oferi atribute speciale și utilități distincte, adresându-se în special pasionaților de artă digitală și colecționarilor interesați de experiențe interactive în mediul virtual.

Proiectul este realizat în parteneriat cu ICI București (Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică), instituție de referință în domeniul tehnologiei informației din România.

Această colaborare evidențiază legătura dintre tradiția aeronautică și inovația digitală, într-un demers care urmărește să redefinească modul în care publicul se raportează la evenimentele aviatice.

BIAS, organizat începând din 2009, s-a impus ca unul dintre cele mai importante evenimente aeriene din regiune. În fiecare an, spectacolul reunește piloți civili și militari din România și din străinătate, contribuind la promovarea Bucureștiului pe harta internațională a show-urilor aviatice.

Evenimentul este organizat printr-un parteneriat între instituții de prestigiu: Compania Națională Aeroporturi București, Forțele Aeriene Române, Aeroclubul României, Romaero, Romatsa și Clubul Sportiv AIBO.

Desfășurat pe Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu”, unul dintre cele mai vechi aeroporturi din lume, BIAS (Bucharest International Air Show) este un eveniment de referință în domeniul aviației. Anual, atrage peste 150.000 de vizitatori, oferindu-le ocazia de a urmări evoluțiile spectaculoase ale unui număr impresionant de peste 150 de piloți.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, înființat în anul 1970, se numără printre instituțiile de top din România în domeniul cercetării și inovării în tehnologia informației și comunicațiilor.

Cu o activitate de peste cinci decenii, institutul contribuie semnificativ la dezvoltarea acestui sector prin proiecte de cercetare avansată și formarea de specialiști. Misiunea sa este de a susține excelența în cercetare și inovare, cu scopul de a sprijini dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și integrarea României în rețelele internaționale de cercetare.

Ediția din acest an a BIAS se va desfășura între 29 și 31 august, pe Aeroportul Băneasa și platforma Romaero. Accesul publicului este gratuit, se arată în comunicatul emis de Bucharest International Air Show.