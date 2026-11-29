Sfântul Andrei, considerat creștinătorul neamului românesc și ocrotitorul României, este sărbătorit luni, 30 noiembrie, de credincioșii ortodocși. În noaptea de 29 spre 30 noiembrie, în mai multe regiuni ale țării se păstrează tradiții și superstiții legate de protejarea gospodăriilor, aflarea ursitului, belșugul din anul următor și vremea din timpul iernii.

Sfântul Apostol Andrei este prăznuit pe 30 noiembrie atât în calendarul creștin-ortodox, cât și în cele romano-catolic, luteran și anglican. Numele său provine din grecescul Andreas, care înseamnă "viteaz" sau "bărbătesc".

Cunoscut în tradiția creștină drept "Cel dintâi chemat", Sfântul Andrei a fost primul dintre apostoli care a răspuns chemării lui Iisus Hristos de a răspândi învățăturile Evangheliei.

Acesta s-a născut în Betsaida Galileei, în apropierea Lacului Ghenizaret. Potrivit Sfintei Scripturi, Andrei și fratele său, Simon Petru, se ocupau cu pescuitul, meserie pe care o practicau alături de tatăl lor.

În timpul activității Mântuitorului, Apostolul Andrei l-a însoțit pe acesta în călătoriile prin Țara Sfântă și a fost martor la numeroase dintre minunile sale. A asistat la Patimile Domnului, iar, potrivit tradiției creștine, s-a numărat printre apostolii cărora Iisus Hristos li s-a arătat după Înviere. După Pogorârea Sfântului Duh, teritoriile în care apostolii urmau să răspândească învățăturile creștine au fost stabilite prin tragere la sorți. Sfântului Andrei i-au revenit Sciția și Asia Mică.

Apostolul Andrei a murit ca martir în orașul Patras, din Grecia. Anul în care acesta a fost ucis nu este cunoscut cu exactitate. Istoricii au plasat momentul martiriului fie în perioada persecuțiilor din timpul împăratului Nero (54-68), fie în timpul domniei împăratului Domițian (81-96).

Potrivit tradiției creștine, apostolul a fost răstignit pe o cruce în formă de X, care a rămas cunoscută sub denumirea de "Crucea Sfântului Andrei".

Sinaxarul consemnează că, la 3 martie 357, moaștele apostolului au fost transportate din Patras la Constantinopol. Misiunea i-a revenit Sfântului Artemie, din porunca împăratului Constanțiu, fiul Sfântului Constantin cel Mare.

Relicvele au fost depuse în Biserica Sfinților Apostoli, unde se aflau și moaștele Sfântului Luca Evanghelistul și ale Sfântului Timotei.

Deși mărturiile istorice despre prezența apostolului pe actualul teritoriu al României sunt limitate, călătoria sa în aceste regiuni este amintită în numeroase legende, colinde și obiceiuri populare. Potrivit tradiției, Sfântul Andrei a primit și denumirea de "Apostolul Lupilor", după ce ar fi răspândit învățăturile creștine în rândul geto-dacilor, pentru care lupul reprezenta un simbol de luptă.

O legendă amintește despre un lup care ar fi rămas alături de daci în timpul asediului roman asupra cetății Sarmizegetusa. Acesta l-ar fi călăuzit ulterior pe apostol către o peșteră din Dobrogea, unde și-ar fi găsit adăpost, potrivit Doxologia.ro. Peștera în care, conform tradiției, apostolul ar fi locuit în perioada în care a predicat Evanghelia se află la aproximativ patru kilometri de localitatea Ion Corvin, din județul Constanța.

În 1944, lăcașul a fost amenajat ca biserică, la inițiativa episcopului Tomisului din acea perioadă, Chesarie Păunescu.

Ajunul sărbătorii de pe 30 noiembrie este asociat cu numeroase credințe populare de origine precreștină. Acestea vizează atât protejarea locuințelor și a animalelor, cât și aflarea viitorului.

În credința populară, noaptea de Sfântul Andrei este momentul în care granița dintre lumea celor vii și cea a spiritelor dispare. În Bucovina, sărbătoarea mai este cunoscută și sub denumirea de "Andrei cap de iarnă". Potrivit superstițiilor, în această noapte "umblă strigoii", despre care se credea că pot fura "mana vacilor", "minţile oamenilor" și "rodul livezilor".

În folclorul românesc, strigoii sunt considerați suflete ale persoanelor decedate care nu au reușit să ajungă pe lumea cealaltă. Oamenii le atribuiau apariția bolilor, a necazurilor și a calamităților, motiv pentru care recurgeau la diferite ritualuri de protecție.

Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri din ajunul sărbătorii presupune folosirea usturoiului pentru protejarea gospodăriei.

În anumite regiuni ale țării, gospodinele așază cununi de usturoi la intrarea în locuință sau ung cu usturoi zdrobit ferestrele, ușile, porțile și adăposturile animalelor. Potrivit credințelor populare, aceste practici ar împiedica pătrunderea spiritelor rele.

Usturoiul sfințit la biserică și păstrat lângă icoane era considerat, în tradiția populară, un remediu pentru diferite afecțiuni, dar și un mijloc de apărare împotriva duhurilor rele sau de atragere a ursitului.

Alte obiceiuri presupun aprinderea candelelor în apropierea icoanelor și împrăștierea firimiturilor de pâine în curte, astfel încât spiritele să nu intre în locuință în căutarea hranei. Pentru protejarea animalelor, gospodarii obișnuiau să adauge busuioc sfințit în mâncarea acestora și agheasmă în apă. În unele zone, bulgării de sare erau descântați și îngropați sub grajduri. Aceștia urmau să fie dezgropați pe 23 aprilie, de Sfântul Gheorghe, și folosiți în hrana animalelor.

Printre tradițiile păstrate de Sfântul Andrei se numără și cele prin care oamenii încearcă să afle dacă anul următor va fi unul prosper. În noaptea dinaintea sărbătorii, în unele gospodării se pun crenguțe de vișin în recipiente cu apă. Conform credinței populare, înflorirea acestora până la Crăciun ar prevesti un an roditor.

Un alt obicei presupune punerea boabelor de grâu la încolțit în vase mici. Pentru anticiparea vremii și a recoltelor din anul următor, gospodarii mai foloseau 12 cepe, fiecare reprezentând câte o lună a anului. Acestea erau păstrate în podul casei până la Crăciun.

Cepele care se stricau erau asociate cu lunile ploioase, în timp ce încolțirea lor era interpretată drept un semn de belșug.

Numeroase tradiții din ajunul sărbătorii sunt legate de căsătorie și de aflarea viitorului partener de viață. Fetele necăsătorite obișnuiesc să pună sub pernă busuioc sfințit, în speranța că bărbatul cu care se vor căsători le va apărea în vis.

O altă practică populară, cunoscută drept "făcutul cu ulcica", presupune utilizarea unui recipient nou din lut, a cărbunilor încinși și rostirea unor incantații.

În alte regiuni, la miezul nopții, tinerele priveau într-un pahar cu apă "neîncepută", așezat pe cenușă, în interiorul căruia puneau o verighetă sfințită. Potrivit unei alte superstiții, chipul viitorului soț putea fi zărit dacă fata se așeza dezbrăcată între două oglinzi, ținând în mână o lumânare aprinsă.

În folclorul românesc, sărbătoarea din 30 noiembrie este asociată și cu lupii. Oamenii credeau că, în noaptea din ajun, aceste animale dobândesc puteri neobișnuite, devin mai agile și capătă darul vorbirii. Potrivit legendelor, cei care auzeau lupii vorbind puteau afla secrete îngrozitoare. Aceleași credințe susțineau însă că oamenii respectivi riscau să fie atacați și transformați în vârcolaci.

De teama animalelor de pradă, gospodarii evitau să desfășoare activități în curte sau în grajduri. Pentru protejarea vitelor, aceștia confecționau cruci din ceară de albine. O altă tradiție populară presupunea ca femeile să renunțe la tors și țesut până la Crăciun, pentru a nu atrage mânia Maicii Domnului.

Vremea din noaptea de 29 spre 30 noiembrie era considerată, în trecut, un indiciu privind temperaturile și precipitațiile din lunile următoare.

Conform tradiției populare, temperaturile ridicate și cerul senin ar prevesti o iarnă blândă.

În schimb, prezența norilor, a lunii pline, a ninsorilor sau a ploilor era interpretată drept semnul unui sezon rece cu zăpadă abundentă și troiene.

Aceste interpretări fac parte din folclorul românesc și nu reprezintă metode de prognoză meteorologică.

Capul Sfântului Apostol Andrei a fost adus pentru prima dată în România în anul 1996, la Iași, cu prilejul manifestărilor religioase dedicate Sfintei Cuvioase Parascheva. Moaștele au revenit în țară pe 24 octombrie 2011, cu ocazia sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștiului. Ulterior, acestea au fost duse la Sibiu și Alba Iulia.

În anul 1995, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca sărbătoarea din 30 noiembrie să fie marcată cu cruce roșie în calendarul bisericesc. Doi ani mai târziu, în 1997, Sfântul Andrei a fost proclamat Ocrotitorul României. Printr-o hotărâre adoptată la 14 noiembrie 2001, ziua în care este prăznuit apostolul a primit statutul de sărbătoare bisericească națională.

În 2018, anul Centenarului Marii Uniri, a fost celebrat pentru prima dată hramul Catedralei Naționale dedicat Sfântului Apostol Andrei. Lăcașul de cult are ca hram principal Înălțarea Domnului. Sărbătoarea Sfântului Andrei marchează începutul perioadei sărbătorilor de iarnă, care continuă pe 6 decembrie, cu Sfântul Nicolae, și se încheie pe 6 ianuarie, de Bobotează.