Vremea va fi deosebit de rece în București în perioada 29 noiembrie – 2 decembrie 2026, potrivit prognozei speciale emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Temperaturile vor coborî în timpul nopții până la minus 10 grade Celsius, iar rafalele de vânt vor accentua senzația de frig. Capitala se află sub două atenționări meteorologice Cod galben.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 29 noiembrie, ora 10:00 – 30 noiembrie, ora 08:00, temperaturile din Capitală vor rămâne negative inclusiv pe parcursul zilei.

Maximele termice se vor situa între minus 2 și minus 1 grad Celsius, în timp ce temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 8 și minus 5 grade Celsius.

Cerul va fi predominant noros în timpul zilei, urmând să devină variabil. Vântul va sufla cu putere, iar rafalele vor atinge viteze de 50-60 km/h, ceea ce va accentua senzația de frig.

Temperaturile scăzute vor persista și luni, 30 noiembrie, când românii îl sărbătoresc pe Sfântul Apostol Andrei.

Conform prognozei ANM, în intervalul 30 noiembrie, ora 08:00 – 1 decembrie, ora 08:00, maximele termice vor fi cuprinse între minus 2 și minus 1 grad Celsius.

În timpul nopții, valorile din termometre vor coborî până la minus 9 grade Celsius, minimele urmând să se încadreze între minus 9 și minus 6 grade.

Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Pe parcursul zilei sunt estimate intensificări ale vântului, cu rafale de 40-45 km/h, care vor amplifica senzația de frig.

Bucureștenii vor avea parte de temperaturi deosebit de scăzute și în primele două zile ale lunii decembrie.

Valorile termice maxime se vor încadra între minus 1 și 1 grad Celsius, în timp ce minimele nocturne vor fi cuprinse între minus 10 și minus 7 grade Celsius.

Cerul va fi variabil, iar intensitatea vântului va scădea comparativ cu zilele precedente. Acesta va sufla slab până la moderat.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare Cod galben de intensificări ale vântului pentru municipiul București, valabilă duminică, 29 noiembrie, între orele 10:00 și 20:00.

Totodată, Capitala se află sub o atenționare Cod galben de vreme deosebit de rece și nopți geroase.

Aceasta a intrat în vigoare duminică, 29 noiembrie, la ora 10:00, și va rămâne valabilă până miercuri, 2 decembrie, la aceeași oră.