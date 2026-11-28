Traficul aerian pe aeroportul din Köln, Germania, a fost suspendat timp de aproximativ două ore, în noaptea de vineri spre sâmbătă, 27 spre 28 noiembrie, după ce a fost observată o dronă. Incidentul vine după ce, în cursul verii, mai multe aeroporturi germane s-au confruntat cu situații similare, potrivit presei germane.

Toate aterizările și decolările de pe aeroportul din Köln au fost suspendate vineri seară, începând cu ora locală 22:30 (23:30, ora României), a declarat un purtător de cuvânt al aeroportului, citat de publicația Die Welt.

Autoritățile aeronautice germane au demarat o anchetă în urma semnalării prezenței dronei. Spațiul aerian a fost redeschis sâmbătă, în jurul orei locale 00:30 (01:30, ora României), moment în care au fost reluate operațiunile de aterizare și decolare.

Nici reprezentanții aeroportului din Köln, nici cei ai serviciilor de control al traficului aerian nu au făcut publice informații suplimentare cu privire la circumstanțele incidentului.

Apariția dronei în zona aeroportului din Köln nu reprezintă un incident izolat. În timpul verii, numeroase drone au provocat perturbări ale traficului aerian pe aeroporturile din Germania.

Printre aeroporturile afectate s-a numărat și Leipzig-Halle, situat în estul țării, unde circulația aeronavelor a fost întreruptă în noaptea de 5 august.

La momentul respectiv, poliția germană a anunțat că suspendarea traficului aerian a fost determinată de observarea unui ”obiect zburător neidentificat”. Ulterior, autoritățile au descoperit un ”obiect” pe pista aeroportului.

Potrivit publicației germane Die Welt, un cetățean rus, identificat drept Oleg L., membru al serviciului de informații militare al Rusiei (GRU), este suspectat că ar fi coordonat din punct de vedere logistic un presupus plan de atac asupra aeroportului Leipzig-Halle.

Autoritățile au identificat și o a doua persoană suspectată în acest caz. Este vorba despre un cetățean belarus, identificat drept Andrei K., potrivit aceleiași publicații germane.

Informațiile privind presupusul plan de atac vizează incidentul de la Leipzig-Halle. În ceea ce privește apariția dronei pe aeroportul din Köln, autoritățile nu au comunicat până la momentul relatării alte detalii.