Merseyside Derby a oferit duminică un nou episod tensionat în etapa a 12-a din Premier League, unde Everton a obținut o remiză, scor 1-1, pe teren propriu, în fața marii rivale FC Liverpool. Partida disputată pe Hill Dickinson Stadium a avut un început fulgerător, dar s-a încheiat la egalitate după o fază fixă care a adus un autogol surprinzător.

„Cormoranii” au început meciul în forță și au reușit să deblocheze tabela încă din minutul 5. Dominik Szoboszlai a finalizat acțiunea ofensivă a echipei sale, la capătul unei pase decisive oferite de Florian Wirtz, punând rapid presiune pe defensiva gazdelor.

Everton a încercat să revină în joc și a găsit drumul spre egalare în minutul 25, în urma unei lovituri libere executate de Kiernan Dewsbury-Hall. În încercarea de a respinge mingea, fundașul olandez Jeremie Frimpong și-a trimis balonul în propria poartă, stabilind scorul final încă din prima jumătate a confruntării.

Statisticienii au remarcat o bornă istorică în urma acestei reușite: este primul autogol marcat de FC Liverpool în Merseyside Derby în ultimii 19 ani. Duelul dintre cele două formații din orașul Liverpool a ajuns duminică la ediția cu numărul 249.

După acest rezultat de egalitate din etapa a 12-a a campionatului Angliei, FC Liverpool rămâne pe locul 4 în clasamentul din Premier League, acumulând 22 de puncte, la egalitate cu Brighton (locul 2) și Manchester City (locul 3). De cealaltă parte, Everton urcă pe locul 8, cu 17 puncte, înaintea desfășurării celorlalte partide programate în acest weekend.

FC Barcelona a învins duminică, în deplasare, scor 5-1, formaţia Deportivo La Coruna, în etapa a 14-a din La Liga.

Pe Estadio Riazor, catalanii au deschis scorul încă din minutul 2, cu golul lui Lamine Yamal, iar gazdele au reuşit să egaleze repede, în minutul 9, prin Aubameyang. Elevii lui Hansi Flick au luat însă meciul pe cont propriu şi Dani Olmo i-a readus la conducere pe oaspeţi, în minutul 20. Repriza secundă a fost a lui Raphinha. Brazilianul a înscris din pasa lui Yamal, în minutul 50, apoi în minutul 83 şi, din nou, din assistul lui Yamal, în primul minut al prelungirilor. Raphinha a ajuns la 18 goluri marcate în campionat, fiind lider în ierarhia golgeterilor, iar Deportivo La Coruna - FC Barcelona s-a terminat 1-5.

„Roș-albaștrii” sunt pe primul loc al ierarhiei, cu 39 de puncte, la cinci lungimi de ocupanta locului al doilea, Atletico Madrid. La Coruna este pe 13, cu 15 puncte.