Publicitate la aeroport: cifre actuale de trafic pe Henri Coandă, diferența dintre Plecări și Sosiri, formate, calendar, măsurare și aspecte juridice. Aeroportul Henri Coandă a trecut pentru prima dată de 17 milioane de pasageri în 2025. Potrivit Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), au fost 17.005.524 de călători, cu 6,64% mai mulți decât în 2024. Dacă adunăm și aeroportul Băneasa, redeschis în 2025 pentru curse regulate după 13 ani, cele două aeroporturi ale Capitalei au ajuns la 17.700.242 de pasageri, cu 10,26% peste anul anterior. Pentru un marketing manager, aceste cifre înseamnă că aeroportul nu mai e doar un spațiu de prestigiu, ci un canal cu volum real.

Publicitatea la aeroport are însă un risc: se cumpără ușor după aura locului, nu după un plan. Un text bun nu începe cu „aeroportul e premium”, ci cu întrebări mai concrete: cine trece pe acolo, în ce moment al călătoriei și ce poate citi și înțelege în câteva secunde.

Henri Coandă rămâne dominant. Dintr-un total național de peste 28,5 milioane de pasageri în 2025, conform Asociației Aeroporturilor din România, aeroportul din Otopeni a gestionat aproape 60%. În primul semestru din 2026, cele două aeroporturi bucureștene au înregistrat împreună 8.459.576 de pasageri, cu 5,08% mai mult decât în aceeași perioadă din 2025, iar Henri Coandă a depășit singur 7,7 milioane. Numărul de aterizări și decolări a crescut cu 3,37%, la 68.367.

Același set de date arată și profilul traficului. Doar aproximativ 2 milioane de pasageri, adică 7% din total, au zburat în 2025 între orașe românești. Restul sunt zboruri externe, cu Italia pe primul loc, la peste 2,5 milioane de pasageri în fiecare sens, potrivit analizei publicate de HotNews. Concluzia pentru planificare: audiența este în principal internațională, cu mesaje care trebuie să funcționeze și pentru românul care pleacă, și pentru străinul care sosește.

La nivel european, Eurocontrol a raportat în prima săptămână din iulie 2026 un record istoric de 37.447 de zboruri într-o singură zi. Tendința generală este de creștere, dar e bine de reținut că traficul e sezonier și variază mult între lunile de vară și cele de iarnă.

Paginile comerciale despre publicitatea la aeroport susțin adesea că audiența e dominată de manageri și antreprenori. E adevărat că între pasageri se află și călători de afaceri, dar nu am găsit în surse publice o cifră verificabilă pentru ponderea lor la Henri Coandă. Un mix de turiști, diasporă, studenți și familii e plauzibil, dar nu l-am găsit cuantificat în surse publice. Pentru un brand B2B, asta înseamnă că aeroportul poate funcționa pentru notorietate, dar e bine să ceri operatorului date despre profilul pasagerilor, destinații și orele de vârf înainte de a-ți construi campania pe ipoteza că „toată lumea e în delegație”.

O regulă simplă: dacă produsul se adresează unui public larg cu venituri medii sau peste medie (turism, servicii financiare, auto, tehnologie, telecom, imobiliare), aeroportul are sens. Dacă se adresează unei nișe foarte îngustă de decizie B2B, alte canale pot fi mai precise.

Cea mai frecventă greșeală de planificare este tratarea aeroportului ca pe o singură locație. Cele două fluxuri se comportă diferit:

• Plecări: pasagerul trece prin check-in, securitate și zone de așteptare. Are timp de privit și e în ritmul propriu. Se potrivește mesajelor de brand, serviciilor financiare, tehnologiei, turismului sau retailului.

• Sosiri: este primul contact cu țara și cu orașul. Se potrivește serviciilor locale, mobilității, ospitalității și brandurilor care vor să se prezinte vizitatorilor străini sau diasporei care se întoarce acasă.

Selecția influențează și limba. Pentru Sosiri, un mesaj bilingv (română și engleză) este, de regulă, mai potrivit decât unul doar în română.

Pe pagina sa, Invent Media prezintă un set de suporturi pentru terminal: casete luminoase, ecrane digitale și panouri publicitare în aeroport, precum și branding pe culoarul de plecări, pe culoarul de sosiri și pe ușile de sosiri. Terminalul Henri Coandă are 104 ghișee de check-in și 38 de porți de îmbarcare, conform aceleași surse.

Brandingul terminalelor de aeroport merge mai departe decât o simplă reclamă: personalizează o zonă întreagă de tranzit, ceea ce elimină concurența vizuală și creează o experiență imersivă. E potrivit pentru lansări sau pentru branduri care vor să-și consolideze poziția, dar cere un buget mai mare și aprobări mai laborioase.

CNAB a derulat în 2025 lucrări de modernizare a terminalelor de Plecări internaționale și Sosiri, iar compania a semnat contractul de 18,4 milioane de euro pentru proiectarea unui nou terminal, în condițiile în care până în 2040 se estimează un trafic de 30 de milioane de pasageri. Pentru un brand, asta înseamnă două lucruri. Primul: verifică înainte de a semna ce suporturi sunt disponibile și în ce zone, pentru că unele pot fi afectate de lucrări. Al doilea: spațiul din terminal se va schimba în anii următori, deci un contract pe termen lung trebuie să precizeze clar ce se întâmplă dacă zona e reamenajată.

Sezonalitatea contează la fel de mult. Verile și perioadele de sărbători aduc cel mai mare trafic, dar și cele mai mari tarife și cea mai mare aglomerație de mesaje. O campanie în afara vârfului poate fi mai ieftină, cu prețul unei audiențe mai mici.

Pasagerul are timp, dar nu are răbdare. Se grabește spre poartă, caută un panou cu informații sau stă într-o coadă și privește în jur. Mesajul care funcționează se citește dintr-o privire, are o singură idee și, dacă are o acțiune, aceasta este simplă: un URL scurt sau un cod QR. Recomandări practice:

• titlu scurt, fonturi groase, contrast puternic (iluminarea din terminal e variabilă);

• mesaj bilingv acolo unde fluxul include mulți străini;

• un singur apel la acțiune, nu trei;

• creații diferite pentru Plecări și Sosiri, nu aceeași machetă copiată.

Ca în orice mediu offline, măsurarea trebuie gândită înainte de montaj:

• Landing page sau cod promo dedicat aeroportului, ca să poți izola traficul venit din campanie.

• Căutările de brand în Google, urmărite pe perioada campaniei, mai ales în orele și zilele cu trafic aerian ridicat.

• Sondaj scurt de brand lift, dacă bugetul permite, aplicat între pasageri sau între clienți noi, cu întrebarea simplă „cum ai aflat de noi?”.

• Datele proprii: leaduri, programări, vânzări în perioada campaniei, comparate cu o perioadă similară.

Raportul foto livrat de agenție arată că suporturile au fost montate corect. Nu arată câți oameni au reacționat, deci nu înlocuiește indicatorii de mai sus.

Cine decide ce se afișează. Spațiile din terminal aparțin operatorului aeroportului, iar accesul comercial se face, de regulă, prin contracte și aprobări speciale. Agenția care intermediază o astfel de rețea se ocupă de proces, dar brandul trebuie să conteze pe termene mai lungi decât în cazul unui panou stradal.

Conținutul reclamei. Legea nr. 148/2000 privind publicitatea interzice publicitatea înșelătoare, iar pentru anumite categorii (alcool, tutun, medicamente) există restricții suplimentare în legislația specifică. În aeroport, unde audiența este internațională, merită verificat și modul în care mesajul poate fi interpretat de călători din alte țări.

Producție și montaj. Materialele trebuie produse la standardele tehnice ale operatorului (dimensiuni, materiale, siguranță), iar montajul se face în intervale orare stabilite. Planifică timpul de producție și aprobare, astfel încât creația să fie gata înainte de data de start.

Nu există un tarif standard. Costul depinde de locație (Plecări sau Sosiri), de format, de durată și de sezon. Cere o ofertă personalizată, cu locația exactă și o simulare vizuală a suportului, și compară între perioade (vârf vs. afară din vârf).

Pasageri care pleacă sau sosesc, cu un mix de turiști, diasporă, călători de afaceri și familii. Nu există, în datele publice pe care le-am găsit, o defalcare exactă pe aceste categorii, așa că merită să ceri operatorului sau agenției date despre profilul pasagerilor.

Plecările oferă mai mult timp de expunere și un public aflat în așteptare. Sosirile oferă primul contact cu țara. Mesajele, limba și tipul de brand potrivit pot diferi.

Poate fi util pentru notorietate, mai ales pentru servicii adresate unui public larg sau unui public de afaceri care călătorește des. Pentru B2B foarte specializat, e prudent să compari costul cu cel al unor canale mai precise, precum clădirile de birouri.

Mai mult decât pentru un panou stradal, din cauza aprobărilor, a producției și a disponibilității spațiilor. Pentru perioadele de vârf, e bine să ceri disponibilitatea cu mult timp înainte, iar agenția poate confirma termenele concrete.

CNAB derulează proiecte de modernizare a terminalelor, deci sunt posibile mutări sau ajustări. Contractul ar trebui să precizeze clar ce locație alternativă sau ce compensație se oferă în astfel de cazuri.

Invent Media menționează consultanță în selecția spațiilor, producția și tipărirea materialelor (contra cost), instalarea în condiții de siguranță, monitorizarea și demontarea la final. Cere în ofertă o listă clară a elementelor incluse și a celor facturate separat.

Aeroportul oferă volum și un context în care oamenii sunt dispuși să privească în jur, dar valoarea se vede doar când campania pornește de la date. Cine știe ce flux vrea să atingă (Plecări sau Sosiri), ce perioadă alege și cum își măsoară rezultatul poate transforma o prezență vizibilă într-una eficientă. Pentru branduri care iau în calcul publicitate la aeroportul Otopeni, primul pas este o discuție cu echipa Invent Media despre locații, formate și disponibilitate.