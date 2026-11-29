Arsenal Londra și Manchester City au oferit un duel echilibrat și plin de răsturnări de situație, duminică, în etapa a 12-a din Premier League, partida disputată pe Emirates încheindu-se la egalitate, scor 2-2. Rezultatul menține gruparea londoneză pe primul loc în ierarhia campionatului englez, în timp ce oaspeții rămân pe poziția secundă.

Elevii lui Pep Guardiola au început curajos deplasarea de la Londra și au reușit să spargă gheața în minutul 34. Gvardiol a trimis pasa decisivă spre Haaland, iar atacantul norvegian a deschis scorul pe Emirates, punând presiune pe defensiva gazdelor.

Replica londonezilor nu a întârziat să apară. La doar șase minute distanță, Kai Havertz a restabilit egalitatea pentru „tunari”, trimițând cele două formații la cabine cu scorul de 1-1 pe tabelă.

Partea a doua a început la fel de alert. Imediat după reluare, în minutul 48, Enzo Fernandez a reușit să readucă pe „cetățeni” la conducere, finalizând o acțiune ofensivă a oaspeților.

Când părea că Manchester City se îndreaptă spre o victorie importantă în deplasare, gazdele au găsit resursele necesare pentru a evita eșecul. Jurrien Timber a punctat în minutul 83 și a stabilit scorul final, Arsenal Londra – Manchester City, 2-2.

După disputarea acestei runde, Arsenal conduce clasamentul din Premier League cu 29 de puncte acumulate. Manchester City ocupă locul al doilea, având 23 de puncte, în timp ce pe pozițiile imediat următoare se află două echipe aflate la egalitate, cu câte 22 de puncte fiecare: Brighton și FC Liverpool.

Tot azi, într-unul dintre cele mai importante derby-uri din Anglia, Everton a obținut o remiză, scor 1-1, pe teren propriu, în fața marii rivale FC Liverpool. Partida disputată pe Hill Dickinson Stadium a avut un început cu ritm, dar s-a încheiat la egalitate după o fază fixă care a adus un autogol surprinzător.