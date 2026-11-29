Echipa de fotbal Oţelul Galaţi a obţinut o victorie importantă duminică, pe teren propriu, impunându-se la limită, scor 1-0, în faţa formaţiei arădene UTA, într-o partidă contând pentru etapa a 17-a a campionatului intern.

Unicul gol al confruntării de la malul Dunării a fost marcat în minutul 17 de Paul Iacob, oferind gazdelor un avantaj preţios încă din prima repriză. Formaţia gălăţeană a fost aproape să îşi dubleze avantajul în minutul 28, prin Joao Paulino, însă şutul acestuia a fost blocat providenţial de portarul oaspeţilor, Marcio Rosa.

În partea secundă, arădenii au încercat să revină în joc, dar ocaziile irosite de Tzionis, în minutul 55, şi de Hakim Abdallah, în minutul 62, ambii nereuşind să cadreseze mingea pe spaţiul porţii, au menţinut tabela neschimbată până la fluierul final.

Prin acest succes, Oţelul Galaţi – UTA Arad 1-0, gruparea pregătită de Rui Duarte bifează prima victorie după mai bine de trei luni, perioadă în care s-au disputat zece runde ale campionatului inter.

În urma acestui rezultat, gălăţenii au acumulat un total de 16 puncte şi au urcat pe locul 14 în ierarhia Superligii. De cealaltă parte, UTA Arad rămâne pe poziţia a 12-a, cu un total de 18 puncte.

Oţelul Galaţi: Dur-Bozoancă – H. Sylla, Zator, P. Iacob, Kazu (Christopoulos 56) – Pedro Nuno (Patrick 77), T. Lungu, A. Ciobanu – M. Frunză (Bordun 56), Joao Paulino (Aftene 87), Andrezinho. Antrenor: Rui Duarte.

UTA Arad: M. Rosa – Padula, Ouaneh, Pospelov, A. Ivanov – Sota Mino (Alomerovic 80), Al. Roman - Ţăroi (El Sawy 80), Hakim Abdallah, Tzionis (Gueulette 67) – M. Coman (Sinani 63). Antrenor: Adrian Mihalcea.

Cartonaşe galbene: M. Frunză 21 / Hakim Abdallah 85.

Arbitri: Florin Chivulete - Adrian Ghinguleac, George Neacşu.

Arbitri VAR: Sorin Costreie - Daniel Mitruţi.