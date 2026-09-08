Schema de sprijin financiar destinată consumatorilor vulnerabili din România a înregistrat un grad de accesare mult sub așteptările inițiale stabilite de autorități. În acest context, Ministerul Energiei ia în calcul o evaluare detaliată a blocajelor care au împiedicat distribuirea eficientă a sumelor destinate sprijinirii populației.

Programul guvernamental oferă un sprijin lunar de 50 de lei pentru achitarea facturilor la energie electrică și este valabil până la sfârșitul acestui an. Cu toate acestea, din totalul estimat de 2,1 milioane de gospodării eligibile, doar aproximativ 740.000 de solicitanți au beneficiat efectiv de această măsură pe parcursul celor 13 luni de aplicare.

Lipsa de performanță a proiectului a fost abordată de Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, ca urmare a unei solicitări de informații din partea presei. Oficialul a recunoscut necesitatea unei analize amănunțite pentru identificarea motivelor concrete pentru care populația nu a accesat măsura financiară, mai ales în contextul presiunilor tarifare preconizate pe piața de energie.

„În ceea ce privește accesarea acelui program, al voucherelor, al sprijinului de 50 de lei pentru consumatorii vulnerabili, sigur, cred că va trebui să facem o analiză în perioada următoare să vedem de ce, care sunt de fapt barierele la accesare”, a spus Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.

Reprezentanții ministerului au subliniat că motivele neprezentării pot fi diverse, mergând de la lipsa de informare în comunitățile izolate până la fapte demografice specifice, cum ar fi migrația temporară a forței de muncă. Pentru a remedia situația, autoritățile iau în calcul readaptarea și eventuala extindere a cadrului de sprijin.

Citat Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei: „E posibil ca poate o parte dintre gospodării să nu știe de acest program, ceea ce ar fi păcat, pentru că până la urmă este un ajutor. Sunt într-adevăr în mediul rural gospodării care apar ca fiind vulnerabile, dar posibil ca oamenii să fie plecați în străinătate pentru o perioadă la muncă, la diverse activități. Pot fi condiții diferite, dar într-adevăr merită o evaluare, o analiză și să vedem în ce măsură acest ajutor poate fi extins, să beneficieze cât mai mulți români de el”

Datele înregistrate în platforma electronică ePIDS arată o evoluție fluctuantă de la o lună la alta. De la lansarea înscrierilor pe 23 septembrie anul trecut, sistemul a înregistrat aproximativ 10,5 milioane de cereri, dintre care 9 milioane au îndeplinit criteriile legale de eligibilitate. Inițial prevăzută să se încheie la 31 martie, schema a fost prelungită până în luna decembrie.

Tavanul de venit pentru acordarea ajutorului este aplicat strict. Măsura se adresează persoanelor singure care obțin un venit net lunar de maximum 1.940 lei, respectiv familiilor în care venitul net pe membru nu depășește 1.784 lei.

Proiectul a fost dezvoltat conjunct de Ministerul Energiei și Ministerul Muncii, cu sprijinul tehnic al Serviciului de Telecomunicații Speciale. Obiectivul declarat era protejarea a circa 3,5 milioane de persoane din 2,1 milioane de puncte de consum. Alocarea bugetară inițială destinată acestei măsuri de protecție socială a fost estimată la aproape un miliard de lei.