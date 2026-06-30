Camera Deputaților a adoptat marți, în calitate de for decizional, proiectul de lege privind Programul Național de Accesibilizare a Locuințelor „Lift pentru viață”.

Actul normativ votat de Camera Deputaților prevede instalarea de lifturi, rampe și platforme elevatoare în blocurile de locuințe colective construite înainte de 31 decembrie 1989 care nu dispun de astfel de facilități.

Proiectul creează cadrul juridic necesar pentru accesibilizarea clădirilor cu regim de înălțime peste P+3 etaje care nu au fost prevăzute inițial cu lift.

Măsurile vor include atât instalarea de ascensoare, cât și soluții alternative de urcare (rampe sau platforme elevatoare) acolo unde condițiile tehnice nu permit montarea unui lift clasic.

Inițiatorii proiectului subliniază că legea vine în sprijinul persoanelor vârstnice, a celor cu dizabilități și a altor categorii cu mobilitate redusă, care întâmpină dificultăți majore în accesarea locuințelor situate la etajele superioare.

Totodată, programul urmărește creșterea gradului de accesibilizare a fondului locativ construit înainte de 1990.

Proiectul a fost inițiat de parlamentari din mai multe formațiuni politice și a parcurs procedura legislativă obișnuită. Senatul l-a adoptat la 30 martie, iar Camera Deputaților a aprobat marți forma finală, pe baza unui raport favorabil care a inclus 51 de amendamente admise și două respinse.

Legea „Lift pentru viață” va fi transmisă președintelui României, Nicușor Dan, pentru promulgare. După publicarea actului normativ în Monitorul Oficial, legea nouă va intra în vigoare în condițiile prevăzute.

Adoptarea acestui program de montare de lifturi și rampe de acces reprezintă un pas important pentru îmbunătățirea calității vieții unui număr însemnat de români care locuiesc în blocuri fără lift.

Autoritățile estimează că mii de imobile din toată țara ar putea beneficia de aceste intervenții, reducând astfel riscurile de izolare socială și problemele de mobilitate pentru persoanele vulnerabile.