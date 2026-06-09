Specialiștii în meteorologie de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM), au anunțat că bucureștenii trebuie să se aștepte la episoade de instabilitate atmosferică în următoarele ore, cu averse, descărcări electrice și posibilitatea apariției grindinei, potrivit celei mai recente prognoze meteorologice.

Fenomele sunt așteptate în special în după-amiaza și seara zilei de marți, 9 iunie, dar probabilitatea pentru noi episoade de vreme instabilă va rămâne ridicată și miercuri, 10 iunie.

Temperaturile vor continua să se mențină la valori specifice începutului de vară, apropiindu-se de pragul de 30 de grade Celsius.

Conform prognozei valabile pentru intervalul 9 iunie, ora 10:00 – 10 iunie, ora 09:00, cerul va fi variabil în Capitală, însă după-amiaza și seara sunt așteptate înnorări temporar accentuate.

Meteorologii anunță averse care pot aduce, în medie, cantități de apă de 5 până la 10 litri pe metru pătrat. De asemenea, vor fi descărcări electrice și condiții favorabile pentru apariția grindinei.

Vântul va sufla slab și moderat, însă în timpul ploilor sunt posibile intensificări de scurtă durată, cu viteze estimate între 35 și 45 km/h.

Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 29 de grade Celsius, în timp ce minima nopții se va situa între 15 și 17 grade.

Pentru intervalul 10 iunie, ora 09:00 – 10 iunie, ora 21:00, prognoza indică menținerea unui regim termic ridicat pentru această perioadă.

Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă după-amiaza și seara sunt prognozate din nou înnorări temporare. Probabilitatea pentru averse și descărcări electrice va fi ridicată, iar vântul poate avea intensificări de scurtă durată în timpul fenomenelor convective.

Temperatura maximă va urca până în jurul valorii de 30 de grade Celsius.

Alternanța dintre perioadele cu soare și episoadele de instabilitate atmosferică este specifică începutului sezonului cald. Temperaturile ridicate favorizează dezvoltarea norilor convectivi, care pot genera ploi de scurtă durată, însoțite de tunete, fulgere și, local, grindină.

Pentru locuitorii Capitalei, cele mai mari șanse de apariție a fenomenelor sunt în a doua parte a zilei, când atmosfera devine mai instabilă.