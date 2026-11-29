Șeful guvernului de la Tallinn, Kristen Michal, solicită oficialilor europeni să blocheze prezența sportivilor din Rusia la evenimentele organizate în spațiul comunitar sub însemnele lor naționale. Oficialul estonian susține că regimul de la Moscova instrumentalizează competițiile sportive pentru a-și justifica ofensiva militară din Ucraina.

Reintegrarea graduală a delegațiilor ruse în circuitul sportiv global stârnește nemulțumiri profunde în rândul partenerilor Ucrainei din Europa și Canada, pe fondul bombardamentelor constante cu drone și rachete lansate de forțele ruse asupra orașelor ucrainene.

Într-un interviu acordat publicației The Guardian, prim-ministrul Estoniei și-a exprimat speranța că Uniunea Europeană va impune o interdicție clară privind participarea sportivilor ruși sub steagul și simbolurile Federației Ruse. Această poziție vine după ce Comitetul Internațional Olimpic a decis anul acesta ridicarea suspendării Rusiei, deschizând calea echipelor rusești către Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028. Totodată, o hotărâre a Tribunalului de Arbitraj Sportiv permite Rusiei să concureze la Campionatul Mondial de Hochei pe Gheață din Germania, programat pentru luna mai 2027.

Deși tot mai multe foruri internaționale par pregătite să renunțe la sancțiunile sportive dictate după declanșarea invaziei, iar liderul Comitetelor Olimpice Europene, Spyros Capralos, a subliniat recent că participarea tuturor sportivilor ar trebui să primeze, liderul de la Tallinn respinge ferm această abordare, atrăgând atenția că mulți dintre acești atleți sunt încadrați în structurile militare ale Rusiei.

„Kremlinul folosește sportul pentru a legitima agresiunea. Cum poți să privești imaginile din Ucraina, cu femei și copii uciși, și să spui că este în regulă ca acești oameni să participe la competițiile tale sportive?”, a declarat Kristen Michal.

În acest context, Comisia Europeană a înaintat săptămâna trecută o propunere prin care sportivii din Rusia și Belarus să nu mai poată concura sub drapelele naționale la nicio competiție desfășurată pe teritoriul blocului comunitar. Documentul include și blocarea finanțărilor rusești pentru entitățile sportive și culturale din Europa, alături de eliminarea oficialilor ruși din structurile de conducere ale organizațiilor sportive europene.

Aceste măsuri sunt integrate în cel de-al 22-lea pachet de sancțiuni destinat Rusiei și au nevoie de votul unanim al celor 27 de state membre pentru a intra în vigoare. În paralel, guvernul estonian susține interzicerea accesului în spațiul comunitar pentru foștii și actualii combatanți ruși, un demers blocat anterior de rezervele exprimate de Franța și Italia, state care emit anual zeci de mii de vize turistice pentru cetățenii ruși.

Tensiunile de securitate determină Estonia să închidă, începând de marți, 1 decembrie, toate punctele de trecere a frontierei cu Rusia. Decizia vine ca reacție directă la o tentativă de sabotaj vizând uzina de drone Threod Systems, aflată lângă Tallinn, acesta fiind al doilea incident de acest tip asupra industriei estoniene de apărare pus pe seama Moscovei.

Premierul Kristen Michal evaluează că probabilitatea unei invazii militare convenționale din partea Rusiei asupra țării sale rămâne scăzută, datorită forței de descurajare a NATO și a Uniunii Europene. Totuși, oficialul avertizează asupra riscului ridicat de intensificare a acțiunilor hibride și a campaniilor de manipulare informațională. În același timp, el garantează că sprijinul european pentru Kiev va continua, indiferent de eventualele ezitări financiare ale unor state individuale.

Pentru a-și consolida securitatea, Estonia direcționează aproape 7% din produsul intern brut către sectorul de apărare și infrastructura conexă. Din acest total, aproximativ 5,4% merg către cheltuieli militare directe, iar diferența de 1,5% finanțează proiecte strategice în telecomunicații, transporturi și securitate energetică. De asemenea, autoritățile de la Tallinn sunt dispuse să suplimenteze ajutorul financiar acordat Ucrainei.

„Cum poți să obosești din cauza războiului când stai într-o cameră încălzită, în pace și liniște, ai apă la robinet și te poți uita la televizor? În Ucraina, oamenii luptă împotriva Rusiei pentru libertate, civilii mor, nu au căldură, electricitate și apă. Și cine obosește? Cel care stă în camera încălzită? Aceasta nu este o opțiune”, a declarat premierul Estoniei.