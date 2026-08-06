Eliminarea tubulaturii de la ghenele de gunoi schimbă complet modul în care sunt utilizate aceste spații din blocurile de locuințe, potrivit legislație.just.ro.

După demontarea sistemului prin care deșeurile erau aruncate direct de pe fiecare etaj, fostele ghene sunt închise, igienizate și transformate pentru alte utilizări, în funcție de decizia asociației de proprietari și de regulile autorităților locale.

În ultimii ani, tot mai multe blocuri din România au renunțat la tubulatura de evacuare a deșeurilor, în special în cadrul lucrărilor de reabilitare sau modernizare.

Măsura este considerată importantă pentru reducerea mirosurilor, limitarea apariției dăunătorilor și îmbunătățirea condițiilor de igienă din imobile.

Sistemele de ghene interioare au fost proiectate în urmă cu zeci de ani, când colectarea selectivă a deșeurilor nu reprezenta o prioritate. În prezent, autoritățile locale și administratorii de blocuri încearcă să încurajeze depozitarea separată a deșeurilor și utilizarea platformelor de colectare amplasate la exterior.

Tubulaturile vechi pot deveni, în timp, surse de mirosuri neplăcute și pot favoriza apariția insectelor sau a rozătoarelor. De asemenea, acestea sunt dificil de igienizat complet, iar întreținerea lor presupune costuri suplimentare pentru asociațiile de proprietari.

În multe cazuri, locatarii votează în adunarea generală eliminarea sistemului și trecerea la depozitarea deșeurilor în containere exterioare.

După scoaterea tubulaturii metalice sau din beton, spațiul fostei ghene nu rămâne, de regulă, neutilizat. Acesta este curățat, dezinfectat și, dacă este necesar, reparat înainte de a primi o nouă destinație.

Cele mai frecvente utilizări sunt:

spații tehnice pentru instalațiile blocului;

încăperi pentru depozitarea materialelor de curățenie;

spații pentru contoare sau echipamente tehnice;

zone destinate instalațiilor de ventilație;

spații de depozitare utilizate de administrația blocului.

În unele imobile, fostele camere ale ghenei de la parter sunt transformate în încăperi pentru colectarea selectivă a deșeurilor înainte ca acestea să fie transportate către containerele exterioare.

După demontarea tubului vertical, golurile existente la fiecare etaj sunt zidite sau acoperite cu panouri speciale, iar pereții sunt refăcuți astfel încât holurile să poată fi folosite în condiții normale.

În timpul lucrărilor sunt verificate și instalațiile electrice, de apă sau de ventilație aflate în apropiere, pentru a evita deteriorarea acestora.

În unele cazuri, administratorii profită de intervenție pentru renovarea completă a spațiilor comune, inclusiv zugrăvirea holurilor și înlocuirea ușilor tehnice.

Renunțarea la ghenele interioare presupune o schimbare a obiceiurilor locatarilor, care trebuie să transporte deșeurile până la platformele de colectare din exteriorul blocului.

Pe de altă parte, numeroase asociații de proprietari consideră că beneficiile sunt semnificative. Reducerea mirosurilor, diminuarea riscului apariției insectelor și rozătoarelor, precum și un nivel mai ridicat de igienă reprezintă principalele avantaje invocate.

Totodată, colectarea selectivă devine mai ușor de implementat, deoarece deșeurile nu mai sunt amestecate într-o singură coloană de evacuare.