Telefoanele inteligente au devenit o extensie a vieții de zi cu zi, fiind folosite intensiv pentru comunicare, navigare pe internet sau divertisment. Cu toate acestea, majoritatea oamenilor folosesc doar o mică parte din capacitățile reale ale dispozitivelor pe care le dețin. Producătorii ascund adesea opțiuni extrem de utile în meniuri secundare, menite să simplifice activitățile zilnice. Descoperă câteva dintre cele mai interesante instrumente pe care le ai la dispoziție chiar acum.

Puțini utilizatori știu că nu mai este nevoie de aplicații de la terți pentru a transforma o foaie fizică într-un fișier digital. Atât sistemele Android, cât și iOS au integrată o opțiune automată de scanare. Este suficient să deschizi aplicația nativă de note sau managerul de fișiere și să selectezi opțiunea de scanare. Dispozitivul va detecta automat marginile paginii, va corecta perspectiva și va salva imaginea ca fișier PDF clar, gata de a fi trimis prin e-mail.

O opțiune extrem de practică, dar adesea ignorată, permite executarea unor acțiuni rapide printr-o simplă dublă atingere pe spatele dispozitivului. Această setare se găsește de obicei în meniul de accesibilitate. Poți configura telefonul să facă o captură de ecran, să aprindă lanterna sau să deschidă o aplicație preferată atunci când bați ușor cu degetul pe carcasa din spate. Senzorii interni detectează mișcarea și execută comanda instant.

Pentru cei care poartă frecvent căști sau doresc un plus de atenție la ce se întâmplă în casă, smartphone-urile moderne oferă opțiuni avansate de monitorizare acustică. Telefonul poate fi setat să recunoască zgomote specifice, cum ar fi alarma de incendiu, soneria de la ușă, plânsul unui copil sau lătratul unui câine. În momentul în care un astfel de sunet este detectat, utilizatorul primește o notificare vizuală pe ecran și o vibrație puternică.

Aplicațiile native de măsurare pot transforma telefonul într-o ruletă digitală extrem de utilă. Prin intermediul camerei foto și al senzorilor de mișcare, dispozitivul poate calcula distanțe, înălțimi sau suprafețe în doar câteva secunde. Este o soluție excelentă atunci când ești la cumpărături și ai nevoie de dimensiunile rapide ale pieselor de mobilier.

Explorarea setărilor avansate ale telefonului poate schimba radical modul în care folosești tehnologia. Alocă câteva minute pentru a testa aceste opțiuni și vei descoperi un dispozitiv mult mai eficient și adaptat stilului tău de viață.