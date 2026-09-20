Au avut nevoie de descarcerare, după ce au rămas blocați în lift

Patru persoane au rămas blocate într-un lift dintr-un imobil de pe strada Moților din Cluj, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Doi bărbați și două femei au fost găsiți de pompieri în cabina ascensorului, blocată între subsol și parter. Pentru scoaterea lor a fost nevoie de intervenția echipajelor de descarcerare ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Cluj.

Pompierii Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit după ce cele patru persoane au rămas captive în lift și nu au avut posibilitatea de a se autoevacua. Salvatorii au constatat că ascensorul era blocat între nivelurile imobilului.

Întrucât nu erau cunoscute datele de contact ale echipei tehnice responsabile pentru intervențiile și mentenanța ascensoarelor din clădire, pompierii au fost nevoiți să folosească echipamentele de descarcerare pentru a deschide ușile cabinei.

„Având în vedere că nu erau cunoscute datele de contact ale echipei tehnice şi intervenţii la ascensoare responsabilă pentru acel imobil, pompierii au fost nevoiţi să folosească echipamentele de descarcerare pentru a deschide uşile blocate ale liftului şi a le permite persoanelor să se autoevacueze”, a transmis ISU Cluj.

Cele patru persoane au reușit astfel să iasă din lift. Potrivit autorităților, niciuna dintre ele nu a avut nevoie de îngrijiri medicale în urma incidentului.

Cazul de pe strada Moților a fost al doilea incident legat de un lift produs în Cluj-Napoca în doar câteva ore.

Sâmbătă, pompierii au fost solicitați la un bloc de pe strada Liviu Rebreanu, după ce locatarii au sesizat un posibil incendiu la ascensor. La fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Cluj, în mod preventiv.

Echipa tehnică de intervenție și mentenanță a ascensoarelor a stabilit că fumul provenea din blocarea sistemului de frânare al liftului.

În momentul producerii incidentului, nu se afla nicio persoană în cabină. Autoritățile au precizat că nu a fost necesară evacuarea locatarilor și că nimeni nu a solicitat consult medical.