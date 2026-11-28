Biscuiții lui Moș Crăciun. Biscuiții de casă cu unt, vanilie și scorțișoară sunt printre deserturile care aduc atmosfera sărbătorilor de iarnă în bucătărie. Ușor de preparat și de decorat, aceștia pot fi transformați într-un cadou dulce sau lăsați, alături de un pahar cu lapte, pentru Moș Crăciun.

Pregătirea biscuiților pentru Moș Crăciun este un obicei îndrăgit de copii în perioada sărbătorilor de iarnă. Aluatul poate fi decupat în formă de brăduți, steluțe, fulgi de zăpadă sau oameni de zăpadă, iar biscuiții pot fi decorați cu glazură colorată, ciocolată ori zahăr pudră.

Pentru această rețetă nu sunt necesare ingrediente sofisticate, însă temperatura untului și timpul de răcire a aluatului sunt importante pentru ca biscuiții să își păstreze forma în timpul coacerii.

Pentru aproximativ 25-30 de biscuiți:

300 g de făină;

150 g de unt cu 82% grăsime, la temperatura camerei;

120 g de zahăr pudră;

un ou;

o linguriță de extract de vanilie;

o linguriță de scorțișoară;

coaja rasă de la o portocală netratată (opțional);

un praf de sare.

Pentru decor sunt necesare 150 g de zahăr pudră, două-trei linguri de zeamă de lămâie sau apă, colorant alimentar și ornamente comestibile, după preferințe.

Untul moale se pune într-un bol împreună cu zahărul pudră și se amestecă până când compoziția devine cremoasă. Se adaugă oul, extractul de vanilie și coaja rasă de portocală, dacă se dorește o aromă mai intensă. Separat, făina se amestecă cu scorțișoara și sarea, apoi se încorporează treptat în compoziția de unt. Aluatul se frământă ușor, doar până când ingredientele sunt omogenizate.

Acesta se învelește în folie alimentară și se lasă la frigider timp de aproximativ o oră. Răcirea aluatului facilitează decuparea biscuiților și contribuie la menținerea formei acestora în timpul coacerii. După răcire, aluatul se întinde pe o suprafață presărată cu puțină făină, până când ajunge la o grosime de aproximativ cinci milimetri. Cu ajutorul formelor speciale se decupează biscuiții, care se transferă într-o tavă tapetată cu hârtie de copt.

Biscuiții se introduc în cuptorul preîncălzit la 170 de grade Celsius și se coc timp de aproximativ 10-12 minute, până când marginile încep să capete o nuanță ușor aurie.

După scoaterea din cuptor, aceștia se lasă câteva minute în tavă, apoi se transferă pe un grătar și se lasă să se răcească integral.

Glazura se prepară prin amestecarea zahărului pudră cu zeama de lămâie sau cu apa, adăugată treptat, până la obținerea unei consistențe cremoase, suficient de dense pentru a putea fi folosită la decorare. Compoziția poate fi împărțită în mai multe recipiente, în care se adaugă colorant alimentar. Nuanțele de roșu, verde și alb sunt potrivite pentru realizarea unor modele specifice sărbătorilor de iarnă.

Biscuiții pot fi transformați în figurine inspirate de costumul lui Moș Crăciun, brăduți împodobiți sau fulgi de zăpadă. Pentru decor se mai pot folosi ciocolată topită, fulgi de cocos și ornamente din zahăr.

Glazura trebuie lăsată să se întărească înainte ca biscuiții să fie așezați într-un recipient sau ambalați pentru a fi oferiți cadou.

Una dintre problemele întâmpinate frecvent în prepararea biscuiților de Crăciun este deformarea acestora în timpul coacerii, pe măsură ce untul din compoziție se topește.

Potrivit publicației culinare Sally’s Baking Recipes, răcirea aluatului înainte de coacere este esențială pentru a preveni întinderea excesivă a biscuiților. O altă recomandare este ca aceștia să fie decorați numai după ce s-au răcit complet.

Dacă aluatul s-a încălzit prea mult în timpul decupării, biscuiții pot fi introduși din nou la frigider pentru 10-15 minute, înainte de coacere.

În numeroase familii, copiii obișnuiesc să lase în seara de 24 decembrie, lângă brad, o farfurie cu biscuiți și un pahar cu lapte pentru Moș Crăciun, în semn de mulțumire pentru cadourile primite.

Biscuiții pot fi pregătiți cu câteva zile înainte de sărbători și păstrați într-o cutie închisă ermetic, la temperatura camerei, într-un loc uscat și răcoros.

Ambalați în cutii festive sau în punguțe transparente, cu panglici colorate, aceștia pot reprezenta și un cadou de Crăciun pentru prieteni, colegi sau membrii familiei.