Pregătirile pentru parada militară de 1 Decembrie aduc noi modificări în Capitală. Începând din 29 noiembrie mai multe locuri de parcare vor trebui eliberate, iar măsurile vor rămâne în vigoare până marți seară.

Șoferii care circulă prin nordul Bucureștiului trebuie să țină cont, începând de duminică, de noi restricții privind parcarea și staționarea autovehiculelor. Brigada Rutieră a Capitalei a anunțat o serie de măsuri necesare pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României. Restricțiile fac parte dintr-un calendar mai amplu de măsuri care vizează atât pregătirea paradei militare, cât și desfășurarea ceremoniilor oficiale programate pentru 1 Decembrie.

Începând de duminică, 29 noiembrie, de la ora 10:00, și până marți, 1 decembrie, la ora 18:00, parcarea și staționarea voluntară a autovehiculelor vor fi restricționate în mai multe puncte din apropierea Arcului de Triumf.

Măsurile vizează zona amenajată în dreptul Monumentului Infanteriei, pe Șoseaua Pavel D. Kiseleff, strada Docenților și segmentul Aleii Pescăruș cuprins între Intrarea Pescăruș și restaurantul cu același nume.

Totodată, vor fi eliberate locurile de parcare aflate în perimetrul destinat repetițiilor și paradei militare, precum și cele de pe strada Arhitect Ion Mincu, între Piața 1 Mai și Monumentul Eroilor Aerului.

O altă restricție este deja în vigoare în Piața Arcul de Triumf. Alveola din dreptul stației STB, pe direcția de deplasare către Piața Presei Libere, a fost închisă pentru instalarea echipamentelor de sonorizare. Măsura se va menține până pe 1 decembrie, la ora 17:00.

Restricțiile din București vor fi extinse luni, 30 noiembrie, când este programat cel de-al doilea antrenament general pentru parada militară. Circulația rutieră va fi limitată progresiv, între orele 02:00 și 17:00, în zona Arcului de Triumf și pe mai multe artere importante din nordul Capitalei. Măsuri similare vor fi aplicate și marți, în ziua paradei.

Printre arterele vizate se numără Șoseaua Pavel D. Kiseleff, bulevardele Mareșal Constantin Prezan și Mareșal Alexandru Averescu, precum și strada Alexandru Constantinescu.

Restricțiile vor afecta inclusiv mai multe străzi secundare care asigură accesul către aceste bulevarde.

De asemenea, începând de luni, de la ora 12:00, vor fi instituite măsuri suplimentare pentru instalarea tribunei oficiale. Acestea vor rămâne în vigoare până marți, la ora 18:00.

Parada militară dedicată Zilei Naționale a României este programată marți, 1 decembrie, începând cu ora 11:00, în Piața Arcului de Triumf.

Manifestările oficiale vor începe încă din cursul dimineții, în Parcul Carol I, unde va fi organizată o ceremonie militară și religioasă la Monumentul Ostașului Necunoscut.

După încheierea paradei, începând cu ora 12:30, publicul va putea vizita o expoziție de tehnică militară în zona Arcului de Triumf.

Programul Zilei Naționale va continua seara, când este programată solemnitatea retragerii cu torțe, între orele 19:00 și 22:00.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să își planifice deplasările din timp, să evite zonele în care au fost instituite restricții și să respecte semnalizarea rutieră temporară, precum și indicațiile polițiștilor.

Persoanele care intenționează să participe la manifestările dedicate Zilei Naționale sunt încurajate să utilizeze transportul public, pentru a evita dificultățile legate de accesul și parcarea autoturismelor în apropierea Arcului de Triumf.