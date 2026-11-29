Adrian Jigău, fost campion european la haltere și reprezentant al României la două ediții ale Jocurilor Olimpice, a murit la vârsta de 56 de ani, după ce s-a confruntat cu o boală gravă. Decesul a fost anunțat duminică, 29 noiembrie, de clubul CSM Arad, în cadrul căruia fostul sportiv și-a continuat activitatea ca antrenor.

Clubul Sportiv Municipal Arad a anunțat decesul fostului halterofil Adrian Jigău, care a rămas alături de sportivii pe care îi pregătea inclusiv după ce a aflat că suferă de o afecțiune gravă. În mesajul publicat pe site-ul oficial, reprezentanții clubului au amintit atât rezultatele obținute de acesta în competițiile naționale și internaționale, cât și activitatea sa de antrenor și contribuția la pregătirea tinerilor halterofili.

„O veste cutremurătoare ne-a parvenit în această dimineață, a plecat dintre noi, la doar 56 de ani, marele Adrian Jigău, omul care trăia pentru haltere de dimineață până noaptea târziu. A făcut istorie pentru halterele din România și bineînțeles și pentru Arad, fiind practic unul din port-drapelurile performanței în țara noastră, de orașul nostru rămânând atașat și alipit de la început până când a închis ochii. O dovadă de devotament față de Arad nu știm dacă mai găsim în zilele noastre, pentru că au fost tentații și oferte multe. Dar Adi, cu o modestie și un caracter aparte, a decis să rămână alături de Arad pe tot parcursul carierei. Cu o carieră impresionantă ca și sportiv, dar apoi și ca antrenor, adevărat descoperitor de talente, și-a continuat munca și când a aflat că suferă de o boală necruțătoare. Până în ultima clipă a fost alături de sportivi, îi antrena, îi însoțea la antrenamente și era pentru ei ca un al doilea tată. O nouă fraudă online în România. Abonații Netflix, în vizorul escrocilor Vremea se menține geroasă în București. Prognoza specială emisă de ANM Pentru Daniel, sportiv de performanță, multiplu campion și medaliat național, component al lotului României și participant cu rezultate bune la Campionate Europene, chiar a fost un tată exemplar, dar și un antrenor excelent, reușind să îl desăvârșească ca și sportiv și om. Adrian Jigău s-a luptat demn cu boala precum un campion, la fel ca și în sport și a plecat dintre noi mult prea devreme, este regretat acum de toată suflarea sportivă și olimpică a României și evident de cea arădeană, împreună cu tot colectivul CSM-ului și cu ceilalți colegi din halterele din orașul și județul nostru”, a anunțat CSM Arad.

În perioada în care a practicat sportul de performanță, Adrian Jigău a concurat la categoriile de greutate 56 și 62 de kilograme. Fostul halterofil a participat la Jocurile Olimpice de la Sydney, în anul 2000, și de la Atena, în 2004, clasându-se pe poziția a șasea la ambele ediții.

De-a lungul carierei de senior, sportivul român a obținut 34 de medalii la Campionatele Europene și Mondiale, în probele de smuls, aruncat și total. În anul 2006, acesta a cucerit titlul de campion european la total.

„Principalele sale rezultate, ca și sportiv, sunt cele două locuri 6 la Jocurile Olimpice, 2000 Sydney și 2004 Atena, a fost campion continental la total, în 2006, multiplu medaliat european și mondial, între 1999 și 2004 și bineînțeles multiplu campion și medaliat național. În 1998 mai are un loc 5 la Campionate Mondiale.

Per total, pe parcursul carierei sale de seniori la categoriile 56 kg și 62 kilograme, a cucerit 34 de medalii la Campionatele Mondiale și Europene (incluzând probele de smuls, aruncat și total) și a reprezentat România la două ediții ale Jocurilor Olimpice. A fost Maestru al Sportului și una din marile personalități ale sportului arădean!

Ca și recorduri personale oficiale, în competițiile internaționale a înregistrat 133 kg la smuls (Doha 2005), 165 kg la aruncat (Kiev 2004) și 297,5 kg la total (Kiev 2004)”, a mai transmis clubul arădean.