30 noiembrie

Pe 30 noiembrie s-au născut Mark Twain, Winston Churchill, Jonathan Swift, Andrea Palladio, Billy Idol, Ridley Scott, Dem Rădulescu, Mitică Popescu, Andrei Bantaş, Paul Zarifopol.

Ziua de 30 noiembrie este foarte importantă.

Sinaxar, în calendarul creştin-ortodox, Sfântul Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României.

Tradiţional, în "Kalendar", Sfântul Andrei, Sântandrei, Moş Andrei, Andrei-de-iarnă, Indrea. Ziua Lupului. Lupul cel Şchiop, Gădineţul Şchiop, Ieşirea Filipilor de Toamnă. Anul Nou dacic.

„În calitate de început (după unele presupoziţii acum avem de-a face cu Anul Nou dacic, în felul acesta explicându-se această concentrare de sacralitate) este firesc să întîlnim credinţe care spun că acum începe iarna. Un număr mare de credinţe susţine interdicţiile de lucru în această zi, pedeapsa cea mai frecventă fiind boala rituală.” Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 503.

Legenda iniţiatică îl leagă pe Apostolul Andrei de Lupul Şchiop. Acelaşi Lup Şchiop, nemuritor, care îl sfătuia pe Zamolxe, ucenicul lui Pitagora. O versiune a legendei populare spune că Sf. Andrei însuşi se putea transforma în Lupul Şchiop. Prin anul 1860 umbla zvonul că s-a descoperit în Dobrogea grota în care a trăit Sf. Andrei şi că este un altar cu sfânta Cruce şi Iisus Hristosul, dar la intrarea în grotă este un basorelief cu Sf. Andrei întovărăşit de Lupul Şchiop. Apoi s-a aşternut tăcerea. Mai târziu, totul a fost negat, oficial. Erau vremuri grele. Dar când, în România, nu au fost vremuri grele?

Astăzi există un loc care se numeşte "peştera Sfântului Andrei", undeva, în Dobrogea. O întreagă industrie acolo. Loc, curăţat cu grijă de orice putea aminti de vechimea noastră, de orice este ţărănesc, adică "păgân". Cred că se face o greşeală. Biserica ar trebui să accepte vechimea noastră de mii şi zeci de mii de ani! Nu este nicăieri greşit şi nimeni nu este vinovat că Mesia s-a născut "numai" acum vreo două mii de ani! Corect ar fi să se predea în şcoli şi credinţele geto-dacilor insistându-se pe ideile comune cu dogma creştină. De acolo venim, acolo sunt rădăcinile... Cred că aşa se face într-o ţară civilizată!

Cavalerul Tracic este, de asemenea, întovărăşit de multe ori de Lupul Şchiop. Confundat de mulţi cu un câine de vanatoare. Dar atitudinea Lupului cu lăbuţa ridicata, lăbuța ologită, este mereu aceeaşi, pe o perioadă de timp de mai mult de trei mii de ani.

Lupul Şchiop este avatarul Sf. Andrei, protector al României. Sf. Andrei şi Lupul Şchiop! Cred că episcopii creştini au stabilit sărbătoarea Sf.Andrei peste o altă foarte importantă sărbătoare a locului: Lupul Şchiop, naşterea lui. Adică, după cum spun unii istorici, a lui Dromichete, primul mare rege din părţile acestea, de pe ambele maluri ale Dunării şi ale Munţilor Carpaţi. Dromichete se pare că şchiopăta, urmare unei săgeţi macedonene. Aşa că i s-a spus Lupul Şchiop! Măreţ bărbat Dromichete! Lupta în primul rând al războinicilor lui, pe jos, cu câte o teribilă falx magna în fiecare mână. Era ambidextru, putea să folosească la fel mâna stângă ca şi mâna dreaptă. Am găsit undeva, într-o veche carte de istorie din secolul XVIII, aserţiunea, după Diodorus, cum că Dromichete ar fi inventat formidabila falx dacica, unealtă şi armă în acelaşi timp.

Falxul cu vârful ei încovoiat putea fi folosită ca seceră, coasă, (de fapt, falx în latină înseamnă coasă) la tăiatul lemnelor, la descojit brazii, etc etc. Dacul de rând avea în permanenţă asupra lui o unealtă utilă şi o armă formidabilă. Aşa de redutabilă, că romanii după primele înfruntări cu dacii, constatând teribilele pierderi şi groaznicele răni produse de falxurile dacice, ei bine, romanii au schimbat coifurile şi armura infanteriştilor! Şi nu au mai permis gladiatorilor, ostaşi înarmaţi cu sabie doar, să iasă în faţa frontului şi să se confrunte cu dacii. Îi trimiteau la moarte sigură.

Legenda spune că Lupul Şchiop, Sf. Andrei a apărut în vis sau aievea unor personalităţi importante din România. Sau unor ţărani! Ultima dată a apărut Mareşalului Antonescu şi primului ministru, Nicolae Iorga în împrejurimile Vălenilor de Munte. Am mai prins oameni care jurau pe Biblie că au văzut pe cei doi "vorbind" cu un lup mare, cenuşiu, şchiop. Toate relatările corespundeau, dar nu erau identice - cel mai bun semn al adevărului!

Început aseară, continuă Anul Nou al dacilor.

V-am promis că o să vă spun ce mâncau dacii! Ei bine, cultura dacilor nu a fost mai puţin importantă decât cea a chinezilor, a egiptenilor, sau a celţilor. Dar dacă despre culturile menţionate avem multe date, informaţii, despre daci, nu! De ce? Simplu, sute de ani, diaconii, preoţii şi episcopii din Transilvania, dar şi din cele două ţări româneşti au distrus cu grijă şi metodă orice descoperire arheologică, orice înscris, orice relicvă ce amintea de originea noastră dacică. Or, în acele vremuri cărţile, izvoarele scrise, erau în mâna clericilor.

Trebuie să înţelegeţi situaţia, domniile voastre! Teoria purităţii latine a poporului român era garanţia existenţei românilor, ca a treia naţiune, în Imperiu. Prestigiul Şcolii Ardelene care a instrumentat şi dezvoltat această teorie a influenţat şi intelectualii şi istoricii din celelalte două ţări române şi teoria purităţii latine a poporului român a fost acceptată. Ne punea, oarecum, la adăpost cultural de eterna dorinţă a ruşilor de a ne cuceri, de a ne îngloba. Şi astăzi mai auzi câte unul spunând că bărbaţii daci au fost exterminaţi în războaiele traiane şi că în urma căsătoriilor mixte, între femei dace şi bărbaţi din imperiu s-a născut poporul român, de limbă latină. Dacă vă uitaţi pe cupola Ateneului o să vedeţi ilustrată povestea asta, un ”fake news” istoric. Bun, o să vă spun altă dată ce a fost cu Şcoala Ardeleană şi cu teoria purităţii latine a poporului român.

Doar am plecat în aventura gastronomică dacică! Sursa a ceea ce vă spun acum, aici, este volumul unu, „Dacii”, lucrare care trebuia să fie în zece volume de Istoria României, până la 1989. Proiect rămas neterminat şi nepublicat, al lui Iosif Constantin Drăgan şi al lui Liviu Ştefănescu, tatăl meu, pentru că au fost chemaţi de urgenţă la Şeful cel Mare, care avea probleme de istorie.

Ei bine, dacii, de Anul Nou, mâncau mai multă carne roşie, ceea ce era mai rar în timpul anului. Obişnuit, mâncau un terci de mei, sărat sau îndulcit cu miere, sau o pâine nedospită, un fel de lipie, din acelaşi mei. Carne: peşte şi păsări. Beau mult lapte, geto-dacii erau numiţi de Strabon „băutori de lapte” şi mâncau multe brânzeturi şi fructe de pădure, ciuperci, tuberculi. În principal dacii lui Dromichete erau vânători, culegători și crescători de animale: vite, porci, oi, capre, cai - şi păsări. Agricultura era pe locul doi.

Care ar fi fost meniul lui Dromichete la Anul Nou al anului 310 înainte de era creştină?

Aperitivele ar fi fost constituite din fâşii de carne uscată, afumată, ouă fierte, peşte crud, dar ţinut în sare şi vin cel puţin 10 ore, peşte prăjit la proţap, toate asezonate cu usturoi, ceapă, muştar, oţet din vin. Brânzeturi de toate felurile, adică sărate, sau nu. De regulă, dacii mâncau sărat, doar aveau cea mai bună şi mai multă sare din Europa! Urma o fiertură de linte, bob, sau mazăre, cu bucăţele mici de carne de purcel, purcel nu mai în vârstă de doi ani. Dacii nu ţineau porcii decât un an, maxim doi! Felul principal era format din fripturi de pasăre, vânat, purcel, miel. În general la proţap, dar şi în ceramică, în vase speciale. S-au găsit cioburi în excavaţiile arheologice. Cu garnituri de ciuperci de toate felurile, dacii erau mari meşteri în alegerea şi pregătirea ciupercilor.

Varza nu lipsea, era pe toate mesele, ca şi, din nou, usturoiul, muştarul, oţetul şi ceapa. La fel tuberculii, napii, ridichile şi rarele trufe. Pentru că era Anul Nou se scotea şi preţuitul ulei de măsline, importat din coloniile greceşti. Probabil că se făcea şi varză cu carne de purcel, sau vânat, dar nu se mai ştie. Totul era stropit cu vestitul vin dacic, băut din ritoane, cornuri de animale. Vinul dacic era aşa de celebru că a determinat mai multe năvăliri ale unor triburi care doreau un singur lucru: vin dacic! A existat și un război al vinului, cu boii, un trib celtic.

Bun, ştiţi că Deceneu a dat foc viilor, dar motivul lui este prezent şi astăzi, cea mai bună dovadă că ne tragem din daci! Ţuică şi vinars nu aveau dacii în „cârciuma” lor, după cum nu aveau nici cartofi prăjiţi, roşii umplute şi mămăliguţă cu brânză! Unele au apărut în Evul Mediu, roşiile, cartofii şi porumbul fiind aduse din America, iar ţuica şi alte distilate au apărut după inventarea retortei şi a distilorului.

Dacii făceau din mere un fel de cidru, probabil o ştiau de la celţi cu care aveau legături temeinice. Mai făceau un fel de bere de casă, din orz, malţ, principala lor cereală.

Desertul era format din fructe: mere, pere, gutui, prune uscate, fructe de pădure uscate, sau nu, nuci, alune şi seminţe. Se făcea dovleac copt şi se îndulcea cu miere. Prăjitura era un fel de turtă-plăcintă coaptă în ceramică, din năut prăjit, zdrobit, măcinat, cu brânză şi miere, dar şi cu stafide, struguri uscaţi. Este foarte bună, am mâncat aşa ceva o singură dată, în timpul unei vacanţe în care am participat, trimis de tatăl meu, la săpăturile arheologice universitare de la Ripiceni. Într-o zi, studentele s-au vorbit şi au pregătit câteva feluri de mâncare dacice! Păcat că nu se mai ştie numele lor, ale mâncărurilor dacice!

Vă spun obişnuitul „La Mulţi Ani!” dar şi dacicul „Să fiţi sănătoşi!” tuturor Andreelor şi Andreilor, şi prenume derivate, oriunde aţi fi!

Acum dacă ar fi să mai spun ceva, aş observa că numele Apostolului Andrei, protectorul României, este purtat, aşa, sau derivat, de aproape un milion de români, femei şi bărbaţi. Hai să spunem, 5% din populaţie. În Irlanda, care are ca protector pe Sf.Patrick, procentul folosirii acestui prenume, primul sau al doilea, sau derivate, de către populaţie, este de 21%. De patru ori mai mult! Vă gândiţi ce vrea să însemne asta? Bună întrebare!

Bun, mâine este o altă zi importantă, Ziua Naţională, aşa că mă duc să văd un film, văd eu care, poate o comedie românească veche și bună, pe care nu am văzut-o, sau am uitat-o. Nu a nins, deloc, aici în Prahova submontană, dar este înnorat, așa că nu pot să mă uit la stele, să văd ce mai spun ele. Este liniște și pace, focul arde liniștit, în sobe. O noapte frumoasă, magică. Aţi pus grâul la încolţit? Dacă nu, poate mâine, doar este o altă zi!

Eşti într-o mică vacanță dacă eşti bugetar, la „tarabă” dacă eşti particular! Dar nu-i copleşi pe cei din jur, nu-ţi impune astăzi părerile în anturaj cu orice preţ, chiar dacă ai dreptate. Ai de luat mai multe decizii, care de fapt sunt într-un lanţ logic de hotărâri. Prima impresie, prima părere este cea bună! Da curs intuiţiei astăzi, lasă logica pe mâine !

Majoritatea scenariilor şi planurilor, atât de distracţie cât şi in viata personală, suferă din cauza întârzierilor produse de Saturn. În această mică vacanţă poţi rezolva situaţii delicate. Afacerile obişnuite, de rutină de zi liberă, sunt avantajate. Ascultă şi ia aminte. Fii precis, concis şi eficient. Evită discuţiile cu cei din jurul tău despre viitor. Atenţie la o posibilă dispută în familie, sau, în anturaj, cu prietenii.

Ai probleme sentimentale, de cuplu, dar acest lucru, paradoxal, nu-ţi ştirbeşte capacitatea de a te distra! Nu ţi se cere să te schimbi fundamental, ci doar să respecţi anumite reguli! Este un timp excelent să dai dovadă că banul nu contează când este vorba să te simţi bine – să dansezi la lumina lumânărilor şi să mănânci bine, dar nu mult. Acasă! Distracţie şi relaxare. Tot acasă! Nimic cu mult efort, nimic care să te obosească, nimic neplăcut... Totul spontan, plăcut, relaxant, din inimă!

Zodiacul benefic, cu Luna în descreștere favorabilă, te îndreptăţește să speri in rezolvarea favorabila a problemelor tale sentimentale care trenează de mai mult timp. Trebuie, doar, să-ţi faci un plan! Aspectele negative sunt în casa banilor şi a proprietăţilor, aşa că trebuie să-ţi îndrepţi atenţia şi să-ţi pui abilităţile la maximum pe aceste domenii. Pe de altă parte ai posibilitatea să te relaxezi şi să te odihneşti, ba chiar să te distrezi bine de tot, să te simţi bine – este o perioadă de timp când aspectele lui Venus te fac mai drăgălaş şi vesel tare de tot.

Conjunctura te avantajează în dragoste, dar e mai puţin favorabilă la bani. Deci, în mica vacanţă de Sf. Andrei şi Ziua Naţională caută optimul, adică să te distrezi bine cu bani puţini! Zi favorabilă. Ai şansa, modalitatea şi oportunitatea să faci noi cunoştinţe profitabile în domeniul tău de activitate. Rigoarea logică şi tenacitatea de care rareori dai dovadă, totuşi, astăzi, te ajută să convingi. Dinamica procesului pe care îl desfăşori te poate scoate uşor din domeniile în care eşti stăpân. Evită să derapezi, ca să nu fii ridicol!

Dacă ai luat o hotărâre, ţine-te de ea. De fapt, o invitaţie, te face să speri intr-o seară agreabilă, la o petrecere de onomastica Andreilor şi a Andreelor! Vezi să iei cadouri interesante! Astăzi continuă, pe alt registru, disponibilitatea ta pentru comunicare si usurinţa transpunerii în vorbe a unor trairi. Emoţional, simţi instinctiv dorinţa să fii cât mai mult în prezenţa celor la care ţii cu adevărat şi care îţi simt căldura sufletească şi îţi răspund pe măsură la gesturile tale tandre şi semnele tale de consideraţie. Până la urmă afli cine te-a vorbit de rău şi mai ales de ce...

Stelele iţi sortesc o zi bună, nu te mai doare spatele şi capul, iar cu putina gândire pozitiva poţi rezolva şi problemele cotidiene de Sf. Andrei. Nu uita să feliciţi pe Andree şi Andrei! Ai impresia că lucrurile se pot aranja eşti într-o formă bună. Tot felul de mici incidente te fac să crezi că norocul nu mai este de partea ta, dar nu este aşa, norocul şi-l mai face şi omul! În ceea ce priveşte relaţiile sentimentale, astăzi ai nevoie mai mult decât oricând, sigur, în săptămâna aceasta, de sprijinul partenerului. Eşti într-o perioadă vulnerabilă şi de aceea trebuie să te bazezi pe oamenii pe care îi iubeşti.

Conjunctura te avertizeaza să te odihneşti mai mult şi să-ţi menajezi sănătatea. E important să nu te enervezi când primeşti unele mesaje, semnale dubioase. Vorbeşte cu calm şi zâmbeşte! O dimineaţă foarte dinamică, cu multe întâlniri în care se discută cum se pot finaliza vechi proiecte şi idei. Trebuie să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. Stelele spun că variaţiile bruşte de presiune, temperatură şi umiditate sunt duşmanii tăi cei mai mari. După tine însuţi, bineînţeles, care fumezi cam mult şi nu te odihneşti suficient – ba, în ultimul timp te şi enervezi aiurea...

Anumite informaţii te descurajează, dar cu puţin bun simţ şi refuzând complicatiile inutile, o s-o scoţi la capat! Concentrează-te pe problemele urgente şi distrează-te, este Sf. Andrei! Dacă ai hotărât ceva, porneşte cu încredere şi speranţă, sorţii iţi sunt favorabili, chiar dacă soluţia pare riscantă. O zi socială până la capăt. Vizite şi întâlniri, dar până la sfârşitul zilei poți realiza că nu ai pierdut-o degeaba. Astăzi ai convorbiri „între patru ochi” cu un număr oarecare de persoane. Lucrurile devin mai serioase decât în mod obişnuit. Realizezi şi înţelegi sensul ascuns al celor ce discuţi şi ce doresc de fapt persoanele respective să-ţi comunice!

O zi liberă, pentru unii, care seamănă cu altă zi liberă, în care rutina distracţiilor începe să aibă o nuanţă ciudată de “déjà vu”. Totuşi, ceva se întâmplă, în registrul pozitiv! Viziunea, filozofia ta de viaţă, conservatoare adesea, doar eşti un semn de pământ, este astăzi apreciată atât la birou, la serviciu, sau unde îţi desfăşori activitatea, sau poate eşti într-o mică vacanţă, acasă, sigur că da. Oamenii au din ce in ce mai multă nevoie de lucruri şi idei concrete, stabile, de repere fixe pe care să se sprijine în haosul acesta care ne înconjoară. O după-amiază activă, după o dimineaţă obositoare.

Încet-încet, reuşeşti să faci ceea ce ţi-ai propus. Se pare că ai găsit filonul stării de bine, al gândirii pozitive.

Nu te abate de la programul pe care l-ai stabilit pentru Sf. Andrei! Atmosfera la serviciu pare tensionată dar o poţi îmbunătăţi prin calm, sau în vacanţă, dacă eşti acasă - prudenţă şi arborarea permanentă a unui zâmbet. Apoi mai sunt şi Andreii şi Andreele care pot aplana situaţia, cu invitaţii la petrecerea de onomastica lor.

Nu merge totul în sensul pe care-l vrei. Nu te panica, mica vacanţă îţi aduce şi veşti bune şi clipe plăcute. Dar tu îţi doreşti o insulă pustie unde să trăieşti doar din iubire şi soare! Astăzi este ziua potrivită să te ocupi de consolidarea relaţiilor sociale cu cei din jurul tău. Trebuie sa sprijini pe cineva din anturajul apropiat care are mare nevoie de ajutor. Nu mai îţi încărca imaginaţia cu scenarii de coşmar, pentru că nu or să aibă loc, în niciun caz. Horoscopul tău, pe termen lung, este bun şi foarte bun. Nimic foarte neplăcut sau nimic foarte rău. Toţi ai tăi sunt bine şi după horoscopul tău poți avea numai motive de bucurie şi mândrie.