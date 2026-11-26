Ciulamaua de ciuperci cu mămăligă și usturoi este o alegere potrivită pentru Postul Crăciunului. Preparatul este sățios, are o textură cremoasă și poate fi pregătit fără ingrediente de origine animală. Pentru a obține un sos fin, smântâna vegetală sau iaurtul vegetal pot înlocui cu succes produsele lactate.

Rețeta nu necesită ingrediente complicate, iar timpul de preparare este relativ scurt.

Ingrediente pentru ciulamaua de ciuperci:

500 g de ciuperci champignon

1 ceapă medie

3-4 căței de usturoi

200 ml de smântână vegetală pentru gătit sau iaurt vegetal neîndulcit

2 linguri de făină

2 linguri de ulei

150 ml de apă sau supă de legume

Sare și piper, după gust

Mărar sau pătrunjel proaspăt

Opțional: puțin cimbru sau boia dulce

Ingrediente pentru mămăligă

250 g de mălai

1 litru de apă

O jumătate de linguriță de sare

Opțional: o linguriță de ulei

Mai întâi, ciupercile se curăță și se taie în felii potrivite. Ceapa se toacă mărunt, iar usturoiul se zdrobește sau se taie fin.

Într-o tigaie încăpătoare se încălzește uleiul, apoi se adaugă ceapa și se lasă câteva minute, până când devine moale și ușor transparentă. Se pun ciupercile și se gătesc până când își lasă apa și încep să se rumenească ușor.

Se adaugă usturoiul, sarea, piperul și, dacă se dorește, puțin cimbru. Ingredientele se amestecă, apoi se presară făina și se omogenizează pentru a evita formarea cocoloașelor.

Se toarnă treptat apa sau supa de legume, amestecând continuu până când sosul începe să se îngroașe. La final se adaugă smântâna vegetală sau iaurtul vegetal neîndulcit. Pentru o consistență cremoasă, preparatul se mai lasă câteva minute la foc mic.

Dacă se folosește iaurt vegetal, este recomandat să fie adăugat la temperatură mai scăzută și să nu fie lăsat să fiarbă puternic, pentru a evita modificarea texturii. Se presară mărar sau pătrunjel proaspăt și se potrivește gustul cu sare și piper.

Apa se pune la fiert împreună cu sarea. Când începe să clocotească, mălaiul se adaugă treptat, în ploaie, amestecând continuu cu un tel sau cu o lingură de lemn.

Mămăliga se fierbe la foc mic, aproximativ 15-20 de minute, în funcție de tipul de mălai folosit. Se amestecă periodic, până când capătă consistența dorită.

Ciulamaua se servește caldă, alături de mămăligă proaspătă. Pentru un plus de aromă, deasupra se poate adăuga puțin pătrunjel sau mărar tocat și un cățel de usturoi zdrobit.

Preparatul este potrivit pentru masa de prânz sau pentru cină, în zilele de post din Postul Crăciunului.