Sport

Eroare uriașă la Jocurile Olimpice din 2032. Logo-urile oficiale au fost publicate din greșeală pe YouTube înainte de lansare

Eroare uriașă la Jocurile Olimpice din 2032. Logo-urile oficiale au fost publicate din greșeală pe YouTube înainte de lansareMedalii la Jocurile Olimpice Sursa foto: X
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Din cuprinsul articolului

Gafă incredibilă la nivel înalt în lumea sportului mondial. Emblemele oficiale ale Jocurilor Olimpice și Paralimpice din anul 2032 au apărut public mult mai devreme decât era prevăzut. Fanii au aflat cum arată simbolurile competiției din Australia din cauza unui videoclip scăpat din greșeală pe platforma YouTube, conform news.ro.

Organizatorii aveau un plan bine stabilit și intenționau să păstreze secretul încă trei zile până la momentul prezentării oficiale. Cu toate acestea, o eroare de redactare pe canalul de streaming a dat peste cap întregul eveniment pregătit meticulos de comitetul australian.

Eroare uriașă la Jocurile Olimpice din 2032. Logo-urile oficiale au fost publicate din greșeală pe YouTube înainte de lansare

Comitetul de organizare pregătise o campanie extrem de elaborată în ultimele zile. Anumite elemente grafice din viitoarele sigle fuseseră deja plasate strategic în diverse locații din statul Queensland pentru a stârni curiozitatea publicului.

Strategia de promovare de tip teaser a eșuat însă vineri. Canalul oficial de YouTube al competiției a încărcat din greșeală videoclipul integral în care figurau noile embleme, iar imaginile s-au răspândit rapid în mediul online.

sursa: YouTube

Reacția organizatorilor și mesajul oficial

Văzând că informația a devenit publică, oficialii au reacționat prompt și au decis să devanseze lansarea pe canalele digitale. Organizatorii au postat imediat imaginile pe rețelele de socializare, încercând să salveze situația printr-o abordare relaxată.

„Consideraţi asta ca fiind dezvăluirea oficială”, a comentat ironic contul Brisbane 2032 pe X.

Postarea a fost însoțită de o descriere a conceptului din spatele identității vizuale alese pentru competiția din Australia.

Care au fost sursele de inspirație

„Inspirate de reciful nostru, de plajele noastre, de zona noastră rurală şi de tot ce se află între ele, acestea reunesc locurile, oamenii şi spiritul care ne vor conduce până în 2032. Distinctive. Fără îndoială, tipice pentru Queensland. Şi doar puţin îndrăzneţe. Brisbane, Queensland, Australia – acesta este pentru voi”, au adăugat reprezentanții comitetului de organizare.

Astfel, deși modul în care au fost făcute publice simbolurile nu a urmat scenariul inițial, identitatea vizuală a Jocurilor Olimpice de la Brisbane este acum cunoscută oficial de întreaga lume.

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