Elevii care își fac primul cont pe rețelele sociale la începutul gimnaziului tind să obțină rezultate mai slabe la matematică și limba italiană în anii următori. Diferențele apar începând din clasa a VIII-a și corespund unei întârzieri educaționale de aproximativ șase luni. Studiul a fost realizat de mai mulți cercetători de la Universitatea Milano-Bicocca, pe baza datelor colectate de la 5.277 de elevi din școli din nordul Italiei. Cercetarea, publicată în revista Nature Human Behaviour, a analizat relația dintre vârsta la care copiii și-au creat primul cont personal pe o rețea socială și evoluția rezultatelor lor școlare, potrivit Il Post.

Oamenii de știință au împărțit elevii în mai multe grupuri, în funcție de momentul în care au început să folosească rețelele sociale.

Cercetarea a urmărit în special copiii care și-au creat primul cont la 10-11 ani, la începutul gimnaziului, și pe cei care au făcut acest pas la 13-14 ani, la începutul liceului.

În clasele primare, cele două grupuri aveau rezultate școlare similare. Diferențele au început să se contureze ulterior, în perioada gimnaziului.

Elevii care au început mai devreme să folosească rețelele sociale au obținut, în medie, scoruri mai mici la matematică și limba italiană.

Diferența a fost de aproximativ 0,2 deviații standard la ambele materii. Raportată la criteriul folosit în Uniunea Europeană pentru evaluarea progresului educațional, această diferență echivalează cu aproximativ șase luni de școlarizare.

Studiul a identificat și alte diferențe. Elevii care au intrat mai devreme pe rețelele sociale au avut o probabilitate mai mare de a repeta anul și una mai mică de a obține rezultate foarte bune la finalul gimnaziului.

În cazul limbii engleze, cercetătorii nu au identificat același efect. O posibilă explicație este expunerea mai mare la conținut în limba engleză pe platformele sociale, care ar putea contribui la familiarizarea elevilor cu această limbă.

Cercetarea arată că asocierea nu apare în aceeași măsură pentru toate formele de tehnologie.

Oamenii de știință au analizat și folosirea computerelor și a smartphone-urilor la vârste mici. Utilizarea computerului nu a fost asociată cu rezultate școlare mai slabe, în timp ce legătura observată în cazul smartphone-urilor a fost mult mai redusă.

Cea mai puternică asociere a fost observată în cazul rețelelor sociale.

Cercetătorii consideră că unul dintre mecanismele posibile este distragerea atenției. Verificarea repetată a telefonului și a platformelor sociale, inclusiv în timpul temelor sau înainte de culcare, poate afecta concentrarea și poate crește solicitarea cognitivă.

Elevii care au declarat că își verifică mai frecvent telefonul au fost, în general, și cei care au început mai devreme să folosească rețelele sociale. Aceștia au înregistrat ulterior rezultate mai slabe la matematică și limba italiană.

Pentru a limita influența altor factori, cercetătorii au comparat elevi cu caracteristici observabile cât mai apropiate.

Analiza a ținut cont de nivelul de educație al părinților, zona în care locuiau copiii, structura familiei, situația economică, frecventarea creșei și rezultatele școlare anterioare.

Datele despre vârsta la care elevii și-au creat primul cont personal au fost colectate printr-un sondaj realizat în școli în perioada 2023-2024.

Cercetarea nu a fost un experiment, astfel că autorii nu pot demonstra că deschiderea unui cont la 10-11 ani provoacă în mod direct scăderea performanțelor școlare.

Oamenii de știință subliniază că rezultatele trebuie interpretate cu prudență. Totuși, metoda le-a permis să compare grupuri asemănătoare din punct de vedere al caracteristicilor observabile și să urmărească evoluția rezultatelor în timp.

Autorii consideră că amânarea momentului în care un copil își creează propriul cont pe o rețea socială până la 13-14 ani ar putea avea efecte benefice.

O limită de vârstă nu ar fi însă suficientă de una singură. Cercetătorii susțin că aceasta ar trebui completată de educație digitală pentru copii și părinți, precum și de programe școlare care să îi ajute pe elevi să folosească rețelele sociale într-un mod mai sigur și mai responsabil.