Varza murată poate fi pregătită și la bloc, chiar dacă spațiul de depozitare este limitat. Cei care nu au pivniță sau balcon închis pot opta pentru recipiente mai mici sau chiar pentru borcane de sticlă. Secretul unei verze murate reușite stă în alegerea căpățânilor potrivite, respectarea proporției de sare și păstrarea legumelor complet acoperite de saramură. În plus, recipientele de dimensiuni reduse sunt mai ușor de manevrat și pot fi depozitate în frigider sau într-un spațiu răcoros, în funcție de condițiile disponibile.

O soluție practică este folosirea borcanelor mari, de 3-5 litri, sau a unor recipiente alimentare de dimensiuni reduse, prevăzute pentru fermentare. În locul unui butoi voluminos, poți pregăti câteva recipiente separate, astfel încât să ai suficientă varză pentru consumul familiei, fără să ocupi mult spațiu.

Ingrediente pentru varză murată la borcan

2 kg de varză albă;

1 litru de apă, pentru prepararea saramurii;

25-30 g de sare neiodată, potrivită pentru murături;

1-2 rădăcini mici de hrean, opțional;

câteva boabe de piper, opțional;

mărar uscat, opțional.

Cantitatea de saramură poate varia în funcție de cât de îndesată este varza și de dimensiunea recipientului. Dacă mai este nevoie, se prepară o cantitate suplimentară, păstrând aceeași proporție de sare.

1. Pregătirea verzei

Se îndepărtează frunzele exterioare deteriorate, apoi varza se spală și se taie în sferturi sau în fâșii, în funcție de preferințe.

Pentru borcane, varza tăiată este mai ușor de așezat decât căpățânile întregi. Bucățile se îndeasă în recipiente curate, fără a le umple până la margine, pentru a lăsa loc lichidului și gazelor produse în timpul fermentării.

2. Prepararea saramurii

Se dizolvă 25-30 de grame de sare neiodată într-un litru de apă. Este important ca sarea să fie cântărită, nu măsurată aproximativ cu lingura, pentru a obține o concentrație potrivită.

Saramura se toarnă peste varză până când toate bucățile sunt acoperite. Dacă este necesar, se folosește un dispozitiv de fermentare sau o greutate alimentară curată, pentru a menține varza sub nivelul lichidului.

3. Fermentarea

Borcanele se păstrează la temperatura camerei, într-un loc ferit de lumina directă a soarelui, pe o tavă care poate colecta eventualele scurgeri.

În timpul fermentării se formează gaze, iar lichidul se poate ridica și revărsa. De aceea, recipientele nu trebuie închise ermetic cu capace obișnuite care nu permit evacuarea gazelor. Se pot folosi capace speciale pentru fermentare sau alte sisteme concepute pentru acest proces.

Fermentarea poate dura aproximativ două-patru săptămâni, în funcție de temperatură, dimensiunea bucăților și preferințele privind gustul. Varza trebuie să rămână acoperită de saramură pe tot parcursul procesului.

4. Depozitarea verzei murate

După ce a ajuns la gustul dorit, varza trebuie păstrată la rece, ideal în frigider, pentru a încetini fermentarea. Borcanele de dimensiuni mici permit consumarea treptată a murăturilor și reduc timpul în care recipientul rămâne deschis.

Este important să folosești ustensile curate și să verifici periodic aspectul și mirosul verzei. Dacă apare mucegai, o peliculă suspectă sau un miros neobișnuit, produsul nu trebuie gustat.

Lipsa unei pivnițe nu înseamnă că trebuie să renunți la murăturile pregătite acasă. Există câteva variante practice, în funcție de spațiul disponibil.

În frigider: este una dintre cele mai potrivite soluții pentru cantități mici. Borcanele ocupă mai puțin loc decât un butoi și pot fi așezate pe rafturile inferioare, într-o tavă pentru eventualele scurgeri.

Într-o cămară răcoroasă: dacă locuința are un spațiu întunecos și răcoros, acesta poate fi folosit pentru fermentare sau depozitare temporară, cu condiția să fie respectate cerințele de temperatură și siguranță alimentară.

Pe balcon: această variantă depinde de temperatura exterioară și de protecția recipientelor. Un balcon care se încălzește puternic în timpul zilei sau unde lichidul poate îngheța nu este potrivit pentru depozitare pe termen lung.

În recipiente de dimensiuni mici: în loc să pregătești o cantitate mare deodată, poți împărți varza în mai multe borcane. Astfel, gestionezi mai ușor spațiul și poți pregăti cantități potrivite pentru nevoile familiei.

Pentru rezultate bune, alege varză sănătoasă, fără zone putrezite, folosește sare neiodată potrivită pentru murături și păstrează legumele complet scufundate în saramură. Recipientele și ustensilele trebuie să fie curate, iar fermentarea trebuie făcută într-un sistem adecvat, care permite evacuarea gazelor.

Pregătită în cantități mici, varza murată poate fi o soluție practică și pentru cei care locuiesc la bloc. Nu ai nevoie de un butoi mare sau de o pivniță, ci de ingrediente potrivite, recipiente adecvate și suficient spațiu pentru fermentare și păstrare la rece.