Un vecin poate solicita ca mașina de spălat să nu fie folosită în anumite intervale dacă zgomotul produs deranjează, însă nu poate stabili singur reguli obligatorii pentru întregul imobil.

În România, legislația privind liniștea locatarilor stabilește anumite intervale în care producerea de zgomote prin folosirea aparatelor la intensitate mare poate constitui contravenție.

Problema apare frecvent în blocurile de locuințe, unde vibrațiile unei mașini de spălat se pot transmite prin pardoseală și pereți, mai ales în timpul centrifugării. Potrivit Legii nr. 61/1991, tulburarea liniștii locatarilor între orele 22:00-8:00 și 13:00-14:00, prin zgomote, larmă sau folosirea la intensitate mare a unor aparate, poate fi sancționată.

Legea nr. 61/1991 nu enumeră în mod expres mașina de spălat printre aparatele interzise. Textul se referă mai larg la „orice aparat, obiect sau instrument muzical” folosit la intensitate mare și care tulbură liniștea locatarilor.

Intervalele protejate sunt 22:00-8:00 și 13:00-14:00. În aceste perioade, un zgomot produs de o mașină de spălat poate deveni problematic dacă este suficient de puternic pentru a tulbura liniștea locatarilor.

Așadar, faptul că mașina funcționează nu înseamnă automat că există o contravenție. Contează și caracterul zgomotului, intensitatea acestuia și dacă este afectată efectiv liniștea locatarilor.

Nu. Un locatar nu poate transforma propria preferință într-o regulă obligatorie pentru ceilalți vecini.

În cazul unui condominiu, regulile de bună vecinătate pot fi prevăzute în regulamentul condominiului. Legea nr. 196/2018 prevede că acest regulament este adoptat de proprietari în cadrul adunării generale, cu acordul majorității proprietarilor din condominiu. Tot legea precizează că regulamentul nu poate impune restricții asupra exercitării drepturilor proprietarilor decât în condițiile prevăzute de lege și justificate de destinația imobilului.

Prin urmare, dacă un vecin spune că „este interzisă mașina de spălat după ora X”, este important de verificat dacă există într-adevăr o regulă adoptată în cadrul asociației și care este conținutul acesteia.

Situația este diferită atunci când aparatul produce vibrații sau zgomote neobișnuit de puternice. De exemplu, o mașină de spălat dezechilibrată poate genera în timpul centrifugării zgomote care se transmit către apartamentele învecinate.

Legea nr. 196/2018 stabilește că proprietarul trebuie să își întrețină proprietatea și instalațiile aferente astfel încât să nu aducă prejudicii celorlalți proprietari din condominiu. În cazul unor probleme tehnice care generează zgomote sau vibrații excesive, rezolvarea lor poate deveni necesară nu doar din motive de confort, ci și pentru respectarea drepturilor celorlalți locatari.

Într-o astfel de situație, primul pas este discutarea problemei cu vecinul și verificarea aparatului. Mașina poate fi poziționată incorect, poate avea picioarele de sprijin dereglate sau poate prezenta o defecțiune care amplifică vibrațiile.

Tulburarea liniștii locatarilor în intervalele 22:00-8:00 și 13:00-14:00 reprezintă contravenție potrivit Legii nr. 61/1991. În 2026, legislația a fost modificată prin Legea nr. 92/2026, inclusiv în ceea ce privește sancționarea repetării anumitor contravenții.

Pentru fapta prevăzută la art. 2 pct. 26, legea stabilește sancțiuni, iar în cazul repetării contravenției într-un interval de 72 de ore există prevederi distincte privind majorarea sancțiunii. Legea nr. 92/2026 a intrat în vigoare la 13 iunie 2026.

Este important însă ca sancțiunea să nu fie confundată cu simpla folosire a unei mașini de spălat. Pentru existența contravenției trebuie analizată situația concretă și dacă zgomotul produs se încadrează în comportamentul sancționat de lege.

Dacă apare un conflict între vecini, sunt relevante trei elemente: orele la care este folosit aparatul, intensitatea zgomotului și regulile proprii ale condominiului.

Regulamentul asociației de proprietari trebuie să fie adus la cunoștința proprietarilor, iar nerespectarea acestuia poate fi sesizată președintelui sau comitetului executiv al asociației.

În același timp, existența unui regulament intern nu înseamnă că un singur vecin poate modifica unilateral programul de funcționare al aparatelor din locuințele celorlalți.